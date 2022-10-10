Порошенко на CNN: Росію потрібно визнати державою-спонсором тероризму і викинути з ООН
Петро Порошенко в ефірі CNN закликав виключити Росію з ООН та визнати її державою-спонсором тероризму. Він також наголосив, що у відповідь на ракетні атаки проти українських міст союзники мають надати українській армії системи ППО, протидронні засоби та іншу потужну зброю. Порошенко також закликав у прискореному режимі надати Україні членство в НАТО.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Це не удари по Києву, це удари проти всього Вільного світу, проти свободи, проти демократії. І ця атака не тільки суто Росії, а й Білорусі, з території якої ми маємо цю атаку. А також Ірану, оскільки Росія застосовує іранські дрони Shahed-136, які вбивають українців. Ми маємо вже понад 10 загиблих і близько 60 поранених цивільних в центрі міста, де немає жодного військового об’єкта", – зауважив Порошенко, перебуваючи в столичному парку Шевченка, одному з епіцентрів ракетного удару.
"Ми повинні бути надзвичайно рішучими. Сьогодні – позачергова сесія Організації Об’єднаних Націй, і нам обов’язково потрібно запустити процес, щоб викинути Росію з ООН і Ради Безпеки ООН, як свого часу Радянський Союз за напад на Фінляндію", – сказав Порошенко.
"По-друге, 12 жовтня у нас буде зустріч групи Рамштайн, і, безумовно, ми повинні перейменувати її в антипутінську коаліцію. Потрібно терміново поставити протиракетну, зенітну та антидронну зброю в Україну", – наголосив Порошенко.
"Чим більше у нас буде зброї – зенітних систем, протидронів, протиракет – це єдиний шлях до миру. І ще один аргумент, як ми можемо бути ближчими до миру – це повноправне членство в НАТО для України за прискореним сценарієм, як у Швеції та Фінляндії. У цій ситуації чим швидше це станеться, тим швидше буде мир", – вважає п’ятий Президент.
"І по-третє, сьогодні ми маємо дуже важливу дискусію в Сполучених Штатах щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму. У нас є багато країн, які вже готові реалізувати цю ініціативу. Країни Балтії. Сьогодні я розмовляв з нашими польськими партнерами. Але глобальне лідерство Сполучених Штатів має бути підтверджене терміновим рішенням визнати Росію спонсором тероризму з необхідними результатами цього рішення за міжнародним правом", – пояснив Порошенко.
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а что это даст? Вон, 7-8 пакетов санкций ввели - а им пофиг, могут, наверное, обойтись и без ООН, сволочи..
- Интересный доклад получил сегодня президент России Владимир Путин от председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Ещё более интересно, видимо резюме, сделанное от руки в верхней части титульной страницы доклада: "Полный п...здец, Владимир Владимирович! Остальные в курсе." Сомнений в том, что это написано самой Эльвирой Набиуллиной нет никаких. Эльвира очень хочет получить отставку и это не первый демарш.
Але Порошенко все правильно робить: треба завжди нагадувати світу, що росія - терорист.
А воно,чмо зелене, змародерило все! Навіть асфальт зробив для окупантів! Обіцяв Харків віддати,багато чого наваяв за 3 роки!
Божевільний касапський фюрер одночасно тероризує ракетами десятки мирних міст України. Символом цієї атаки для всього світу вже став зруйнований дитячий майданчик.
Але ***** за сім з половиною місяців війни так і не зрозумів, що українці - найнезламніша нація світу. Сьогоднішній сказ лаптєстану - це від їхнього безсилля, а ми сьогодні переживаємо гострий біль, але станемо ще сильнішими. Ми переможемо. Слава Україні!
що ж дивного в тому, що трамп притримував зброю?
А, якщо касапам захочеться точності - нехай оскаржують, наприклад, в ЄСПЛ. Або в Гаазі.
Не виключали навіть Кампучію під час червоних кхмерів.
А ось викинути її з постійних членів Ради безпеки - цілком реально.
Що це за право вето у божевільного агресора?
Все одно, що на суді дати злочинцеві-вбивці право відхиляти рішення судді, доки не буде винесено таке вирок, на яке злочинець погодиться
це країна ТЕРОРИСТ
Те РО РИсст
А сейчас что вообще за идиотство - страна-агрессор блокирует в ООН резолюции, осуждающие её агрессию, и никто типа ничего не может сделать? ООН - кусок говна, который давно пора упразднить.
Если вся эффективность разбивается о наличие у агрессора ядерного оружия - существование ООН бессмысленно. Как когда-то Лига Наций изжила себя, так сейчас ООН.
https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un
«Позиція, на яку я би хотів звернути увагу поляків і всього світу. Ми маємо спільного сусіда - не тільки росію. Ми маємо спільного сусіда Білорусь. Вчора на зборах силовиків Лукашенко офіційно заявив, що він знову відкриває свою країну для російських військ в багатотисячному контингенті», - наголосив Порошенко.
«Це є спробою повторити лютневе вторгнення до України з атакою на Волинь для того, щоб перерізати шляхи забезпечення Збройних Сил України. Ми маємо рішуче відповісти на подібні загрози, щоб у диктатора, який намагався проголосити себе президентом, і думки не було про те, щоб чинити злочини проти цивільного населення України», - наголосив Порошенко.
Одне знаю точно - дешева показушність і повернення накраденого Порошенком під соусом "донатів на ЗСУ" - не робить йому честі, а лише підкреслює його барижну суть. Така моя думка, і мені байдуже, як ти до цього відносишся. Ферштейн?
Брехня на 50%??? Це такий новояз від порохоботів? І формула напевне є, для визначення відсотку брехні?))
Ключове, до Подоляка відношення не маю - правда 100% і ніяк не менше! Так що свої вологі фантазії на цю тему, залиш у своїй хоробливій уяві. Я можу помилятись у своїх міркуваннях, але переконати мене у цьому з допомогою накидання лайна, навішуванням ярликів і жалюгідно-сцикливого позначання спамом неможливо. А іншим засобам дискутувати, на порохофермі, схоже, не вчать. Арівідерчі.
В спам брехло це подлякове.
А по суті твого потоку свідомості, найкраще підходить вислів Джона Ропера: немає сенсу сперечатися з людиною настільки тупою, що вона навіть не бачить, що ви компетентніші.
Дарма ти вважаєш, що матюччя додає ваги твоїй маячні. Все хлопці, я з вами закінчив. Бувайтенекашляйте.
Звiдки знаеш, хто що вкрав? Яке право маеш людей ображати? Це вже дiйсно не робить тобi честi, якщо знаеш, шо це таке. Навчись розмовляти з людьми спочатку. а потiм пиши, якщо щось маеш вiд себе, а не вiд хлопчикiв з ОП.
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.