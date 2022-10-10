У Києві назвали номери для виклику швидкої допомоги у разі перебоїв у роботі лінії 103

Департамент охорони здоров’я КМДА надав перелік номерів телефонів для виклику швидкої допомоги на випадок перебоїв у роботі лінії 103 у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

На випадок перебоїв у роботі лінії 103 для виклику швидкої допомоги треба звертатись за наступними номерами телефонів:

0672481446

0672481439

0672481438

0672481436

0672481437

0672481435

0672481434

0672481403

0674116176

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