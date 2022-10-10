Через обстріли російських окупантів Україна припиняє з 11 жовтня експорт електроенергії, - Міненерго

Ракетні обстріли росіян, що вразили теплову генерацію та електропідстанції, змушують Україну вдатися до припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії для стабілізації власної енергосистеми,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Міністерство енергетики.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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