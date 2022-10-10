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ЄС вже готує відповідь на сьогоднішній масований ракетний удар РФ по українських містах, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз вже готує відповідь у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українських містах 10 жовтня.
Про це він згадав, розповідаючи про телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Кулеба розповів, що він підтвердив підтримку з боку ЄС на тлі цих подій. "Нові відповідні рішення ЄС вже готуються", - заявив Дмитро Кулеба.
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+19 Elusive Gru
показати весь коментар10.10.2022 16:38
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показати весь коментар10.10.2022 16:34
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Але, боюсь, все обмежиться черговими співчуттями та стурбованостями...
насправді ж страшна відповідь буде у черговому занепокоєнні, засудженні та безмежній стурбованості, пересипаними закликами до переговорів з паРашею.
Они куплены и им дана инструкция сливать все в унитаз, прикрываясь всяким бредом, чтобы не вызвать гнев своих избирателей. СМИ тоже хорошо подкуплены, подадут информацию нужным образом, переключат повестку, вон Япончик уже сдох наверное давно, покажут его труп всем якобы он скончался только шо.
в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.