Столтенберг про нові ракетні удари РФ по Україні: НАТО підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно

У НАТО засудили атаки путінських військових по цивільній інфраструктурі України. Північноатлантичний Альянс пообіцяв подальшу підтримку нашій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, на масовану російську ракетну атаку відреагував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 10 жовтня на своїй сторінці у Twitter він написав, що Альянс підтримуватиме український народ стільки, скільки потрібно.

"Поговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і засудив жахливі і невибіркові атаки Росії на цивільну інфраструктуру в Україні. НАТО продовжуватиме підтримувати хоробрий український народ у боротьбі з агресією Кремля стільки, скільки це буде потрібно", - написав Столтенберг.

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