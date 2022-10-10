УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11388 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 805 18

Президентка Єврокомісії та прем’єрка Естонії разом звернулися до українців: "Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єрка Естонії Кая Каллас записали спільне відеозвернення до українців у зв’язку з масованою ракетною атакою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення будо опубліковане у Twitter.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.

Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.

I know that Ukrainians will stay strong.

We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022

"Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор. Для відповідальних за це мають бути наслідки… Висловлюю щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українців цим не залякати. І українці знають, що ми будемо поруч з вами - стільки, скільки буде необхідно", - заявила президентка Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонський парламент готує резолюцію щодо визнання РФ країною-терористом

"Наше чітке послання українцям - ми підтримуємо вас усіма можливими способами. Що ми справді маємо зробити - це надати вам засоби ППО від союзників, щоб Україна могла захистити свої міста і цивільне населення. Тому що Росія явно почала ескалацію і б’є по цивільних. Наші думки з постраждалими. Ми - поруч з Україною", - сказала Кая Каллас.

росія (64871) Естонія (1592) атака (336) фон дер Ляєн Урсула (760) Каллас Кая (246)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Чергове бла бла бла, котрих було сотні,і ні одне з них не врятувало бодай одне життя в Україні
показати весь коментар
10.10.2022 16:44
+9
Спасибо вам Прибалты за поддержку!А то вот близкие соседи мальдаване и грызуны которым мы помагали в 14-м и усом не ведут,они решили обьявить войну рашке на день Победы Украины над орками.
показати весь коментар
10.10.2022 16:45
+6
Никакие проделки бункерных чертей не смогут заставить украинцев обижаться, а вот еще больше разозлить и поднять украинский народ против рашистов - это Да. Такой мы народ
показати весь коментар
10.10.2022 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба казати СПАЛИТИ ЇХ УСІХ ДО УРАЛУ!
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
Чергове бла бла бла, котрих було сотні,і ні одне з них не врятувало бодай одне життя в Україні
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
красиво розмовляють...а під час повітряної тривоги звучать особливо красиво ці штампи та кліше.
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
Краще великими партіями зброї.
показати весь коментар
10.10.2022 16:44 Відповісти
Никакие проделки бункерных чертей не смогут заставить украинцев обижаться, а вот еще больше разозлить и поднять украинский народ против рашистов - это Да. Такой мы народ
показати весь коментар
10.10.2022 16:45 Відповісти
Спасибо вам Прибалты за поддержку!А то вот близкие соседи мальдаване и грызуны которым мы помагали в 14-м и усом не ведут,они решили обьявить войну рашке на день Победы Украины над орками.
показати весь коментар
10.10.2022 16:45 Відповісти
Главное оружие подавайте вовремя - свою ненависть мы на рашистах отыграем
показати весь коментар
10.10.2022 16:46 Відповісти
Балачки ..балачки... Остопи#діло це все.
показати весь коментар
10.10.2022 16:47 Відповісти
Українці в курсі.
показати весь коментар
10.10.2022 16:50 Відповісти
Мы не маленькие дети чтобы обижаться - давайте нам оружие чтобы бить русню
показати весь коментар
10.10.2022 16:51 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 16:51 Відповісти
Дякуємо, ми це і без підказки давно знаємо, а от ППО і ПРО вже восьмий місяць тільки обіцянки.
показати весь коментар
10.10.2022 16:52 Відповісти
спасибо за информацию , держите в курсе!) клоуны мля
показати весь коментар
10.10.2022 16:52 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4136 Петро Порошенко: ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу
«Божевільний російський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик. Сьогоднішній сказ росії - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!», - написав в https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/3383001851919225/ Facebook Петро Порошенко .
показати весь коментар
10.10.2022 16:59 Відповісти
Бути поруч і не робити все, що можна, щоб нам допомогти, обмежуючись гарними словами і чисто символічною військивою допомогою, відмовляючи у авіації, далекобійних зенітно-ракетних системах, танках і бронемашинах - не надто личить друзям. Еге ж?
показати весь коментар
10.10.2022 17:11 Відповісти
Вот і скажить -хто впустить ***** тепер на саміт 20????
показати весь коментар
10.10.2022 17:15 Відповісти
/
показати весь коментар
10.10.2022 20:22 Відповісти
Тут важливий не меседж - це, зрештою, справа політика - говорити - а місце, місто Нарва, прямо на кордоні з Росією, де не може проїхати жоден російський турист.
Естонці роблять все можливе, включно з наданням зброї, якої нам самим не вистачає. Що стосується решти ЄС, то, безумовно, це могло б і повинно бути набагато краще.
показати весь коментар
11.10.2022 10:27 Відповісти
 
 