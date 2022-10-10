Лукашенко не прийняв остаточного рішення повноцінно вступити у війну на боці РФ, - ГУР

Наразі не можна стверджувати, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко ухвалив остаточне рішення про участь республіки Білорусь у війні проти України на боці РФ.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми не можемо говорити про те, що остаточне рішення Лукашенком прийнято. І станом на сьогоднішній день, за узагальненою інформацією від різних джерел, практичних дій з можливої підготовки та проведення в країні, зокрема, додаткових мобілізаційних заходів не спостерігається. Відповідно, повідомлень про таке рішення наразі не надходило. Активність сухопутного компоненту вздовж кордону з Україною станом на зараз – у повсякденних межах, без різких змін.

Тобто ми можемо говорити і стверджувати, що Путін намагається дотискати Лукашенка стосовно повноцінної участі у війні проти України, але ми бачимо, яку допомогу режим Лукашенка надає Путіну в цьому – це і повітряний простір, і багато інших моментів, які були присутні, і в тому числі постачання боєприпасів і озброєння, про що раніше повідомлялось. Але стосовно повноцінної участі у наземній операції сьогодні ми не можемо цього стверджувати. Якщо таке рішення буде прийнято і підготовка буде проводитись, Україна буде про це знати і відповідним чином реагувати як на однин з можливих сценаріїв", – повідомив Юсов, додавши, що на цей випадок Україна готова, і всіх необхідних заходів вживають.

Представник ГУР ще раз наголосив, що станом на сьогодні на території Білорусі немає ударного угрупування, яке б могло найближчими днями розпочати наступ на територію України.

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"Станом на зараз такого немає, і інформації про те, що прийняте відповідне рішення про участь у наземній операції білоруських військ сьогодні немає. Якщо подібна підготовка буде, Україна про це знатиме. Але так чи інакше – це сценарій, до якого сили оборони готові, і весь комплекс заходів реагування на це Україна в плановому порядку проводить", – пояснив Юсов.

Коментуючи інформацію про перекидання на територію Блорусі російських мобілізованих, речник відзначив, що українська розвідка й раніше повідомляла про підготовку на території РБ відповідної інфраструктури для того, аби розмістити там додатково 20 тис. російських військових.

Сьогоднішні заяви Лукашенка, відзначив Юсов, лише підтверджують цю інформацію. "Йде повноцінна підготовка до розгортання інфраструктури, це означає, що вони там будуть. Але наявність цих військових – це також не лише війна проти України, це й додатковий тиск на білоруське суспільство, а також можливо на самого Лукашенка. Тобто власне це окупаційний корпус на території самої Білорусі", – вважає речник ГУР МО.

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