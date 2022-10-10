УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11402 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 071 38

Лукашенко не прийняв остаточного рішення повноцінно вступити у війну на боці РФ, - ГУР

лукашенко

Наразі не можна стверджувати, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив остаточне рішення про участь республіки Білорусь у війні проти України на боці РФ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийнято. І станом на сьогоднішній день, за узагальненою інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні, зокрема, додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається. Відповідно, повідомлень про таке рішення наразі не надходило. Активність сухопутного компоненту вздовж кордону з Україною станом на зараз – у повсякденних межах, без різких змін.

Тобто ми можемо говорити і стверджувати, що Путін намагається дотискати Лукашенка стосовно повноцінної участі у війні проти України, але ми бачимо, яку допомогу режим Лукашенка надає Путіну в цьому – це і повітряний простір, і багато інших моментів, які були присутні, і в тому числі постачання боєприпасів і озброєння, про що раніше повідомлялось. Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати. Якщо таке рішення буде прийнято і підготовка буде проводитись, Україна буде про це знати і відповідним чином реагувати як на однин з можливих сценаріїв", – повідомив Юсов, додавши, що на цей випадок Україна готова, і всіх необхідних заходів вживають.

Представник ГУР ще раз наголосив, що станом на сьогодні на території Білорусі немає ударного угрупування, яке б могло найближчими днями розпочати наступ на територію України.

Читайте також: Лукашенко та Путін розгортають спільне угруповання військ

"Станом на зараз такого немає, і інформації про те, що прийняте відповідне рішення про участь у наземній операції білоруських військ сьогодні немає. Якщо подібна підготовка буде, Україна про це знатиме. Але так чи інакше – це сценарій, до якого сили оборони готові, і весь комплекс заходів реагування на це Україна в плановому порядку проводить", – пояснив Юсов.

Коментуючи інформацію про перекидання на територію Блорусі російських мобілізованих, речник відзначив, що українська розвідка й раніше повідомляла про підготовку на території РБ відповідної інфраструктури для того, аби розмістити там додатково 20 тис. російських військових.

Сьогоднішні заяви Лукашенка, відзначив Юсов, лише підтверджують цю інформацію. "Йде повноцінна підготовка до розгортання інфраструктури, це означає, що вони там будуть. Але наявність цих військових – це також не лише війна проти України, це й додатковий тиск на білоруське суспільство, а також можливо на самого Лукашенка. Тобто власне це окупаційний корпус на території самої Білорусі", – вважає речник ГУР МО.

Також читайте: У Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих із РФ, - ГУР

