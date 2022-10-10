Рашисти 13-й день тримають на блокпості у Василівці 4 000 людей, - Федоров

На ворожому блокпості у Василівці у черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій рашисти тримають 4 000 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Окупанти продовжують терор місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. Вже 13-й день на ворожому блокпості у Василівці рашисти тримають у заручниках наших людей - жінок, новонароджених, людей похилого віку…наражаючи їх на небезпеку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 6 тисяч українців перебувають на блокпості у Василівці, - Федоров

Росія - країна-терорист, армія якої в змозі воювати лише із мирним населенням", - йдеться у повідомленні.