Президентка Єврокомісії та прем’єрка Естонії разом звернулися до українців: "Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єрка Естонії Кая Каллас записали спільне відеозвернення до українців у зв’язку з масованою ракетною атакою РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення будо опубліковане у Twitter.

Shocked and appalled by the vicious attacks on Ukrainian cities.



Putin’s Russia has again shown the world what it stands for: brutality and terror.



I know that Ukrainians will stay strong.



We will stand with Ukraine for as long as it takes, with all the means we have. pic.twitter.com/Q9wgh62nzF — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2022

"Путінська Росія ще раз продемонструвала світу, за що вона виступає - за варварство і терор. Для відповідальних за це мають бути наслідки… Висловлюю щирі співчуття нашим українським друзям. Я знаю, що українців цим не залякати. І українці знають, що ми будемо поруч з вами - стільки, скільки буде необхідно", - заявила президентка Єврокомісії.

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"Наше чітке послання українцям - ми підтримуємо вас усіма можливими способами. Що ми справді маємо зробити - це надати вам засоби ППО від союзників, щоб Україна могла захистити свої міста і цивільне населення. Тому що Росія явно почала ескалацію і б’є по цивільних. Наші думки з постраждалими. Ми - поруч з Україною", - сказала Кая Каллас.