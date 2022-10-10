УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11308 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
7 254 48

ЄС вже готує відповідь на сьогоднішній масований ракетний удар РФ по українських містах, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Європейський Союз вже готує відповідь у зв’язку з масованим ракетним ударом РФ по українських містах 10 жовтня.

Про це він згадав, розповідаючи про телефонну розмову з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Кулеба розповів, що він підтвердив підтримку з боку ЄС на тлі цих подій. "Нові відповідні рішення ЄС вже готуються", - заявив Дмитро Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Івано-Франківській області 4 російські ракети влучили у Бурштинську ТЕС. 1 ракету збила ППО, - ОВА

Автор: 

росія (64871) санкції (11750) Євросоюз (13306) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Ккой ответ? Запаретят мэру Мухосранска въезд в Европу? Тюфяки, Черчилля откопайте, он вам подскажет правильный ответ.
показати весь коментар
10.10.2022 16:38
+18
100 страниц обеспокоенности
показати весь коментар
10.10.2022 16:37
+14
Сподіваємося, що відповідь буде вимірюватися у тоннах (набоїв).
показати весь коментар
10.10.2022 16:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваємося, що відповідь буде вимірюватися у тоннах (набоїв).
показати весь коментар
10.10.2022 16:34 Відповісти
... і у дозволі використовувати їх по кацапському падлу без всяких обмежень!
Але, боюсь, все обмежиться черговими співчуттями та стурбованостями...
показати весь коментар
10.10.2022 16:36 Відповісти
Та занепокоєнням...
показати весь коментар
10.10.2022 16:46 Відповісти
ну ще хтось сподівається і на таке, дивно...
насправді ж страшна відповідь буде у черговому занепокоєнні, засудженні та безмежній стурбованості, пересипаними закликами до переговорів з паРашею.
показати весь коментар
10.10.2022 16:39 Відповісти
Дадуть 3 гаубиці замість 2
показати весь коментар
10.10.2022 16:48 Відповісти
колективне занепокояння? чи ешелони зброї?
показати весь коментар
10.10.2022 16:36 Відповісти
....занепокоєння... Та ні, тут буде ГЛИБОКЕ занепокоєння.... та призив до миру. Зуб даю.. німецький!
показати весь коментар
10.10.2022 16:41 Відповісти
Головне без шаленої стурбованності,а ділом.
показати весь коментар
10.10.2022 16:36 Відповісти
100 страниц обеспокоенности
показати весь коментар
10.10.2022 16:37 Відповісти
Ккой ответ? Запаретят мэру Мухосранска въезд в Европу? Тюфяки, Черчилля откопайте, он вам подскажет правильный ответ.
показати весь коментар
10.10.2022 16:38 Відповісти
Визы запретят давать работников завода из военного (закрытого) городка, при этом те же заводы, которые делают вспомогательные (но необходимые) части для ракет из обычного города с возможность из него выехать, затронуты санкциями не будут.

