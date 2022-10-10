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Новини Мобілізація в РФ
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Маріонетки Кремля в окупованому Криму пропонують вносити громадян, які виїхали з Росії до реєстру осіб, які "перебувають під іноземним впливом"

рф,мобілізація

Маріонетки Кремля в окупованому Криму запропонували заборонити виїзд із Росії чоловікам, які перебувають на військовому обліку, під час мобілізації без дозволу військкоматів. Тих, хто залишив країну, хочуть вносити до реєстру осіб, які "перебувають під іноземним впливом".

Про це заявив так званий голова "Госсовета Крыма" Володимир Константінов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, "кримський парламент" планує внести пропозиції щодо поправок до федеральних законів. Виходячи з них, в Росії збираються встановити чітку заборону на виїзд громадян, які перебувають на військовому обліку, під час загальної або часткової мобілізації без дозволу військових комісаріатів.

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Тих, хто вже виїхав із Росії, пропонується вносити до реєстру осіб, які перебувають під іноземним впливом. 

Крім цього, маріонетка Кремля Костянтінов пропонує, позбавити права голосувати та обиратися на строк до 10 років після погашення судимості людей, засуджених за статтями про "дискредитацію російської армії та ухилення від служби".

Автор: 

Константінов (28) Крим (14122) росія (64871) мобілізація (3017)


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То й що, й так наче обмежели їм
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10.10.2022 18:00 Відповісти
Залужний вам обмежить по самі гланди , суки .
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10.10.2022 18:05 Відповісти
а шо там в Джанкое???? говорят, бововнятко завітало??? не?
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10.10.2022 18:06 Відповісти
А теперь о приятном...
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В Ростовской области разбился штурмовик СУ-25, летевший на боевой вылет. Пилот погиб.

Это уже второй самолет разбившийся в Ростовской области за последние два дня. Об этом сообщают российские пропагандисты.

СУ-25 9 октября вылетел с аэродрома на боевой вылет. В поле в районе хутора Рогалик Миллеровского района Ростовской области самолет потерпел крушение.
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10.10.2022 18:12 Відповісти
Це шо виходить? Зе - маріонетка Кремля?)
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10.10.2022 18:18 Відповісти
расстреливать всех на месте без права переписки...
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10.10.2022 18:19 Відповісти
Не кожен кацап зможе перелетіти через хутір німців-лютеран Рогалик.
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10.10.2022 19:14 Відповісти
 
 