СБУ оголосила Медведєва, Бортнікова, Володіна, Золотова, Матвієнко, Наришкіна, Шойгу і Патрушева в розшук (оновлено)

Служба безпеки України розшукує заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора дмитра медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії рф.



Він, як і більшість членів радбезу рф, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.



Також оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як бортніков, володін, золотов, колокольцев, матвієнко, наришкін, шойгу, щоголев, патрушев та інші.



Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - йдеться у повідомлення.