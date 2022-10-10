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У Києві назвали номери для виклику швидкої допомоги у разі перебоїв у роботі лінії 103

швидка

Департамент охорони здоров’я КМДА надав перелік номерів телефонів для виклику швидкої допомоги на випадок перебоїв у роботі лінії 103 у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

На випадок перебоїв у роботі лінії 103 для виклику швидкої допомоги треба звертатись за наступними номерами телефонів:

  • 0672481446
  • 0672481439
  • 0672481438
  • 0672481436
  • 0672481437
  • 0672481435
  • 0672481434
  • 0672481403
  • 0674116176

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Автор: 

КМДА (2363) Київ (19401) швидка (263)


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10.10.2022 20:01 Відповісти
 
 