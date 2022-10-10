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Новини Війна
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Порошенко на CNN: Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і викинути з ООН

порошенко

Петро Порошенко в ефірі CNN закликав виключити Росію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму. Він також наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії системи ППО, протидронні засоби та іншу потужну зброю. Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це не удари по Києву, це удари проти всього Вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто Росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки Росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних в центрі міста, де немає жодного військового об’єкта", – зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.

"Ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні – позачергова сесія Організації Об’єднаних Націй, і нам обов’язково потрібно запустити процес, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію", – сказав Порошенко.

"По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антипутінську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну", – наголосив Порошенко.

Також дивіться: Порошенко про заяви Маска: Перш ніж давати поради про війну і мир, нехай приїде в Україну і поговорить з людьми. ВIДЕО

"Чим більше у нас буде зброї – зенітних систем, протидронів, протиракет – це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру – це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир", – вважає п’ятий Президент.

"І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати Росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом", – пояснив Порошенко.

Автор: 

обстріл (28171) ООН (3335) Порошенко (15156) росія (64871) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+51
сказано конкретно і по ділу
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10.10.2022 18:19
+46
Шкода, що не встигли Петро з Пастором ракет зробити. Зараз розплачуємося.
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10.10.2022 18:21
+39
Гетьман ***** не скаже 😎
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10.10.2022 18:20
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сказано конкретно і по ділу
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10.10.2022 18:19 Відповісти
З язика зняли! І ніякого пафосу і гіпербол пустих
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10.10.2022 18:34 Відповісти
"Россию следует признать государством-спонсором терроризма и выбросить из ООН",
а что это даст? Вон, 7-8 пакетов санкций ввели - а им пофиг, могут, наверное, обойтись и без ООН, сволочи..
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10.10.2022 18:48 Відповісти
это сегодня им пофиг. так как есть еще и запасы денежные. и заработок на нефти им еще не срезали. но. в слудующем году им уже точно будет не пофиг. денежные запасы быстро сожрут, и от нефти уже не будет таких доходов. Набиуллина там уже воет:
- Интересный доклад получил сегодня президент России Владимир Путин от председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Ещё более интересно, видимо резюме, сделанное от руки в верхней части титульной страницы доклада: "Полный п...здец, Владимир Владимирович! Остальные в курсе." Сомнений в том, что это написано самой Эльвирой Набиуллиной нет никаких. Эльвира очень хочет получить отставку и это не первый демарш.
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10.10.2022 18:57 Відповісти
Если "пофиг", то почему всеми конечностями,зубами и рогами держаться за аферой полученное место в ООН и СБ?
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10.10.2022 20:06 Відповісти
Ну, ответь, "почему они должны всеми конечностями, зубами и рогами держаться за ООН", что это им дает?
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10.10.2022 20:28 Відповісти
Ликбез в ЦПХ!
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10.10.2022 21:37 Відповісти
Серьёзно, пофиг? Ограничение выезда за рубеж для всего поголовья этой скотской территории, кастрация финансовых операций за пограничным столбом - та только две эти проблемы гарантируют "преждевременную" кончину ***** от рук своих же верноподданных... К сожалению, на сегодня мировое сообщество отказалось от таких санкций, разве что адресные пакеты... А зря...
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10.10.2022 20:29 Відповісти
"Ограничение выезда за рубеж для всего поголовья этой скотской территории," - и это тоже будет им глубоко пофиг, кто хочет - тот поедет в Турцию, Венгрию, а большинство из-за ситуации уже никуда не хотят..
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10.10.2022 20:36 Відповісти
Відчуття, що сьогоднішні події ні на що не вплинуть: до цього безбожно обстрілювали Запоріжжя, Миколаїв, Харків. Далі - майже щодня знаходять масові поховання (у Лимані та деокупованих населених пунктах). Реакція Заходу обмежується словами підтримки.

