У Кременчуцькому районі лунали вибухи. ППО збила 2 російські ракети. Є постраждалі

Сьогодні, 10 жовтня, після 17:00 у Кременчуцькому районі Полтавщини лунали вибухи. Сили ППО збили 2 ракети. 3 людини постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння обломків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога". - йдеться у повідомленні.

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Після цього, о 17:27 було оголошено відбій повітряної тривоги.