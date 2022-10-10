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СБУ оголосила Медведєва, Бортнікова, Володіна, Золотова, Матвієнко, Наришкіна, Шойгу і Патрушева в розшук (оновлено)

медведев,медведєв

Служба безпеки України розшукує заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ

"Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора дмитра медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії рф.

Він, як і більшість членів радбезу рф, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

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Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.

Також оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як бортніков, володін, золотов, колокольцев, матвієнко, наришкін, шойгу, щоголев, патрушев та інші.

Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - йдеться у повідомлення.

СБУ оголосила Медведєва, Бортнікова, Володіна, Золотова, Матвієнко, Наришкіна, Шойгу і Патрушева в розшук 01

Автор: 

МВС (3499) Медведєв (1911) Патрушев (65) розшук (650) СБУ (12761) Шойгу (626) Наришкін (34) Володін (80) Золотов (12) Матвієнко Валентина (42) Бортніков Олександр (6)


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Топ коментарі
+34
Передайте йому повістку через Єрмака.
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10.10.2022 17:36
+29
А шо його шукати? В кремлі він сидить
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10.10.2022 17:34
+17
Ищите в ЛТП или психдиспансерах.
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10.10.2022 17:34
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А шо його шукати? В кремлі він сидить
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10.10.2022 17:34 Відповісти
Все вірно, сидить він у кремлі і звідти його не витягнеш.
Але все ж має надію колись відвідати свій замок і виноградник у Тоскані.
А там Інтерпол...
Цоп Дімочку за жопу та на допит.
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Має людина щастя - таке лице, що на нього навіть карикатури малювати не треба. Бери як є, і готова карикатура.

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10.10.2022 18:04 Відповісти
Деревенский дурачок.
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10.10.2022 19:20 Відповісти
Опять неадекватность , почему Медведева -алкаша , а не Путлера и Патрушева……………⁉️Разве это ответ
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10.10.2022 17:59 Відповісти
Там якісь міжнародні угоди забороняють чіпати голов держав... Гітлеру, Муссоліні, Каддафі й Саддаму це не дуже допомогло, але... "Демократія - це процедура" (с). Подивимось, чи є в Заходу бейци.
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10.10.2022 20:41 Відповісти
Завтра Кремль объявти 95 квартал в розыск гастроли 95 с Кремлем можно будит считать открытчми
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10.10.2022 21:06 Відповісти
Ищите в ЛТП или психдиспансерах.
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10.10.2022 17:34 Відповісти
"Кто ж его посадит? Он же памятник!"(с)
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10.10.2022 17:35 Відповісти
Передайте йому повістку через Єрмака.
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10.10.2022 17:36 Відповісти
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10.10.2022 17:38 Відповісти
Елдак сам знатный передаст
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10.10.2022 17:48 Відповісти
Ну ок але нащо?
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10.10.2022 17:36 Відповісти
СБУ больше занятся нечем? Этот карликовый злобный алкаш и так из помойки невыездной, а рыло высовывает только в окружении батальона охраны. Ну, обьявите вы его в международный розыск и шо?
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10.10.2022 17:36 Відповісти
Най буде!
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10.10.2022 17:38 Відповісти
Медвед практически равнозначен по должности путлеру. Так нафига нам этот медвед? Давайте в розыск путлера, раз уже решились на такой шаг.
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Сейчас кажется забавным. Но с течением времени вполне моет стать предметом торга. И тогда забавным останется только кто, что когда-то казалось. Время. Оно все меняет и переворачивает: кто казался недоступным и глыбой, оказывается в камере 2х2 тотальным петухом. В нашем случае петухом, пожирающий виски...
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10.10.2022 17:37 Відповісти
чего?
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10.10.2022 17:44 Відповісти
"Врьош! Нє вазьмьош!" (с)

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10.10.2022 17:38 Відповісти
Dobrovolec na fronte?
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10.10.2022 17:40 Відповісти
..."Врьош! Нє вазьмьош!"... Да что его брать, он до обеда так налакается боярки, что лежит обосцанный на лавочке в своей усадьбе.
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10.10.2022 17:41 Відповісти
Якщо хто не знає, це слова Чапаєва з однойменного фільму.

