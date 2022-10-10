Червоний Хрест спростував інформацію Reuters про призупинення своєї роботи в Україні

У Червоному Хресті спростували інформацію про призупинення операцій в Україні. Організація продовжує працювати у посиленому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у опублікованій заяві організації у Facebook.

"У зв'язку з поширенням фейкової інформації про те, що нібито Червоний Хрест призупинив діяльність на території України інформуємо:

Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містам України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест призупиняє операції в Україні з міркувань безпеки, - Reuters

Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей", - йдеться у повідомленні.