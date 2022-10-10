У Івано-Франківській області 4 російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС. 1 ракету збила ППО, - ОВА

Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Бурштинській ТЕС. Жертв серед працівників немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Зафіксовано влучення 4 ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На даний час на місці пожежа. Жоден працівник станції не постраждав. На місці працюють працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в енергомережі області різко понизилась напруга. Обленерго регулює енергопостачання. Проте споживачів Івано-Франківщини повністю забезпечено електропостачанням.

Також, жителів просять обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.

Також читайте: В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об’єктах критичної інфраструктури, - ОДА

Онищук додала, що силами ППО знищено 1 ворожу ракету.

"Є висока вірогідність повторних ракетних ударів, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - підкреслила голова ОВА.