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10.10.2022 17:45 Відповісти
микро-алкаш после фуфырика
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10.10.2022 17:50 Відповісти
Тю... Краще призначте невелику винагороду "за шкурку уткофіла".
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10.10.2022 17:38 Відповісти
Этот полтораметровый дрыщ Димон будет прятаться в домике для уточек, который он построил в своем поместье.
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10.10.2022 17:38 Відповісти
Як його спіймати ? Він і без цього знає що тільки десь поїде його буде заарештовано тому нікуди і не їде
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10.10.2022 17:39 Відповісти
А этот алик психиатрическую экспертизу пройдет?
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10.10.2022 17:39 Відповісти
тепер нехай ходить озирається
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10.10.2022 17:40 Відповісти
безмозгие долбоебы.
лучше ликвидируйте гундяйскую агентурную сеть.
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10.10.2022 17:40 Відповісти
А путина чего еще не объявили?
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10.10.2022 17:40 Відповісти
А заем? Белая горячка его найдет быстрее.
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10.10.2022 17:40 Відповісти
А летчиков и экипажи кораблей, запускающие ракеты, может объявить в розыск?
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10.10.2022 17:42 Відповісти
А зрадників хто пустив ворога з Півдня та Півночі, СБУ вже знайшла?
Чи то не така важлива справа як "розшук Мєдвєдєва"?
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10.10.2022 17:46 Відповісти
СБУ пустили , а Баканов Наумов назначенные, лично "найвеличайшим" здрыстнули‼️
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10.10.2022 18:03 Відповісти
"квартальні плоскі жарти" СБУ над українським народом.
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10.10.2022 17:47 Відповісти
Не пройшло і 9 років... А пуйло ще не об'явили?
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10.10.2022 17:51 Відповісти
ведмежа посадять на пляшку.
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10.10.2022 17:53 Відповісти
Потрібно на кордоні повиставляти бутилки з горілкою і ця потвора клюне!
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10.10.2022 17:54 Відповісти
Давно пора, так само всіх кацапських посадовців та пропагандистів що підтримують війн.
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10.10.2022 17:56 Відповісти
Вот так. Был обычным алконавтом, а стал преступником в розыске.
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10.10.2022 17:57 Відповісти
Військовим злочинцем ‼️‼️‼️

тепер нихто йому у світі руку не пожме
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10.10.2022 18:11 Відповісти
а где он потерялся ?
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10.10.2022 18:05 Відповісти
В базе СБУ А Вот в ЗМІ його було забагато
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10.10.2022 18:12 Відповісти
Medvedeva net?
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10.10.2022 18:05 Відповісти
Круто ‼️‼️‼️А фюрера ?
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10.10.2022 18:06 Відповісти
А хто написав , що зник ? У базі зазначено, що Медведєв зник 1 березня. Джерело:

