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Столтенберг про нові ракетні удари РФ по Україні: НАТО підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно

столтенберг

У НАТО засудили атаки путінських військових по цивільній інфраструктурі України. Північноатлантичний Альянс пообіцяв подальшу підтримку нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, на масовану російську ракетну атаку відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 10 жовтня на своїй сторінці у Twitter він написав, що Альянс підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно.

"Поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і засудив жахливі і невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати хоробрий український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки це буде потрібно", - написав Столтенберг.

Читайте: Силами ППО було знищено 43 з 84 крилатих ракет, 10 з 13 дронів-камікадзе, - Генштаб

Автор: 

НАТО (6395) обстріл (28171) росія (64871) Україна (5857) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+18
чім? пустопорожніми балачками???
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10.10.2022 16:14
+13
Ви так підтримуєте, що Україна стане руїною...
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10.10.2022 16:15
+12
Завалило б ти *****. Вся твоя "допомога" це сотня месиджів до ***** що НАТО в жодному разі не втрутиться А ***** саме це і треба - абсолютна безкарність...
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10.10.2022 16:18
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чім? пустопорожніми балачками???
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10.10.2022 16:14 Відповісти
Нам не треба розраховувати на"Звізду смєрті"...
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10.10.2022 16:19 Відповісти
Хоч і допомагають, але зараз там дуже багато нікчем при владі. Величезною трагедією для світу стала поразка Джона Маккейна на виборах у 2008 році.
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10.10.2022 16:21 Відповісти
Він може, наприклад, похлопати нас по плечу, таким чином показуючи свою підтримку...
Від цього слимака вже нудить. Куди подівались усі яструби? Знедужали? Ведмежа хвороба? Може, досить по чайній ложчі давати озброєння, а то "Путін нападьот...". Так, Европа нам нічого не винна, але ж і ми не повінні були віддавати ядерну зброю. Видурили її у нас під якісь гарантії? Чи це були гарантії занепокояння.... у разі чого
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10.10.2022 16:29 Відповісти
Видурили:

- ядерку (але нам самим було втягар),

- ракети (ось це зашквар, що їх віддали),

- та навіть стратегічну авіацію (щоправда КучмА й сам збирався її продати).
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10.10.2022 19:05 Відповісти
Решительный ответ, прямо , конкретно .
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10.10.2022 16:15 Відповісти
Хоробрий народ можна не підтримувати,ми встоїмо,однозначно.Ви ж серйозна мілітарна структура -підтримайте ЗСУ зброєю- вчора,зброєю сьогодні і зброєю завтра !
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10.10.2022 17:23 Відповісти
Ви так підтримуєте, що Україна стане руїною...
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10.10.2022 16:15 Відповісти
Як Алепо в Сирії...
Ці імпотенти навіть не можуть припинити фінансувати путіна...
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
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10.10.2022 16:19 Відповісти
Столтенберг: "Ми, звичайно, обговоремо це питання на чергогому саміті".
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10.10.2022 16:20 Відповісти
Дайте танки та авіацію та системи ППО. А з усім іншим ми самі якось розберемось.
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10.10.2022 16:16 Відповісти
очередная озабоченость
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10.10.2022 16:18 Відповісти
Завалило б ти *****. Вся твоя "допомога" це сотня месиджів до ***** що НАТО в жодному разі не втрутиться А ***** саме це і треба - абсолютна безкарність...
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10.10.2022 16:18 Відповісти
НАТО має знищити кацапські військові об'єкти на території білораши одним, масованим ударом.
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10.10.2022 16:18 Відповісти
Спасибо за азабоченность...
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10.10.2022 16:20 Відповісти
Сьогодні народ України відчув підтримку, знову будуть дозовані до мінімуму допомоги, краще без слів, но допомога максимальна.
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10.10.2022 16:20 Відповісти
НАТО підтримує словесним поносом Україну і її народ з 2014 року.Як бачимо ціна такої підтримки, десятки тисяч вбитих українців.окупація.знищена інфраструктура.
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10.10.2022 16:26 Відповісти
такая же озабоченость запада будет после ядерного удара. повздіхают выделят пару тысяч костюмов озк и противогазов. скажут ну вы там воюейте,если что...
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10.10.2022 16:28 Відповісти
Єй, народ , може досить скиглити , а краще включіть мізки , якщо вони є
і подумайте , хто нам найбільше допомагає , не США ?
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10.10.2022 16:31 Відповісти
Ми про чергову стурбованість, а Ви про що ?
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10.10.2022 16:37 Відповісти
НАТО не США, НАТО ничего не дало, вся помощь от США - это помощь от США.

