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Рашисти 13-й день тримають на блокпості у Василівці 4 000 людей, - Федоров

василівка

На ворожому блокпості у Василівці у черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій рашисти тримають 4 000 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. Вже 13-й день на ворожому блокпості у Василівці рашисти тримають у заручниках наших людей - жінок, новонароджених, людей похилого віку…наражаючи їх на небезпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 6 тисяч українців перебувають на блокпості у Василівці, - Федоров

Росія - країна-терорист, армія якої в змозі воювати лише із мирним населенням", - йдеться у повідомленні.

Мелітополь (769) окупація (6657) Федоров Іван (645)


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Пускай Маск со своих спутников посмотрит как украинцы *ждут* рузкий мир.
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10.10.2022 18:35 Відповісти
ну а федоров-орденоносец с глазами метамфетаминщика где чалится? Ужгород, Ивано_Франковск, Вильнюс, Конча Заспа?
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10.10.2022 19:13 Відповісти
 
 