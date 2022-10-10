УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11489 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 607 32

Обстрілами України Суровікін хоче показати Путіну "швидкі результати", це його стиль, - ГУР

дніпро

Ракетні удари по критичній інфраструктурі України – це стиль роботи новопризначеного командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Юсов зауважив, що нещодавно представлений як новий очільник російської окупаційної армії в Україні Сергій Суровікін відомий тим, що, не служивши в авіації, очолював повітряно-космічні сили Росії, а перед тим - повітряне угруповання росіян у Сирії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент ракетного удару по Києву. ВIДЕО

"Ось це його стиль, стиль нового гауляйтера окупаційної армії в Україні – закидати ракетами інфраструктуру, зокрема об’єкти цивільної інфраструктури. Він знає, що літаки летять і з них можна пускати ракети. От, власне, цим і займались для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна в Росії мають якесь значення, показувати якісь швидкі результати", - сказав представник ГУР.

За його словами, стратегічно для Росії це нічого не змінює, РФ програє, українська територія буде визволена. "Але це ще одне свідчення на весь світ про те, що Україна бореться не просто з загарбниками, а з державою-терористом. Не просто з державою-спонсором тероризму, а з державою, армія якої здійснює терористичні акти", - наголосив Юсов.

Він нагадав, що внаслідок ракетних ударів РФ уражено критичну інфраструктуру, цивільні об’єкти, у тому числі дипломатичні установи в столиці.

"Це терористичні акти. Україна і світ мають об’єднатись для того, щоб подолати цю державу-терориста", - наголосив представник розвідки.

Автор: 

армія рф (17160) крилаті ракети (1070) обстріл (28171) путін (23740) розвідка (3854)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
я давно говорю, что за каждого убитого украинца - должно быть убито 10 кацапов. пока этого не будет - эти животные не поймут. они понимают только грубую силу и животный страх, потому что они и есть животные.
показати весь коментар
10.10.2022 18:31
+18
І цей суровікін теж візьме за щоку та сяде на пляшку. Як і його попередники.
показати весь коментар
10.10.2022 18:31
+15
Побачимо на відповідь України та на дохлих кацапів з білими прапорами. Путлер капут!
показати весь коментар
10.10.2022 18:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Побачимо на відповідь України та на дохлих кацапів з білими прапорами. Путлер капут!
показати весь коментар
10.10.2022 18:29 Відповісти
А что это за членосос такой суравикен ???
показати весь коментар
10.10.2022 19:58 Відповісти
ce sirijskij miasnik. Šo detej v Siriji ubival.
показати весь коментар
11.10.2022 00:00 Відповісти
Таким чином можна досягти лише швидких результатів по постачанню нам зброї від західних партнерів
показати весь коментар
10.10.2022 18:29 Відповісти
А були такі прецеденти? Ми, українці, очікуємо після кожної трагедії, що стануться якісь тектонічні здвиги у наших західних партнерів (наважаться прискорити темпи постачання зброї або дадуть нові зразки). Але ні.

Навіть Блінкен сказав, що "Ми [США] продовжимо надавати ... допомогу" (не збільшать, а продовжать).
показати весь коментар
10.10.2022 19:14 Відповісти
после Бучи дали Хаймарсы.
показати весь коментар
10.10.2022 23:01 Відповісти
я давно говорю, что за каждого убитого украинца - должно быть убито 10 кацапов. пока этого не будет - эти животные не поймут. они понимают только грубую силу и животный страх, потому что они и есть животные.
показати весь коментар
10.10.2022 18:31 Відповісти
І цей суровікін теж візьме за щоку та сяде на пляшку. Як і його попередники.
показати весь коментар
10.10.2022 18:31 Відповісти
я за свой счет куплю специальную генеральскую бутылку :

