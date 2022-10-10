Лукашенко не прийняв остаточного рішення повноцінно вступити у війну на боці РФ, - ГУР
Наразі не можна стверджувати, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив остаточне рішення про участь республіки Білорусь у війні проти України на боці РФ.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийнято. І станом на сьогоднішній день, за узагальненою інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні, зокрема, додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається. Відповідно, повідомлень про таке рішення наразі не надходило. Активність сухопутного компоненту вздовж кордону з Україною станом на зараз – у повсякденних межах, без різких змін.
Тобто ми можемо говорити і стверджувати, що Путін намагається дотискати Лукашенка стосовно повноцінної участі у війні проти України, але ми бачимо, яку допомогу режим Лукашенка надає Путіну в цьому – це і повітряний простір, і багато інших моментів, які були присутні, і в тому числі постачання боєприпасів і озброєння, про що раніше повідомлялось. Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати. Якщо таке рішення буде прийнято і підготовка буде проводитись, Україна буде про це знати і відповідним чином реагувати як на однин з можливих сценаріїв", – повідомив Юсов, додавши, що на цей випадок Україна готова, і всіх необхідних заходів вживають.
Представник ГУР ще раз наголосив, що станом на сьогодні на території Білорусі немає ударного угрупування, яке б могло найближчими днями розпочати наступ на територію України.
"Станом на зараз такого немає, і інформації про те, що прийняте відповідне рішення про участь у наземній операції білоруських військ сьогодні немає. Якщо подібна підготовка буде, Україна про це знатиме. Але так чи інакше – це сценарій, до якого сили оборони готові, і весь комплекс заходів реагування на це Україна в плановому порядку проводить", – пояснив Юсов.
Коментуючи інформацію про перекидання на територію Блорусі російських мобілізованих, речник відзначив, що українська розвідка й раніше повідомляла про підготовку на території РБ відповідної інфраструктури для того, аби розмістити там додатково 20 тис. російських військових.
Сьогоднішні заяви Лукашенка, відзначив Юсов, лише підтверджують цю інформацію. "Йде повноцінна підготовка до розгортання інфраструктури, це означає, що вони там будуть. Але наявність цих військових – це також не лише війна проти України, це й додатковий тиск на білоруське суспільство, а також можливо на самого Лукашенка. Тобто власне це окупаційний корпус на території самої Білорусі", – вважає речник ГУР МО.
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куйло повністю зійшов з глузду - все що має від пред'явить.
Україна вистоїть - полюбому.
ну ок, рашка проводить "спєцаперацію" для захисту "бамбаса".
А от білоруси які причини участі в "спєцапераціі" скажуть?
28 лет бесценного опыта и умения проходить между струек, сидеть на двух стульях и двух маток сосать так просто в утиль не спишешь.
Лука, конечно, не гений разума, но и дураком его никто не назовет.
Дураки столько лет власть не удерживают.
Момент, понятное дело, самый критический в его долгой карьере, но думаю, что он и на этот раз что-то придумает и выкрутится невредимым.
Ведь перед ним стоит Сверх-Цель - продержатся еще 4 года(или 6...?) и передать трон сыночку Коленьке
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«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.
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«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.