Баканов?
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10.10.2022 18:09 Відповісти
А Кадырова и Путина не объявили в розыск? А чо так?
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10.10.2022 18:09 Відповісти
на кол этого смурфика!
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10.10.2022 18:11 Відповісти
кому це дибільне страхопудало потрібне?
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10.10.2022 18:11 Відповісти
Через 7 місяців???
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10.10.2022 18:12 Відповісти
Как поймают - на кол посадить.
А если всерьёз - кому та придворная коротышка нужна?
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10.10.2022 18:14 Відповісти
Тай толку... Там молотком в тім'ячко ******* треба так шоб ті пульки самі повилазили... А замля горбатого вилікує...
Шоб вони здохли всі там, від маленького до старого, на очах один в одного..... Падли....
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10.10.2022 18:16 Відповісти
В украинской базе разыскиваемых лиц вслед за Медведевым и Захаровой https://t.me/bbbreaking/137942 появился Игорь Конашенков.
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10.10.2022 18:18 Відповісти
Умнічки.
Нащо робить справжню роботу, наприклад вигнати узкіх попів із лаври? Краще займаться от такою херньою. Зато 73% аплодують стоячи. Ну тепер всьо, медвед обісцявся і забився під шконку...
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10.10.2022 18:19 Відповісти
А когда будет пойман пес ************ в чан с дерьмом падлу возить по всей УКРАИНЕ!........................................................
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10.10.2022 18:27 Відповісти
только сейчас? Кто предатели в шайке зэШуи???
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10.10.2022 18:29 Відповісти
мєдвєдчука забули
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10.10.2022 18:38 Відповісти
точные предсказания японского философа в начале прошлой недели, что "на днях параша коллабирует", истекло по времени. параша безусловно коллабирует, но конкретные, тем более краткосрочные термины коллапса - это не серьёзно. для коллапса нужно более менее длительное время. так устроена природа. чем-то схоже с астрофизикой и смертью светил. в конце своей жизни и параша, представляющая себя светочем жисти, должна как бы расширяться пытаясь предотвратить гибель и только потом начнёт схлопываться, сбросив с себя оболочку колоний. параша понимает уже что гибнет, пытается спасти ситуацию своим расширением территорий. что и наблюдается. гибель неотвратима но не так как пытаются предсказать "философы". первое "расширение" начавшееся в 2014 потребовало 8 лет до первого взрыва. сейчас параша пытается спастись вторым "расширением", присоединением южного корридора. если всё будет идти так, как шло раньше и так как протекает сейчас, то выходит, что до начала коллапса снова пройдёт лет 9-10. при условии что нато не вмешается личным участием. тогда получается, что и ***** ещё лет 9-10 остаётся коптить небо ((
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10.10.2022 18:40 Відповісти
давно пора. И было бы неплохо выслать к ним докторов.... Надеюсь так и будет, сколько бы времени для этого не понадобилось....
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10.10.2022 18:46 Відповісти
вместо докторов могут быть и лифтеры...
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10.10.2022 18:48 Відповісти
На ліквідацію
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10.10.2022 18:47 Відповісти
ого як оперативно СБУ реагує
-------------------------------------------------------------------------------------
але виродків потрібно всіх покарати
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10.10.2022 19:01 Відповісти
всі названі особи реальні олігофрени
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10.10.2022 19:02 Відповісти
Що тільки хіба зараз,а Буча,Маріуполь,Херсон.......не привід нє?
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10.10.2022 19:07 Відповісти
Дожилося, що об'явили в розшук. Тепер буде боятися виїзджати в ЄС, або країни НАТО, які можуть передати цього гноміка правоохоронцям України.
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10.10.2022 19:14 Відповісти
Алкофамфурик перднув
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10.10.2022 19:17 Відповісти
Из всех даунов самый опасный - патрушев, поэтому надо в розыск обьявлять не его самого. а его кости с оплатой.
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10.10.2022 19:19 Відповісти
Так а путю коли в розшук?
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10.10.2022 19:23 Відповісти
ВСЕ знают где ОНИ , только СБУ разыскивает ....
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10.10.2022 19:29 Відповісти
все знают, что у тебя пальчик в попе и никому это не интересно.
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10.10.2022 20:10 Відповісти
Ні, я звичайно розумію що "оголошення у розшук" то питання скоріш процедурне, але звучить трохи смішно. Хтось не знає де їх шукати?
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10.10.2022 19:33 Відповісти
Гра в дитячу гру «куку! де ти?», коли долонями прикриваються очі! Малюкам подобається!
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10.10.2022 19:39 Відповісти
интересно а в международный розыск по линии Интерпола их можно обьявить ?
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10.10.2022 19:52 Відповісти
Нельзя, а то они объявят Боневтика тоже
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10.10.2022 21:04 Відповісти
краще б нагороди за голови пообіцяли
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10.10.2022 19:57 Відповісти
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10.10.2022 20:19 Відповісти
Коли шуфрича відпустили- то всьо ок. Коли того ж ківу можна було б вішати за яйла ще пару років тому- так само всьо чьотко. Таких прикладів більш ніж достатньо. А зараз ці ваші заяви про розшук засуньте собі в sRaky...
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21.10.2022 17:20 Відповісти
 
 