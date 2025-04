Президентка Єврокомісії та прем’єрка Естонії разом звернулися до українців: "Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єрка Естонії Кая Каллас записали спільне відеозвернення до українців у зв’язку з масованою ракетною атакою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення будо опубліковане у Twitter.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.



Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.



I know that Ukrainians will stay strong.



We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF