Ракетний удар по житловому будинку в Запоріжжі: троє загиблих і семеро поранених

У Запоріжжі внаслідок влучання ворожої ракети С-300 по житловому будинку загинуло троє людей ще семеро - поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланняи на Укрінформ, про це журналістам повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

"Троє загиблих, семеро поранених на цей час (15:30 - ред). Роботи тривають, інформація може змінюватись", - повідомили правоохоронці.

Раніше повідомлялось, що о 1:50 росіяни здійснили запуск ракет (попередньо С-300) по обласному центру. Мішенями стали житловий багатоквартирний будинок у центрі міста, цивільна та критична інфраструктура, дитячий садок.

На місці події продовжують працювати працівники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі завдали удару по Запоріжжю: Є загиблий, постраждали 5 осіб, зокрема дитина. ВIДЕО (оновлено)

Правоохоронці проводять огляд місць подій та збирають доказові збройної агресії російської армії.

За всіма зібраними матеріалами в подальшому будуть відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".

Як повідомлялося, вранці 10 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Уражені інфраструктурні об'єкти у 8 областях і Києві. За останніми даними, загинуло 11 осіб і травмовано 64 людини.