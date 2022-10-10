ЄС вже готує відповідь на сьогоднішній масований ракетний удар РФ по українських містах, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз вже готує відповідь у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українських містах 10 жовтня.

Про це він згадав, розповідаючи про телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кулеба розповів, що він підтвердив підтримку з боку ЄС на тлі цих подій. "Нові відповідні рішення ЄС вже готуються", - заявив Дмитро Кулеба.

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