И вообще:
1.) США не дали нам ни одного САУ, а Германия и Франция дали. Высокоточные умные снаряды тоже они первыми стали давать.
2.) Эстония дала в процентах от своего вооружения просто неимоверное количество, а они крайне-крайне уязвимы от кацапской армии как возможности для прямой атаки с суши и моря.
3.) США уже заработали сотни миллиардов долларов сверхприбыли от сжиженного природного газа и новых военных контрактов. Триллионы намечаются.

И еще ряд весьма спорных моментов. Если США не хотят ядерной войны, которая будет в случае нашего поражения и затем нападения уже на страну НАТО (либо развал НАТО, либо ядерная война, притом первый вариант это и есть отложенный второй), то они не просто должны, а обязаны накачать нас высококлассным оружием, за которое они ничего не заплатят, мы компенсируем им все затраты, дав их газу дорогу на европейский высокодоходный рынок.
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10.10.2022 16:39 Відповісти
А зачем новость? Есть в стране человек, который не знал, что именно это в точности и будет? Могли и не публиковать ее. Обычная кацапская консерва-вредитель. С ним ничего не сделаешь, но можно ликвидировать тайной операцией и на его место может прийти Даля, например.
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10.10.2022 16:34 Відповісти
Хто три роки поспіль , перешкоджав нам будувати нові - старі ракети ,
які починав Турчинов , може США нам забороняла це робити ?
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10.10.2022 16:35 Відповісти
Столтенбаум показал за кого он.
Меркель-2.
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10.10.2022 16:44 Відповісти
И где эта ********* меркель-шмеркель сидит на данный момент? Пусть посмотрит ******, что ее любимчик вытворяет, сюсюкалась с ****** последних пять лет, падло
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10.10.2022 16:45 Відповісти
сидит на пенсии, жрет дорогое вино, **** молодых мальчиков на деньги *****.. у нее все *******...
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10.10.2022 19:28 Відповісти
А про дюйм і не згадав.
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10.10.2022 16:55 Відповісти
А можна побачити перелік допомоги від НАТО?..
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10.10.2022 16:59 Відповісти
Ні,тільки послухати!
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10.10.2022 19:58 Відповісти
как это он с дрожащей челюстью не повторил в 100-ый раз: НАТО не сторона конфликта, мы тут не при чем!
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10.10.2022 17:28 Відповісти
Тёплыми носками или решительным осуждением
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10.10.2022 17:33 Відповісти
Сон разума рождает чудовищ.
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10.10.2022 17:34 Відповісти
Поставили ссыкливую овцу военным альянсом руководить..
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10.10.2022 18:04 Відповісти
главное качество- умеет обеспечивать безопасность за счет "решительного недопущения эскалации".. Тьфу, *****..
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10.10.2022 18:06 Відповісти
УКРАЇНЦЯМ НЕ ПОТРІБНА ВАША ПІДТРИМКА ШТАНІВ, ЩОБ НЕ СПОВЗЛИ НА ПІСЛЯЗАВТРА...!!!

УКРАЇНЦЯМ ТЕЖ НЕ ПОТРІБНА ВАША СТУРБОВАНІСТЬ, ЗАНЕПОКОЄНІСТЬ ТА ХВИЛЮВАННЯ З ПОФІГІЗМОМ НА НАСТУПНІ МІСЯЦІ...!!!

УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБНІ ЕФЕКТИВНІ ЗРК для ППО, ЛІТАКИ ШТУРМОВОЇ АВІАЦІЇ та ТЕРМОБАРИЧНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ від 2500 до 5000 кілометрів...!!!

НЕГАЙНО...!!!
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10.10.2022 18:18 Відповісти
А ДІЄВУ зброю народу України дасте,чи знов ковдрами і макаронамі відбудетесь?
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10.10.2022 19:56 Відповісти
 
 