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) розвідка (3854)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Гогилашвили верить - себя не уважать!
показати весь коментар
10.10.2022 16:00
+6
Погонит этот пастух своё тупое безропотное стадо на убой. И этот безропотный скот покорно пойдёт. Да, скот?
показати весь коментар
10.10.2022 16:01
+5
я розумію що то театр брехні та абсурду.
ну ок, рашка проводить "спєцаперацію" для захисту "бамбаса".
А от білоруси які причини участі в "спєцапераціі" скажуть?
показати весь коментар
10.10.2022 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вже все вирішено
показати весь коментар
10.10.2022 15:57 Відповісти
Анігдот : Трахаються два білоруса. Перший каже : завтра наступаєм на Україну. Другий: шо серйозно ? Перший : та нє , мені просто нровиться як в тебе очко зжимається ...
показати весь коментар
10.10.2022 16:43 Відповісти
Хто сумнівається, що бульбаши підуть, потім і ядерка буде? Два шаги вперед.
куйло повністю зійшов з глузду - все що має від пред'явить.
Україна вистоїть - полюбому.
показати весь коментар
10.10.2022 17:50 Відповісти
я розумію що то театр брехні та абсурду.
ну ок, рашка проводить "спєцаперацію" для захисту "бамбаса".
А от білоруси які причини участі в "спєцапераціі" скажуть?
показати весь коментар
10.10.2022 15:59 Відповісти
"Ано пакадет 4 направления откуда на Беларусь гатовилось нападэние и нанесут "превентивный удар". Було би бажання. Привід знайдуть.
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
Вони просто повії. Хто більше грошей дасть, під того й ляжуть.
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
Я так розумію,білорашковий фюрер ще сам толком не вигадав причину, але він казав, рабсію не дасть в обіду.
показати весь коментар
10.10.2022 16:05 Відповісти
Лука покаже на карті звідки мали відбутися удари по Білорусі, а бульбаші схавають та як вони мало чим відрізняються від москалів.
показати весь коментар
10.10.2022 16:21 Відповісти
Гогилашвили верить - себя не уважать!
показати весь коментар
10.10.2022 16:00 Відповісти
Бульбофюреру *****!!
показати весь коментар
10.10.2022 16:00 Відповісти
Ой-ой-ой...
28 лет бесценного опыта и умения проходить между струек, сидеть на двух стульях и двух маток сосать так просто в утиль не спишешь.
Лука, конечно, не гений разума, но и дураком его никто не назовет.
Дураки столько лет власть не удерживают.
Момент, понятное дело, самый критический в его долгой карьере, но думаю, что он и на этот раз что-то придумает и выкрутится невредимым.
Ведь перед ним стоит Сверх-Цель - продержатся еще 4 года(или 6...?) и передать трон сыночку Коленьке
показати весь коментар
10.10.2022 16:09 Відповісти
як перший раз - дать не дать
показати весь коментар
10.10.2022 16:00 Відповісти
Погонит этот пастух своё тупое безропотное стадо на убой. И этот безропотный скот покорно пойдёт. Да, скот?
показати весь коментар
10.10.2022 16:01 Відповісти
Обратно оправдывают ********* и не хотят бить в ответ!
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
А ти пропонуєш відвести зараз наші війська від Херсону та Донецька та піти війною на бульбостан ? Диванні стратеги рулять, як завжди.
показати весь коментар
10.10.2022 16:37 Відповісти
Не задавай тупих питань. Я пропоную бити по військовій інфраструктури, а не військових наших кудись посилати .
показати весь коментар
10.10.2022 16:45 Відповісти
Не пиши тупі речі. Вдарити по бульбостану-хоч і по військових об'єктах-це одразу ж приведе до того, что вусатий тарган кине проти нас своє військо, причому не кілька сотен орків. І це суттєво розтягне нашу лінію активних бойових дій. І якщо зараз бульбофюрер якось викручується від *****, тільки надаючи свої території, то після наших ударів він офіційно об'явить про війну. А ти ж, звичайно, зупиниш наступ бульбашів зі свого бойового дивану, не відтягуючи наших хлопців з півдня та півночі ?
показати весь коментар
10.10.2022 17:41 Відповісти
******* Петушенко, пытается увыльнуть булки от бутылки швабростана и мощной подачи по картоханному еплищу от ЗСУ. Никак не решит какой конец выбрать))
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
Классическое поведение шакала. Шакал тоже не нападет если видит в своей жертве силу.
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
а якби прийняв? то на якій підставі? одкб? ну це тільки в тому випадку, якби Україна напала на кацапський мордор і тоді члени одкб мали би включити типу свою статтю №5.. а якщо полізе те чмо вусате в Україну, то буде правильним ходом у відповідь ввести на територію України контингент НАТО і спопелити ту всю кацапо-бульбову срань на нашій території. під 0.
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
Фіфті -- фіфті -- як гімно на цідилку .
показати весь коментар
10.10.2022 16:02 Відповісти
заваліть скоріше хаймерсом в мінск .. щоб скоріше визначився..
показати весь коментар
10.10.2022 16:03 Відповісти
Срати на бульбафюрера та його рішення. Та й ГУР таке меле ,що нема на що і увагу звертати.
показати весь коментар
10.10.2022 16:05 Відповісти
"Появилась информация о вылете 8 дронов-камикадзе со стороны Беларуси. Можно ли этот факт расценивать как официальное вступление РБ в войну с Украиной? Или для Лукашенки "это другое"? Шахид, б...ть, картофельный."
показати весь коментар
10.10.2022 16:06 Відповісти
Не смешите, какое самостоятельное решение может принять это усатое чмо.
показати весь коментар
10.10.2022 16:06 Відповісти
КАРТЫ НЕТ, КАРТЫ!!! КАК ОН БЕЗ КАРТ, А?? БЕЗ КАРТЫ НИЗЯ!!! СТАРЫЙ ***** УСАТЫЙ!!!
показати весь коментар
10.10.2022 16:06 Відповісти
Ага. А у москові переворот, мобіки мочать вагнерівців (чи навпаки), і по вулицях їздять танки (позавчора). Так сказало ГРУ.
показати весь коментар
10.10.2022 16:07 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 16:09 Відповісти
Я ысчшо не рэшыв гэтаго.
показати весь коментар
10.10.2022 16:09 Відповісти
Ви і до війни так казали: ознак підготовки до нападу немає. І що? Не було? Так і тут буде. Вони якщо хочуть напасти, то всіляко це приховують. Плюс ще дезінформують, вводять в оману, дурять, роблять інформаційні вкиди.
показати весь коментар
10.10.2022 16:14 Відповісти
"Але так чи інакше - це сценарій, до якого сили оборони готові, і весь комплекс заходів реагування на це Україна в плановому порядку проводить- пояснив Юсов."
показати весь коментар
10.10.2022 16:41 Відповісти
Лукаш намагається заробити хоча б на мило, щоб верьовку було чим натерти, коли його вішати будуть.
показати весь коментар
10.10.2022 16:33 Відповісти
Этот ******* усатый сдохнет и народ свой уничтожет не за что.
показати весь коментар
10.10.2022 16:38 Відповісти
Може ,досить поширювати буданівські висери ?
показати весь коментар
10.10.2022 17:33 Відповісти
Ще раз таракану і бульбашам: мозирський і новополоцький нпз відразу йдуть в мінус. Ну і низка машинобудівних заводиків заодно- маз,бєлаз, тракторний, і калійних добрив. Подумайте ще раз!
показати весь коментар
10.10.2022 17:33 Відповісти
Ініціатива має бути на боці України. А наша ГУР такі гамнюки, що чекатимуть на ініціативу від Лукашенко.
показати весь коментар
10.10.2022 20:01 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-polskogo-telekanalu-zaklykav-pokaraty-lukashenka-yak-spivuchasnyka-kremlya/ Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN закликав світ притягнути до відповідальності режим білоруського диктатора Лукашенка , який є спільником кремля у злочинах проти України.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/e38ee410-e280-4215-b2ff-570083754a5e-1024x574.jpeg

«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2022/10/cbc9fa83-ad5a-435c-b8d1-d33d4e8ab2e4-1024x579.jpeg

«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
показати весь коментар
10.10.2022 20:04 Відповісти
 
 