показати весь коментар
10.10.2022 18:32 Відповісти
Шикарный размер, чисто генеральский
показати весь коментар
10.10.2022 18:46 Відповісти
Ну да ! Обычным псовским десантникам - максимум поллитровая из под пива. А для генерала я готов раскошелиться на спецбутылку )))
показати весь коментар
10.10.2022 18:47 Відповісти
Удобная табуретка будет для генерала )))) не свалится по пьяни )))
показати весь коментар
10.10.2022 18:49 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 19:09 Відповісти
Свого часу в совковій армії була приказка "чєм большє в арміі дубов тєм крєпчє оборона". Тут проблємка вимальовується - вони напали і "дуби" придатні лише на топку казанів в пеклі.
показати весь коментар
10.10.2022 18:31 Відповісти
"хто швидко запрягає ,той погано їде" ,на кацяпіі завжди у тренді лозунги та звітування про не існуючи досягнення, оце їх головна слабкість- відрив від реальності.
показати весь коментар
10.10.2022 18:33 Відповісти
А толку? Якийсь з його папєрєднікав теж займався масовим ракетним терором, вистачило сил на 5 днів, здається. А потім якусь чи то баржу потопили, чи базу розбомбили - вже й не пам'ятаю. Через тиждень, коротше кажучи, воз бил і нинє там. Розвалені ТЕЦ якось зупинять кацапьоздолів від отримання ***** від ЗСУ на фронті? Не зупинять. То який сенс?
показати весь коментар
10.10.2022 18:33 Відповісти
Ех ,СурЛовікін,не зрозумів,та на наше щастя й не зрозуміє природу та сутність українців! Поки кацапське ₴бало щось пирхає проти нашого народу, його сурлу вирок вже підписали... Наприклад в піснях групи "Лісопетний батальон"! Хай більше слухає при нагоді.
показати весь коментар
10.10.2022 18:34 Відповісти
швидкий не значить надійний і постійний
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
швидкість потрібна кацапам як ніколи тому що кацапам потрібно швидко тікати з української землі
показати весь коментар
10.10.2022 18:37 Відповісти
Дійсно "швидкий результат"! За пів години цієї атаки українці перерахували на армію більше 3млн. грн.
Вони так досі й не розуміють, що їм до слав'ян, а тим більш до уркаїнців - як до неба рачки!
показати весь коментар
10.10.2022 18:40 Відповісти
Взагалі то українці добрі та жалістліві,і я боюся що колись буде прощення кацапіі, але зараз не до того, путлер зовсім не знає української душі,псиологіі,бо сам він вихований рабом і виріс рабом, бий своїх ,щоб інші боялися- суть вертухая, це ще раз доводить що ніякі ми не браття, з українцем неймовірне може зробити добре слово,і непередбачуване - коли образиш ,чи розгнівиш українця , у гніві вони страху не знають, пуйло ти не залякав нас ,ти нас розізлив ,і цім зміцьнюєш нас , та єднаєшь, ти і твоя скотобаза відповісте за все по повній программі,своїми нікчемним існуванням заплатите за кожну сьозу українців.
показати весь коментар
10.10.2022 18:42 Відповісти
погоняло в нього - генерал Армагеддон..і підлеглі самозастрілюються..чудова біографія
показати весь коментар
10.10.2022 19:20 Відповісти

И шо, какой результат? Русня опять насрала в штаны и радуется, что другим воняет.💩
показати весь коментар
10.10.2022 19:20 Відповісти
"В столице обстрелами повреждены более 200 жилых домов. Потерпели разрушения также 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры", - отметил Кличко.
показати весь коментар
10.10.2022 19:26 Відповісти
И как это приближает вас к победе, аккаунт, созданный вчера? Военный урон - НОЛЬ, ЗЕРО, НИХУЯ💩
показати весь коментар
10.10.2022 19:44 Відповісти
А тепер запитай мешканців тих пошкоджених будинків - чого вони найбільше хочуть від влади .!! І почуєш - ударів по Бєлгороду , Воронєжу , муськві , по кримському мосту та ін . .
показати весь коментар
10.10.2022 19:52 Відповісти
это он Аллепо разрушил
показати весь коментар
10.10.2022 19:22 Відповісти
Тут йому не Алеппо . . Нехай не сильно напружується , бо ще всереться .
показати весь коментар
10.10.2022 19:54 Відповісти
Hunter

ГУР Буданова сповістило про перекриту москву і арешти в ній військових елітними підрозділами ім. дзержинського, а про масові ракетні обстріли чомусь ні.

Хто в курсі, когось арештували?
показати весь коментар
10.10.2022 20:13 Відповісти
Ибо не ведают они, что навеяли...
показати весь коментар
10.10.2022 20:14 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 20:18 Відповісти
А що там з арештованими генералами з центра Москви ?
Переживаю 😬
показати весь коментар
10.10.2022 20:51 Відповісти
А его нельзя там как нибудь задвухсотить как ту шмару- фашистку, ну он же там по москве передвигается как-то, или где он там.
показати весь коментар
10.10.2022 23:07 Відповісти
 
 