Червоний Хрест спростував інформацію Reuters про призупинення своєї роботи в Україні
У Червоному Хресті спростували інформацію про призупинення операцій в Україні. Організація продовжує працювати у посиленому режимі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у опублікованій заяві організації у Facebook.
"У зв'язку з поширенням фейкової інформації про те, що нібито Червоний Хрест призупинив діяльність на території України інформуємо:
Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містам України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим.
Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей", - йдеться у повідомленні.
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