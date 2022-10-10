Столтенберг про нові ракетні удари РФ по Україні: НАТО підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно
У НАТО засудили атаки путінських військових по цивільній інфраструктурі України. Північноатлантичний Альянс пообіцяв подальшу підтримку нашій країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, на масовану російську ракетну атаку відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 10 жовтня на своїй сторінці у Twitter він написав, що Альянс підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно.
"Поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і засудив жахливі і невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати хоробрий український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки це буде потрібно", - написав Столтенберг.
Топ коментарі
+18 Alex Sav #513490
показати весь коментар10.10.2022 16:14
+13 Виктор Ле
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+12 Andry Moon
показати весь коментар10.10.2022 16:18
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Від цього слимака вже нудить. Куди подівались усі яструби? Знедужали? Ведмежа хвороба? Може, досить по чайній ложчі давати озброєння, а то "Путін нападьот...". Так, Европа нам нічого не винна, але ж і ми не повінні були віддавати ядерну зброю. Видурили її у нас під якісь гарантії? Чи це були гарантії занепокояння.... у разі чого
- ядерку (але нам самим було втягар),
- ракети (ось це зашквар, що їх віддали),
- та навіть стратегічну авіацію (щоправда КучмА й сам збирався її продати).
Ці імпотенти навіть не можуть припинити фінансувати путіна...
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд Джерело:
і подумайте , хто нам найбільше допомагає , не США ?
И вообще:
1.) США не дали нам ни одного САУ, а Германия и Франция дали. Высокоточные умные снаряды тоже они первыми стали давать.
2.) Эстония дала в процентах от своего вооружения просто неимоверное количество, а они крайне-крайне уязвимы от кацапской армии как возможности для прямой атаки с суши и моря.
3.) США уже заработали сотни миллиардов долларов сверхприбыли от сжиженного природного газа и новых военных контрактов. Триллионы намечаются.
И еще ряд весьма спорных моментов. Если США не хотят ядерной войны, которая будет в случае нашего поражения и затем нападения уже на страну НАТО (либо развал НАТО, либо ядерная война, притом первый вариант это и есть отложенный второй), то они не просто должны, а обязаны накачать нас высококлассным оружием, за которое они ничего не заплатят, мы компенсируем им все затраты, дав их газу дорогу на европейский высокодоходный рынок.
які починав Турчинов , може США нам забороняла це робити ?
Меркель-2.
УКРАЇНЦЯМ ТЕЖ НЕ ПОТРІБНА ВАША СТУРБОВАНІСТЬ, ЗАНЕПОКОЄНІСТЬ ТА ХВИЛЮВАННЯ З ПОФІГІЗМОМ НА НАСТУПНІ МІСЯЦІ...!!!
УКРАЇНЦЯМ ПОТРІБНІ ЕФЕКТИВНІ ЗРК для ППО, ЛІТАКИ ШТУРМОВОЇ АВІАЦІЇ та ТЕРМОБАРИЧНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ від 2500 до 5000 кілометрів...!!!
НЕГАЙНО...!!!