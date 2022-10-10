Атаки Росії на мирних жителів України є воєнними злочинами, - голова Євроради Мішель
Ракетна атака Росії на мирних жителів України є воєнним злочином.
Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Жахливі атаки Росії на Київ та інші міста по всій Україні показують розпач Кремля. Ці невиборчі напади на мирних жителів є воєнними злочинами. Прихильність до підтримки України та притягнення до відповідальності російського режиму – ми обговоримо це з партнерами по G7", - написав Мішель у твіттері.
Топ коментарі
+4 Ан Мур
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+3 Ольга Мартынюк #458587
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+3 Clock Feist
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«Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик. Сьогоднішній сказ росії - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!», - написав в https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3383001851919225/ Facebook Петро Порошенко .
⚡️Кремлю хватило всего 7 месяцев, чтобы расширить НАТО, разрушить российскую экономику, дискредитировать армию и сделать страну мировым изгоем.
Это не власть, а профессиональная диверсионная группа.