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Новини Війна
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У Кременчуцькому районі уранці збили російську ракету та іранський "Shahed". 3 ракети влучили в об’єкт інфраструктури, - ОВА

ракета,обстріл

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні у Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Уранці ворог завдав удару по Кременчуцькому району. Одну ракету та один іранський "шахід" збили. Три ракети влучили в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі частково або повністю є водопостачання вже у 50 громадах, у 48 громадах відновлено енергопостачання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали три удари по об’єктах енергетичної інфраструктури на Полтавщині, - ОВА

"В усіх райцентрах є світло, де потрібно, бригади виїжджають на місця, перевіряють підстанції. Подача води теж відновлюється, у Миргороді ще тривають роботи", - додав Лунін.

Кременчук (293) обстріл (28171) ППО (3138) енергетика (2574) Полтавська область (1099)


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сейчас вот тоже что-то бахнуло
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10.10.2022 17:35 Відповісти
Знову кончені російські суки вдарили в Кременчук увечері, нікчемні мразі нижеплінтусні дрібні суки
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10.10.2022 17:49 Відповісти
вони вже прокляті сотнями тисяч українців!
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10.10.2022 17:58 Відповісти
втрете ударили по Кременчику зла не хватає
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10.10.2022 17:58 Відповісти
"У Кременчуцькому районі уранці збили російську ракету та іранський "Shahed" Джерело:

Об же вашу ять! Я мало свідомість не втратив, коли прочитав, що "уранці" (мешканці Урану) збили ракету московитів! Може всеж "вранці" або "зранку"?
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10.10.2022 18:24 Відповісти
Бачив я сьогодні - куди кацапня влучила . . Але електроенегрія зараз в області є .
Енергетикам браво . !!
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10.10.2022 19:43 Відповісти
они же долго летят эти дроны
как они столько расстояние пролетают спокойно?
они же ре реактивные, а относительно нескоростные
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10.10.2022 20:50 Відповісти
 
 