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Через обстріли російських окупантів Україна припиняє з 11 жовтня експорт електроенергії, - Міненерго

електрика

Ракетні обстріли росіян, що вразили теплову генерацію та електропідстанції, змушують Україну вдатися до припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії для стабілізації власної енергосистеми,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Міністерство енергетики.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТЕК підключає резервні енергоблоки ТЕС для стабілізації електропостачання після ракетних атак Росії

Автор: 

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Топ коментарі
+12
Ще Україні треба скоротити експорт зерна - хай у Ірані їдять пісок і гризуть скелі, може порозумнішають...
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10.10.2022 18:37
+7
Походу, это и есть на самом деле причина обстрела - оставить Европу без украинской экспортной электроэнергии.
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10.10.2022 18:31
+7
Ми тут ні до чого.
ЗЕ леним треба бабки, а з західного бабла ******* стрьомно.

Тому ЗЕленим ****** конче потрібно велике крадівництво та експорт електрики під час війни.
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10.10.2022 18:38
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от які ми багаті-щей й торгували -
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10.10.2022 18:30 Відповісти
Ми тут ні до чого.
ЗЕ леним треба бабки, а з західного бабла ******* стрьомно.

Тому ЗЕленим ****** конче потрібно велике крадівництво та експорт електрики під час війни.
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10.10.2022 18:38 Відповісти
Вы нет!они да!
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10.10.2022 19:59 Відповісти
Походу, это и есть на самом деле причина обстрела - оставить Европу без украинской экспортной электроэнергии.
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10.10.2022 18:31 Відповісти
Там мизерные объемы

В сумме примерно как 1 блок АЭС
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10.10.2022 18:39 Відповісти
Ще Україні треба скоротити експорт зерна - хай у Ірані їдять пісок і гризуть скелі, може порозумнішають...
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10.10.2022 18:37 Відповісти
Украина не может поставлять зерно в Иран ибо санкции...
там другая схема, через Азербайджан. Но и зерно другое.
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10.10.2022 18:50 Відповісти
Власне цього й домагалося пуйло.
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10.10.2022 19:14 Відповісти
Пан Юджин

Колеги, вимкніть Телемарафон з 20:00 і до кінця року.

Бережіть електроенергію.
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10.10.2022 20:18 Відповісти
Першій відключить електрику фашистській Угорщині. Хай гребаний Орбан просить друга володю підтягнути йому провод.
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10.10.2022 20:50 Відповісти
ви замітили як наші хвалились цілий тиждень а то і більше що на експорті електрики в ЄС Україна заробила за 1 місяць 300 млн євро . питання на що було вихвалятись таке враження що на телеканалх сидять одні зрадники . може я щось не шарю (((
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10.10.2022 21:38 Відповісти
 
 