Але Порошенко все правильно робить: треба завжди нагадувати світу, що росія - терорист.
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10.10.2022 19:23 Відповісти
Гетьман ***** не скаже 😎
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10.10.2022 18:20 Відповісти
Шкода, що не встигли Петро з Пастором ракет зробити. Зараз розплачуємося.
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10.10.2022 18:21 Відповісти
а с приватом встигли, кошт на асфальт добре назбирали...
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10.10.2022 19:07 Відповісти
Так не на асфальт збирали! Членограй 3 роки утримував ЗСУ на тих резервах,які були накопичєні саме на випадок як 24.02!
А воно,чмо зелене, змародерило все! Навіть асфальт зробив для окупантів! Обіцяв Харків віддати,багато чого наваяв за 3 роки!
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10.10.2022 20:13 Відповісти
спонсори то ті хто дає підорасії гроші....
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10.10.2022 18:21 Відповісти
Не хочу вас розчаровувати але є ось таке:" Державна митна служба України оприлюднила офіційну статистику щодо торгівлі України з Росією за минулий рік. Цифри свідчать про активне зростання товарообігу - він зріс на 38 відсотків у 2021 році і сягнув понад 10 мільярдів доларів."https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-economika-eksport-import-nebezpeky/31708814.html#:~:text=share-,%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%C2%BB.%20%D0%A7%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B7%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B7%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%3F,-18%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%202022 https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-economika
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10.10.2022 18:31 Відповісти
Та усьому загалу відомо, що зелені тридвараси тільки вугілля купили у московії на 3 млрд. долярів.
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10.10.2022 18:34 Відповісти
Послушайте Гео Лероса , они умудрялись уже после 24 февраля Перекачать газ на 3 миллиарда , и только после того , как Рашисты им не заплатили , просто кинули перестали
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10.10.2022 18:48 Відповісти
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10.10.2022 18:22 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/4136 Петро Порошенко :
Божевільний касапський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик.
Але ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу. Сьогоднішній сказ лаптєстану - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!
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10.10.2022 18:22 Відповісти
Героям слава !!
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10.10.2022 18:50 Відповісти
Гнать орків з ООН, - хай заведуть собі власне, з Кім Чен Ином і трупом Гітлера
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10.10.2022 18:22 Відповісти
А хто вижине там в радбезі є друзі ***** китайські комуністи,тимчамові члени радбезу індуси,бразильці на світлу сторону вони ще не пристали,тому як організація яка щось вирішує в світі ООН померла,навіть їх Червоний хрест з України втік..
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10.10.2022 18:38 Відповісти
не тільки з ООН, - взагалі з земної кулі.
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10.10.2022 23:30 Відповісти
Дуже важко буде добитися щоб рашистов визнали терористами бо дуУже багато у світи "підгодовані" кривавими грошима Рашистов.
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10.10.2022 18:23 Відповісти
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10.10.2022 18:23 Відповісти
А хто ще не був в музеї Ханенків ?? Музеї треба підтримувати .
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10.10.2022 18:24 Відповісти
