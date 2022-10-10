Через обстріли російських окупантів Україна припиняє з 11 жовтня експорт електроенергії, - Міненерго
Ракетні обстріли росіян, що вразили теплову генерацію та електропідстанції, змушують Україну вдатися до припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії для стабілізації власної енергосистеми,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Міністерство енергетики.
"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Топ коментарі
+12 Олег Ког
показати весь коментар10.10.2022 18:37
+7 #511418
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+7 Герхард
показати весь коментар10.10.2022 18:38
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ЗЕ леним треба бабки, а з західного бабла ******* стрьомно.
Тому ЗЕленим ****** конче потрібно велике крадівництво та експорт електрики під час війни.
В сумме примерно как 1 блок АЭС
там другая схема, через Азербайджан. Но и зерно другое.
Колеги, вимкніть Телемарафон з 20:00 і до кінця року.
Бережіть електроенергію.