Рашисти 13-й день тримають на блокпості у Василівці 4 000 людей, - Федоров
На ворожому блокпості у Василівці у черзі на виїзд з тимчасово окупованих територій рашисти тримають 4 000 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Окупанти продовжують терор місцевого населення на тимчасово окупованих територіях. Вже 13-й день на ворожому блокпості у Василівці рашисти тримають у заручниках наших людей - жінок, новонароджених, людей похилого віку…наражаючи їх на небезпеку.
Росія - країна-терорист, армія якої в змозі воювати лише із мирним населенням", - йдеться у повідомленні.
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Valter Valter
показати весь коментар10.10.2022 18:35 Відповісти Мені подобається 6
Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар10.10.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 0
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