В Курской области РФ прилеты и воздушная тревога. Горят заводы. Народ почему-то не радуется.https://twitter.com/i/status/1579492390385356800 Відео свіжатинка
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10.10.2022 18:24 Відповісти
Бачив ще новину про знищення кількох С-300 на території тимчасово окупованої Білгородщини. Сподіваюсь це правда!
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10.10.2022 20:24 Відповісти
Потрібно, що б стався прецедент по визнанню росії країною терористом та спонсором тероризму у світі ,тоді інші приєднаються і почнеться,як снігова лавина..
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10.10.2022 18:24 Відповісти
ой не того президента у 2019му обрав вумний нарід
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10.10.2022 18:24 Відповісти
ну так трамп виявися пітунодрочєром, чи вас ця новина оминула?
що ж дивного в тому, що трамп притримував зброю?
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10.10.2022 18:42 Відповісти
Прийшла тільки 1/3 ,і саме "нарІд".
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10.10.2022 20:17 Відповісти
Кого спонсирует эта держава -спонсор терроризма? - Саму себя. Почему же так стыдливо россию называют сонсором терроризма, а не террористом?
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10.10.2022 18:24 Відповісти
Да и спонсором ещё хрен признают.
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10.10.2022 18:27 Відповісти
Ну терористи це пуйло , шойгу, свинособаки в формі а недокраїна їх спонсорує.
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10.10.2022 18:28 Відповісти
санкції за "спонсор тероризму" і "держава-терорист" - однакові.
А, якщо касапам захочеться точності - нехай оскаржують, наприклад, в ЄСПЛ. Або в Гаазі.
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10.10.2022 19:11 Відповісти
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10.10.2022 18:25 Відповісти
Викинути засрашку з ООН? Так це ж буде ескалація. Масові поставки ПРО, ПВО? Ескалація. Україну в НАТО? Ескалація. Побоювання. Неначасі.🤦
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10.10.2022 18:26 Відповісти
Ну, виключити Росію з ООН, це неможливо.
Не виключали навіть Кампучію під час червоних кхмерів.
А ось викинути її з постійних членів Ради безпеки - цілком реально.
Що це за право вето у божевільного агресора?
Все одно, що на суді дати злочинцеві-вбивці право відхиляти рішення судді, доки не буде винесено таке вирок, на яке злочинець погодиться
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10.10.2022 18:28 Відповісти
А я думав що нічного відосика буде достатньо.
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10.10.2022 18:30 Відповісти
Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і викинути з ООН. Хто ж її викине, вона ж... Як це можна зробити...? Китай буде проти... Той колгосп ООН Сталін так геніально облаштував, врахувавши всі недоліки Ліги націй по відношенню до агресорів. Як не концесус в ЄС- НАТО, то вето в Раді Безпеки ООН.
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10.10.2022 18:30 Відповісти
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10.10.2022 18:32 Відповісти
Не Росію треба викинути з ООН,а лвіквідувати абсолютно недієздатну,інертну і беззубу саму ООН де жодне рішення не може бути прийняте чекрез вето хоча б однієї країни.На хрена така організація? С даному випадку Україні варто було б демонсторативно покинути цю секту і голосно "грюкнути дверима"
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10.10.2022 18:34 Відповісти
ПО який спонсор?
це країна ТЕРОРИСТ
Те РО РИсст
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10.10.2022 18:37 Відповісти
Тех чертей надо было выкинуть, когда они в 90-е в ООН блокировали решения о военных миссиях против такого же, как они сами, головореза Милошевича, а потом ныли, что НАТО проводило операции без согласия ООН - так вы же, твари, сами и блокировали решение ООН.