Они куплены и им дана инструкция сливать все в унитаз, прикрываясь всяким бредом, чтобы не вызвать гнев своих избирателей. СМИ тоже хорошо подкуплены, подадут информацию нужным образом, переключат повестку, вон Япончик уже сдох наверное давно, покажут его труп всем якобы он скончался только шо.
показати весь коментар
10.10.2022 16:47 Відповісти
Очєнь і очєнь глубочайшую озабочьєнность?
показати весь коментар
10.10.2022 16:40 Відповісти
Занепокоєння + стурбованість це виглядатиме досить рішуче, ще можна на санкційному пакеті який ухвали додати напис "за обстріли 10.10.2022"
показати весь коментар
10.10.2022 16:42 Відповісти
Моя позиция по-прежнему не изменилась: хватить тратить время на санкции и озабоченность, запускайте срочно все атомные, угольные и мазутные электро и теплостанции, вводите третью смену на военные предприятия, резко увеличивайте производство военной техники и вооружений, давайте их нам и мы лично без вашего участия уничтожим кацапов. Напоминаю, на секунду, что, например, у них не принято работать в воскресенье. Ну то есть все, закрываем заводик, глушим станки, а многие из них должны прогреться, так как откалиброваны с учетом нагрева и не могут нахолодную сразу начать работать. Открыть больше заводов, ввести 3 или 4 смены, работать круглосуточно, пустить наших работников в том числе, сделать упор на вооружения для уничтожения техники с людьми в ней, а не на контузию или обездвиживание.
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
Не смішіть ради бога тією відповіддю.
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
Відповідь ЄС буде такою:"Європа надзвиичайно СТУРБОВАНА діями Росії"
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
Стурбованість чи велику стурбованість ?
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
Будуть обіцяти ще більше ППО і ПРО, але до 2027-2030 років, поки сконструюють, поки зберуть, в такому дусі.
показати весь коментар
10.10.2022 16:58 Відповісти
А де папа римський?
показати весь коментар
10.10.2022 16:45 Відповісти
Кормит голубей мира
показати весь коментар
10.10.2022 16:50 Відповісти
Сказав би в рифму де, але не хочеться бути схожим на матюкливого кацапа))
показати весь коментар
10.10.2022 17:08 Відповісти
Доки куріна підерація існує, вона буде народжувати нове та нове *****, тільки повне знищення!
показати весь коментар
10.10.2022 16:46 Відповісти
вісім разів готували.Підготували до того.що сьогодні рашист втілив реально
показати весь коментар
10.10.2022 16:46 Відповісти
Я очень озаботился что они готовят Озабоченность
показати весь коментар
10.10.2022 16:48 Відповісти
Одні озабочені..
показати весь коментар
10.10.2022 17:13 Відповісти
Та не надо нам очередной проповеди - помогите молча оружием!!!
показати весь коментар
10.10.2022 16:48 Відповісти
Выгнать РФ с ООН и признать РФ страной террористом и начать полномасштабное наступление и в 10 раз увеличить Украине помощь военную! И нужно ПВО и ПРО и самолеты, чтобы перехватывать все ракеты!!!
показати весь коментар
10.10.2022 16:48 Відповісти
Ракеты нужны дальностью 500+ а не бла-бла-бла.
показати весь коментар
10.10.2022 16:50 Відповісти
Борель-чучело
показати весь коментар
10.10.2022 16:54 Відповісти
Я даже знаю начало текста: "Мы сильно озабочены и глубоко обеспокоены, решительно требуем незамедлительно прекратить..."
показати весь коментар
10.10.2022 16:57 Відповісти
ты тоже озаботился что они озаботились ?
показати весь коментар
10.10.2022 17:01 Відповісти
угу
показати весь коментар
10.10.2022 17:21 Відповісти
визнання росії країною-спонсором тероризму буде гарною відповіддю
показати весь коментар
10.10.2022 16:57 Відповісти
Веерные отключения будут в четырех областях и Киеве - Шмыгаль

в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
показати весь коментар
10.10.2022 17:00 Відповісти
Можу собі уявити! Вже страшно.
показати весь коментар
10.10.2022 17:01 Відповісти
ДТЭК задействует резервные энергоблоки ТЭС для стабилизации энергосети
показати весь коментар
10.10.2022 17:03 Відповісти
секретне фото. Кулєба і Зєля готовлять відповідь..
показати весь коментар
10.10.2022 17:05 Відповісти
Санкции на туалетную бумагу , вот, весь пакет..
показати весь коментар
10.10.2022 17:05 Відповісти
Впервые не хватает фантазии предугадать этот ответ. Скорее его не будет. А что, после всего того , что 8 месяцев выслушивали мы? А стеб уже не лезет. Война есть война. Только самим, только яо, комитет обороны, парламент распустить, мэров убрать, военно-гражданская администрация. Оборонка работает ночью. Оружие раздать всем кто хочет по паспорту. И чуть не по морали, но моменту истины---5 колона должна погибнуть. Кто не с нами, тот против нас. Мы видим и слышим этих людей. Они рядом. Срочно трибуналы. Суды гражданские от района и города остановить до конца войны. Ночные патрули утроить. Победителей не судят. К БОЮ!
показати весь коментар
10.10.2022 17:21 Відповісти
Опять все по кругу ленд лиз, обеспокоенность, санкции из ада, дефолт, отключение swift
показати весь коментар
10.10.2022 17:23 Відповісти
Імпотенти ***** ...
показати весь коментар
10.10.2022 17:34 Відповісти
Та срать русня хотела на европейские ответы. Вон германская сволочь постоянно тормозит с вооружением. Без тяжелого вооружения,дальнобойных ракет, авиации- Украина эту войну не выиграет. Мы не можем поражать ни корабли в Черном море ни летящие ракеты. Почему? НЕ ЧЕМ.
показати весь коментар
10.10.2022 17:41 Відповісти
вместо обычной обеспокоенности будет глубокая ?
показати весь коментар
10.10.2022 17:52 Відповісти
В мире есть лишь несколько стран, которые РЕАЛЬНО хотят нашей победы, понимают, что они будут следующими, и помогают не для галочки, а реально всем, чем могут. Остальные просто разделились на тех, кто помогает для виду, и тех, кто за "худой мир". Вот чесно, если будет ядерная война, и этот мир сдохнет, да и *** с ним, с ТАКИМ миром ссыкливых импотентов.
показати весь коментар
10.10.2022 17:58 Відповісти
Відповідь буде письмова. Слів буде багато.
показати весь коментар
10.10.2022 18:39 Відповісти
відповідь буде значити, що, ЕС глибоко стурбована!!!!!
показати весь коментар
10.10.2022 19:45 Відповісти
Ага турбіни собі повставляють-будуть "стурбінованими".
показати весь коментар
14.01.2023 17:38 Відповісти
 
 