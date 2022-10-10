Порошенко на CNN: Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і викинути з ООН

Петро Порошенко в ефірі CNN закликав виключити Росію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму. Він також наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії системи ППО, протидронні засоби та іншу потужну зброю. Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це не удари по Києву, це удари проти всього Вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто Росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки Росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних в центрі міста, де немає жодного військового об’єкта", – зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.

"Ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні – позачергова сесія Організації Об’єднаних Націй, і нам обов’язково потрібно запустити процес, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію", – сказав Порошенко.

"По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антипутінську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну", – наголосив Порошенко.

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"Чим більше у нас буде зброї – зенітних систем, протидронів, протиракет – це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру – це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир", – вважає п’ятий Президент.

"І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати Росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом", – пояснив Порошенко.