А сейчас что вообще за идиотство - страна-агрессор блокирует в ООН резолюции, осуждающие её агрессию, и никто типа ничего не может сделать? ООН - кусок говна, который давно пора упразднить.

Если вся эффективность разбивается о наличие у агрессора ядерного оружия - существование ООН бессмысленно. Как когда-то Лига Наций изжила себя, так сейчас ООН.
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10.10.2022 18:38 Відповісти
От цікаво: якби щось подібне було з Нім, Франц і тд (я не зважаю на НАТО), то чи б дійсно той механізм виключення і визнання був вже такий неможливий???!!
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10.10.2022 18:39 Відповісти
Петиция за исключение России из ООН

https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un
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10.10.2022 18:42 Відповісти
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10.10.2022 18:54 Відповісти
Ukraina, Moldova, Gruzija, Tatarstan, Kavkaz, Jakutija, Kenigsberg, Karelija, Kurily, Saxalin, Tyva, i dalee po spisku..................
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10.10.2022 23:34 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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10.10.2022 19:01 Відповісти
Ти шо, божевiльний, Аранчику чи Арончику, чи тiльки з Америки висадився. чи украiнського повiтря пiсля вибухiв нанюхався! Вiйна йде, люди гинуть, а ти зелене кубло, за це винне, прославлюеш!
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10.10.2022 19:21 Відповісти
Ну хоть один политик способен связно высказываться, а не блеять и ныть с экранов ежедневно. Хотя нет.... еще Корбан.
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10.10.2022 19:20 Відповісти
Вот это лидер нации, достойный нашей украинской нации! Достойны ли мы его оказались?
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10.10.2022 19:23 Відповісти
Російськомовне чудо під німецьким прапором розпатякує про пріоритети української нації. Оксюморон.
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10.10.2022 20:18 Відповісти
Може й чудо, а ти переодягнене чудовисько пiд прапором, якого не маешь торкатися, бо воно святе, а ти продався за грошi вiд зеленого кубла, бо в iнтернетi, а не в окопi, й ще грязюкою обливаеш того, хто щось робить для ЗСУ.
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10.10.2022 22:11 Відповісти
це хто? хвамілію в студію.
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10.10.2022 20:25 Відповісти
І як завди - Порошенко прав. Але нарід, під всенародний псіхоз, вибрав свій вирок, який викручується, переодягається, перевзувається, а посил один і той же, тільки в різних варіаціях - "какая разница"!
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10.10.2022 19:24 Відповісти
Пропаганда Має вважатися в світі зброєю масового знищення!її треба заборонити, раїна вона існує має бути аиклочена з усіх міжнародних інституцій до очстаточного лікування.
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10.10.2022 19:27 Відповісти
Країна, де Вона маєіснує ******* виключена з усіх міжнародних інституцій. Людство не вчитиьсЯ....
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10.10.2022 19:31 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-polskogo-telekanalu-zaklykav-pokaraty-lukashenka-yak-spivuchasnyka-kremlya/ Петро Порошенко в ефірі польського телеканалу TVN закликав світ притягнути до відповідальності режим білоруського диктатора Лукашенка , який є спільником кремля у злочинах проти України.



«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.



«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
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10.10.2022 20:02 Відповісти
Ще один любитель спонсорів. ДЕРЖАВОЮ ТЕРОРИСТОМ! ТЕРОРИСТОМ! Без ніяких спонсорів. І всіх росіян терористами і спонсорами терористів.
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10.10.2022 20:15 Відповісти
Заля теж кричав подібне з телевізора" Харків буде окуповано! Чому ми не в НАТО?!!!"
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10.10.2022 20:26 Відповісти
Не зрозумів... А чому "державою-спонсором тероризму", а не "державою-терористом"?! пєца має якісь плани на московію опісля війни, чи шо?
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10.10.2022 20:17 Відповісти
Ти зебіл чи просто дурень,який у тексті знайомі букви знайшов,склав "Порошенко" і зарохкав як голодний москаль?!
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10.10.2022 20:24 Відповісти
Петро зі всіх сил намагається встигнути на потяг, який від нього поїхав ще в 2019. Марні потуги, але його клеврети дують йому у вуха, що є шанс. С'est la vie.
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10.10.2022 20:25 Відповісти
Ага. Поэтому донатит ВСУ... Ничего не попутал, подоляка?
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10.10.2022 20:35 Відповісти
...авжеж, саме тому і донатить ЗСУ. І ще аби ніхто не задавався питанням куди він своїх "патріотичних" синочків заникав.
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10.10.2022 20:52 Відповісти
Та ты шо?! Домик им втихую 24.02.22 прикупил с бессейном в израэле по соседству с мамой Римой?
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10.10.2022 20:57 Відповісти
Кстати, курва ты подоляцкая, сколько задонатил на нужды ВСУ гражданин В. А. Зеленский? 🤣😂🤣
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10.10.2022 21:01 Відповісти
Не знаю скільки громадянин Зеленський задонатив, він не звітує переді мною. Я навіть не знаю з якого дива ти вбив у свою макітру, що я маю відношення до Подоляка.
Одне знаю точно - дешева показушність і повернення накраденого Порошенком під соусом "донатів на ЗСУ" - не робить йому честі, а лише підкреслює його барижну суть. Така моя думка, і мені байдуже, як ти до цього відносишся. Ферштейн?
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10.10.2022 21:15 Відповісти
брешеш, ти подляцка видра. Про синів Пороха які не воюють(насправді - брехня на 50%), і про "повернення вкраденого" (насправді, за три роки при всіх потугах влади нічого не знайдено, не доведено) - це якраз побрехеньки з подлякових методичок. Тут форум, і це вже встановлено, про що він вас стимулює брехати.
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10.10.2022 21:38 Відповісти
А що, Сірожа не витягує, що підключаються штатні? Гаразд.
Брехня на 50%??? Це такий новояз від порохоботів? І формула напевне є, для визначення відсотку брехні?))
Ключове, до Подоляка відношення не маю - правда 100% і ніяк не менше! Так що свої вологі фантазії на цю тему, залиш у своїй хоробливій уяві. Я можу помилятись у своїх міркуваннях, але переконати мене у цьому з допомогою накидання лайна, навішуванням ярликів і жалюгідно-сцикливого позначання спамом неможливо. А іншим засобам дискутувати, на порохофермі, схоже, не вчать. Арівідерчі.
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10.10.2022 22:04 Відповісти
та брешри, бреши подляковська ти курва. Може, ще збрешеш, що в Пороха не два сина?

