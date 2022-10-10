Атаки Росії на мирних жителів України є воєнними злочинами, - голова Євроради Мішель

Ракетна атака Росії на мирних жителів України є воєнним злочином.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жахливі атаки Росії на Київ та інші міста по всій Україні показують розпач Кремля. Ці невиборчі напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Прихильність до підтримки України та притягнення до відповідальності російського режиму – ми обговоримо це з партнерами по G7", - написав Мішель у твіттері.

Також читайте: ЄС вже готує відповідь на сьогоднішній масований ракетний удар РФ по українських містах, - Кулеба