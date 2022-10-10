СБУ оголосила Медведєва, Бортнікова, Володіна, Золотова, Матвієнко, Наришкіна, Шойгу і Патрушева в розшук (оновлено)
Служба безпеки України розшукує заступника голови Ради безпеки РФ і колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва.
Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Служба безпеки України підтверджує, що заступника голови ради безпеки рф і колишнього президента країни-агресора дмитра медведєва оголошено в розшук. Це сталося ще у березні 2022 року, на початку повномасштабної агресії рф.
Він, як і більшість членів радбезу рф, є підозрюваним у кримінальному провадженні за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Такі злочини караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічно.
Також оголошено в розшук таких представників путінського режиму, як бортніков, володін, золотов, колокольцев, матвієнко, наришкін, шойгу, щоголев, патрушев та інші.
Слідчі СБУ спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора продовжують роботу із документування дій кожного рашиста, які винні у злочинах проти України, аби притягнути їх до відповідальності", - йдеться у повідомлення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але все ж має надію колись відвідати свій замок і виноградник у Тоскані.
А там Інтерпол...
Цоп Дімочку за жопу та на допит.
лучше ликвидируйте гундяйскую агентурную сеть.
Чи то не така важлива справа як "розшук Мєдвєдєва"?
тепер нихто йому у світі руку не пожме
Баканов?
А если всерьёз - кому та придворная коротышка нужна?
Шоб вони здохли всі там, від маленького до старого, на очах один в одного..... Падли....
Нащо робить справжню роботу, наприклад вигнати узкіх попів із лаври? Краще займаться от такою херньою. Зато 73% аплодують стоячи. Ну тепер всьо, медвед обісцявся і забився під шконку...
-------------------------------------------------------------------------------------
але виродків потрібно всіх покарати