В спам брехло це подлякове.
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10.10.2022 22:13 Відповісти
То не курва. То 100%-й враг Украины
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10.10.2022 22:42 Відповісти
От полiглот! I на украiнськiй, i на нiмецькiй, i на iталiйськiй усiх обiсрав! Оце так мiцний чолов"яга, гарно вихований. Тi, шо за помiч ЗСУ, то порохоботи, а тi, шо за Зеленського, то хто?
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10.10.2022 22:28 Відповісти
Падоляка, столько слов - и ни о чем накропало🤣 Курво, ответь хоть раз по существу! Еще раз, сколько пожертвовал на оборону мультимиллионер (хотя уже признано - миллиардер) Зеленский?! Ответь, гнида! 😂 А сколько "Петя" - цифры не скрывают, все в открытом доступе. То есть, "Петя" - дохрена и больше, а "Зеля" - ***** ноль целых ноль десятых *****😀
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10.10.2022 22:36 Відповісти
...ого вас тут зібралось, хлопці-порохоботці. Не встидно троє на одного?))))
А по суті твого потоку свідомості, найкраще підходить вислів Джона Ропера: немає сенсу сперечатися з людиною настільки тупою, що вона навіть не бачить, що ви компетентніші.
Дарма ти вважаєш, що матюччя додає ваги твоїй маячні. Все хлопці, я з вами закінчив. Бувайтенекашляйте.
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10.10.2022 22:48 Відповісти
Ещё раз - ответь по сути. Что "Петя" украл?.. Деркач тебе в помощь🤣😂🤣
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10.10.2022 22:53 Відповісти
Кстати, падоляка, а что украл "Петя"? 27 уголовных дел, а на выходе ну вот ничего абсолютно! Двух генпрокуроров Зеля поменял, а найти не могут😀😂🤣😀
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10.10.2022 22:41 Відповісти
Та ну, а шо ти зробив для ЗСУ, проти вiйни, багато грошей вiддав, чи сам пiшов до тероборони?
Звiдки знаеш, хто що вкрав? Яке право маеш людей ображати? Це вже дiйсно не робить тобi честi, якщо знаеш, шо це таке. Навчись розмовляти з людьми спочатку. а потiм пиши, якщо щось маеш вiд себе, а не вiд хлопчикiв з ОП.
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10.10.2022 22:44 Відповісти
Його потяг ще не приїхав. Чекайте на зустріч.
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10.10.2022 20:30 Відповісти
глобальне сс*ство Сполучених Штатів уже підтверджене....
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10.10.2022 20:55 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-gbnews-***********-narod-nezlamnyj-spovnenyj-rishuchosti-vykynuty-putina-get-z-nashoyi-zemli/ Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що спроби ***** залякати українців і змусити до капітуляції на умовах кремля не спрацюють. Він закликав західних партнерів до рішучих дій проти країни-терориста , яка обстрілює ракетами дитячі майданчики і цивільні об'єкти.
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.
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11.10.2022 01:55 Відповісти
 
 