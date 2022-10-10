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Новини Війна
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Атаки Росії на мирних жителів України є воєнними злочинами, - голова Євроради Мішель

мішель

Ракетна атака Росії на мирних жителів України є воєнним злочином.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жахливі атаки Росії на Київ та інші міста по всій Україні показують розпач Кремля. Ці невиборчі напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Прихильність до підтримки України та притягнення до відповідальності російського режиму – ми обговоримо це з партнерами по G7", - написав Мішель у твіттері.

Також читайте: ЄС вже готує відповідь на сьогоднішній масований ракетний удар РФ по українських містах, - Кулеба

Автор: 

обстріл (28171) Шарль Мішель (333) воєнні злочини (1847)


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Топ коментарі
+4
https://t.me/PresidentPoroshenko/4136 Петро Порошенко: ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу
«Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик. Сьогоднішній сказ росії - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!», - написав в https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3383001851919225/ Facebook Петро Порошенко .
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10.10.2022 17:01
+3
А що сьогодні було вперше чи раніше ніхто не помічав?
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10.10.2022 16:39
+3
Если бы это было в первый раз, то можно было на серьёзных щах такое заявлять, и это звучало бы серьёзно. А сейчас это выглядит как фоновый шум.
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10.10.2022 17:21
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Ну наконец-то. Признали таки. Теперь вопрос: что дальше.
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10.10.2022 16:38 Відповісти
Будуть сперечатися чи скорочувати постачання газу на 5% або на 8%, через два роки
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10.10.2022 17:05 Відповісти
А що сьогодні було вперше чи раніше ніхто не помічав?
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10.10.2022 16:39 Відповісти
Так , це ж перший раз було,,,
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10.10.2022 16:40 Відповісти
знову повітряна...прадалжєніє банкєта.
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10.10.2022 16:41 Відповісти
А ранее украинцев марсиане убивали.... Озабоченцы...
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10.10.2022 16:44 Відповісти
Кацапы - вы ********!
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10.10.2022 16:50 Відповісти
Ну конечно - НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ ОПЯТЬ
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10.10.2022 17:00 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4136 Петро Порошенко: ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу
«Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик. Сьогоднішній сказ росії - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!», - написав в https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3383001851919225/ Facebook Петро Порошенко .
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10.10.2022 17:01 Відповісти
https://t.me/************ Ватное болото

⚡️Кремлю хватило всего 7 месяцев, чтобы расширить НАТО, разрушить российскую экономику, дискредитировать армию и сделать страну мировым изгоем.

Это не власть, а профессиональная диверсионная группа.
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10.10.2022 17:20 Відповісти
Если бы это было в первый раз, то можно было на серьёзных щах такое заявлять, и это звучало бы серьёзно. А сейчас это выглядит как фоновый шум.
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10.10.2022 17:21 Відповісти
Вонючую ********* сраной-террористом после всех их вселенских злодеяний признают или и дальше с ними отношения продолжат?
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10.10.2022 17:23 Відповісти
що напади на людей - є воєнні злочини, це ми знаємо. Що далі? Ваші дії?
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10.10.2022 17:24 Відповісти
Ну, так визнайте офіційно московію країною-терористом! А то просто триндіти ми усі--майстри.
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10.10.2022 17:32 Відповісти
******* балаболы. Циничные двуликие брехуны.
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10.10.2022 18:08 Відповісти
Военное преступление... Поэтому для представителей страны-военного преступника вы открыли программу "убежище". Эти твари поддерживают убийство украинцев, пересекают границу под слоган "где русский - там расея", а вы им убежище наравне по социальной программе как для украинцев. Цинизм высшей степени...
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10.10.2022 19:35 Відповісти
 
 