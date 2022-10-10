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Червоний Хрест спростував інформацію Reuters про призупинення своєї роботи в Україні

хрест,червоний

У Червоному Хресті спростували інформацію про призупинення операцій в Україні. Організація продовжує працювати у посиленому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у опублікованій заяві організації у Facebook.

"У зв'язку з поширенням фейкової інформації про те, що нібито Червоний Хрест призупинив діяльність на території України інформуємо:

Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містам України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест призупиняє операції в Україні з міркувань безпеки, - Reuters

Партнери по міжнародному руху Червоного Хреста також продовжують працювати на території України, аби спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей", - йдеться у повідомленні.

обстріл (28171) Червоний Хрест (402)


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Топ коментарі
+8
хто його бачив, цей ватний хрест? тільки бабло смокче
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10.10.2022 16:50
+7
Ось наш Червоний Хрест! З мечами! )))

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10.10.2022 17:04
+3
Я бы прогнал ссаными тряпками этот Красный Крест. Только, И ТОЛЬКО кацапские пленные имеют пользу от него, и НИ ОДНОГО украинского военнопленного.
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10.10.2022 16:53
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хто його бачив, цей ватний хрест? тільки бабло смокче
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10.10.2022 16:50 Відповісти
Ну ось, а їх тут вже отх... по всім статтям.
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10.10.2022 16:51 Відповісти
Та не будуть вони тут працювати. Далі "слідкуй за руками",як то кажуть.)
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10.10.2022 17:04 Відповісти
Я бы прогнал ссаными тряпками этот Красный Крест. Только, И ТОЛЬКО кацапские пленные имеют пользу от него, и НИ ОДНОГО украинского военнопленного.
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10.10.2022 16:53 Відповісти
Так. Варто лише подивитись, які відгодовані харі в орків після нашого полону і порівняти з азовцями та іншими українцями, яких повернули з раші
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10.10.2022 17:00 Відповісти
Ага. Сразу хотели петлять со страху куда глаза глядят,а потом кто-то видно объяснил что подобнач ситуация-это в принципе поле для их деятельности.Теперь отмазываются,поулыбаются месяцок и "по тихой воде" слиняют из Украины. Без заявлений и лишнего ажиотажа.
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10.10.2022 17:02 Відповісти
Мудило хто це робить. Вже людей обісрали. Та й я з усіма. Уявляю як там зараз людям, які, якщо, працюють у містах.
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10.10.2022 17:03 Відповісти
Я на вашому місті так би різко не довіряв розповідям Червоного Хреста.)
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10.10.2022 17:07 Відповісти
Ось наш Червоний Хрест! З мечами! )))

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10.10.2022 17:04 Відповісти
Взагалі-то, це Орден Богдана Хмельницького III ст.
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10.10.2022 17:32 Відповісти
Шкода...краще б вас не було...і так толку ніякого, ще й роти зайві...і амнесті з собою заберіть...будете разом ковбаситися...
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10.10.2022 17:04 Відповісти
СБУ предупреждали о фейках
Вот пример
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10.10.2022 17:06 Відповісти
Україні вони нах*й не потрібні
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10.10.2022 17:12 Відповісти
Вони продовжують працювати тільки в безпеці, тільки зі здоровими та фінансово забезпеченими людьми
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10.10.2022 17:14 Відповісти
Залишаються? Яке полегшення...
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10.10.2022 17:18 Відповісти
то виходить, що рейтерс ВСРАВСЯ? чи як?
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10.10.2022 17:22 Відповісти
Щодо Червоного Хреста(чи зніміть вже того хрестика, чи труси вдягніть)- їхнє "Працює в посиленому режимі" мені виглядає математично- яке число на 0 не помножуй, все одно 0.
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10.10.2022 17:26 Відповісти
 
 