У Києві назвали номери для виклику швидкої допомоги у разі перебоїв у роботі лінії 103
Департамент охорони здоров’я КМДА надав перелік номерів телефонів для виклику швидкої допомоги на випадок перебоїв у роботі лінії 103 у Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
На випадок перебоїв у роботі лінії 103 для виклику швидкої допомоги треба звертатись за наступними номерами телефонів:
- 0672481446
- 0672481439
- 0672481438
- 0672481436
- 0672481437
- 0672481435
- 0672481434
- 0672481403
- 0674116176
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Serg Gorelyi
показати весь коментар10.10.2022 20:01 Відповісти Мені подобається 0
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