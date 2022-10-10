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Новини Війна
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У Івано-Франківській області 4 російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС. 1 ракету збила ППО, - ОВА

тес,бурштинська

Сьогодні, 10 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Бурштинській ТЕС. Жертв серед працівників немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Зафіксовано влучення 4 ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На даний час на місці пожежа. Жоден працівник станції не постраждав. На місці працюють працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в енергомережі області різко понизилась напруга. Обленерго регулює енергопостачання. Проте споживачів Івано-Франківщини повністю забезпечено електропостачанням.

Також, жителів просять обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.

Також читайте: В Івано-Франківській області зафіксовано удари по об’єктах критичної інфраструктури, - ОДА

Онищук додала, що силами ППО знищено 1 ворожу ракету.

"Є висока вірогідність повторних ракетних ударів, тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - підкреслила голова ОВА.

обстріл (28171) ТЕС (915) Івано-Франківська область (944) Онищук Світлана (11)


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Топ коментарі
+23
Тут ось колеги надіслали©:

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.

6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:

7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
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10.10.2022 16:26
+7
не пиз...ди.де поділись Вільха, Грім, Нептун, які розроблялись при Порохе, але з 19 року всі програми озброєння були заморожені, головне це асфальт, по якому зараз їздять танки і бмп рашкостану
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10.10.2022 17:10
+6
то може час бити по рашкованським ТЕС? Чи всі ракети в асфальт закатали, ЗЕублюдок гори в пеклі!!
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10.10.2022 16:29
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Правила форума Рада форумчан
Тут ось колеги надіслали©:

1. Белгородская ТЭЦ - 50.599187, 36.617655, 35 км до кордону.
2. ГТ ТЭЦ «Луч» - 50.560687, 36.580917, 30 км до кордону
3. Мичуринская ГТ ТЭЦ - 50.606040, 36.570395, 33 км до кордону.
4. Курская АЭС - 51.675094, 35.603118, 60 км до кордону
5. Курская ТЭЦ-4 - 51.663581, 36.113716, 84 км до кордону.

6. ТЭЦ Клинцы - 52.749242, 32.255147, 47 км до кордону.
Подстанции, Белгородщина:

7. Валуйская РЭС - 50.194981, 38.169769, 25 км до кордону.
8. Новоскольская РЭС - 50.784387, 37.897624, 50 км до кордону.
9. "Металлургическая" - 51.057191, 37.904939, 80 км до кордону
10. "Белгород", небольшая - 50.591407, 36.655440, 35 км до кордону
11. "Фрунзенская" - 50.656990, 36.416169, 33 км до кордону.
12. "Курская" - 51.492222, 36.090000, 76 км до кордону.
13. "Южная" - 51.728056, 36.454444, 77 км до кордону
14. "Найтоповичи" - 52.775335, 32.713668, 55 км до кордону
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10.10.2022 16:26 Відповісти
В першу чергу розглядати об'єкти військової інфраструктури, а потім вузли та нафтопроводи , НПЗ які приносять 90% прибутків для рф.
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10.10.2022 16:35 Відповісти
Це буде паскудство. Але ваш натяк мені починає потроху подобатись...
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10.10.2022 16:55 Відповісти
Доречі, Клинці - це окупована в 1918 і анексована в 1919 році українська Стародубщина, культурна частина нашої землі, і родина гетьманів
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10.10.2022 17:00 Відповісти
Якщо і далі будуть атаки по енергетичній інфраструктурі, треба рішучо вимагати ракеты ATACMS, і бити ворожу енергетичну інфраструктуру, тому що грати вічно в ""Терпилу"" користь ні кому не принесе.
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10.10.2022 19:13 Відповісти
Так, агресор повинен отримувати зворотню відповідь та відчувати втрати, а не прибуток.
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10.10.2022 21:55 Відповісти
то може час бити по рашкованським ТЕС? Чи всі ракети в асфальт закатали, ЗЕублюдок гори в пеклі!!
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10.10.2022 16:29 Відповісти
Да у нас не было этих ракет! К чему этот вечный вой. Были образцы которые военную приемку даже пройти не могли.
Правильнее сказать у нас были в 1991, пока мы не отдали все за бумажку которая как оказалось нифига не стоит - вот туда претензии...
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10.10.2022 16:46 Відповісти
ви якщо чогось не заєте то не кажіть, щоб не виглядати дурником. Керовних ракет в ЗСУ дійсно було небагато, а те що робили то йшло на експорт арабам.
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10.10.2022 16:58 Відповісти
А чем "москву" потопили? Асфальтом?
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10.10.2022 17:03 Відповісти
не пиз...ди.де поділись Вільха, Грім, Нептун, які розроблялись при Порохе, але з 19 року всі програми озброєння були заморожені, головне це асфальт, по якому зараз їздять танки і бмп рашкостану
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10.10.2022 17:10 Відповісти
Вы уже как мантру про эти три комплексы повторяете. Как раз с Нептуном огромные проблемы, военные его вообще принимать не хотели, зачем нам оружие которое не факт что поразит цель. А кто точно знает чем потопили "москву"?! У нас и зарубежных ракет не мало противокорабельных.
"Гром" это вообще мутняк редкостный, по сути его просто нет. Даже при лучших раскладах планировалось начать производить где то в 22ом году, испытание 6 лет не могли провести =(
Вильха в этом списке наверное самое рабочее и действительно не помешала бы, но вопрос сколько мы могли ее выпустить? Да и дальность у нее как у Хаймарсов текущих, а точность явно меньше, просто меньше клянчили бы у США, но принципиально ничего не меняет...
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10.10.2022 17:35 Відповісти
коли зелене бачить "мір в глазах" у путлера, то які там ракети? головне асфальт, де бюджет деребанить можливість є, а зброя то пусте-"мутняк редкостний, "огромные проблемы". 3 роки правління зеленої влади і що ми маємо? - Україна у війні з рашкостаном. як то так.
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10.10.2022 20:39 Відповісти
 
 