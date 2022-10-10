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Новини Війна
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У Кременчуцькому районі лунали вибухи. ППО збила 2 російські ракети. Є постраждалі

суми,ппо

Сьогодні, 10 жовтня, після 17:00 у Кременчуцькому районі Полтавщини лунали вибухи. Сили ППО збили 2 ракети. 3 людини постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

 "Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння обломків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога". - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Кременчуцькому районі уранці збили російську ракету та іранський "Shahed". 3 ракети влучили в об’єкт інфраструктури, - ОВА

Після цього, о 17:27 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Кременчук (293) ППО (3138) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1099)


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17-37 три удара Кривой Рог
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10.10.2022 17:37 Відповісти
Достали уже с вчерашнего дня бьют. Воронеж тоже город не плохой.
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10.10.2022 17:37 Відповісти
Добані російські обглодані мразі, подонки, падли, замкадні москвороті помойки 2й раз !!! за 1 день атакували ракетами й дронами Кременчук
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10.10.2022 17:48 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 17:52 Відповісти
3й раз за день удар по Кременчуку

нема слів уже сама злість
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10.10.2022 17:57 Відповісти
 
 