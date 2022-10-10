У Кременчуцькому районі уранці збили російську ракету та іранський "Shahed". 3 ракети влучили в об’єкт інфраструктури, - ОВА
Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні у Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Уранці ворог завдав удару по Кременчуцькому району. Одну ракету та один іранський "шахід" збили. Три ракети влучили в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Це спричинило перебої зі світлом та водопостачанням по всій області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі частково або повністю є водопостачання вже у 50 громадах, у 48 громадах відновлено енергопостачання.
"В усіх райцентрах є світло, де потрібно, бригади виїжджають на місця, перевіряють підстанції. Подача води теж відновлюється, у Миргороді ще тривають роботи", - додав Лунін.
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Об же вашу ять! Я мало свідомість не втратив, коли прочитав, що "уранці" (мешканці Урану) збили ракету московитів! Може всеж "вранці" або "зранку"?
Енергетикам браво . !!
как они столько расстояние пролетают спокойно?
они же ре реактивные, а относительно нескоростные