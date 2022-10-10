Маріонетки Кремля в окупованому Криму пропонують вносити громадян, які виїхали з Росії до реєстру осіб, які "перебувають під іноземним впливом"
Маріонетки Кремля в окупованому Криму запропонували заборонити виїзд із Росії чоловікам, які перебувають на військовому обліку, під час мобілізації без дозволу військкоматів. Тих, хто залишив країну, хочуть вносити до реєстру осіб, які "перебувають під іноземним впливом".
Про це заявив так званий голова "Госсовета Крыма" Володимир Константінов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, "кримський парламент" планує внести пропозиції щодо поправок до федеральних законів. Виходячи з них, в Росії збираються встановити чітку заборону на виїзд громадян, які перебувають на військовому обліку, під час загальної або часткової мобілізації без дозволу військових комісаріатів.
Тих, хто вже виїхав із Росії, пропонується вносити до реєстру осіб, які перебувають під іноземним впливом.
Крім цього, маріонетка Кремля Костянтінов пропонує, позбавити права голосувати та обиратися на строк до 10 років після погашення судимості людей, засуджених за статтями про "дискредитацію російської армії та ухилення від служби".
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