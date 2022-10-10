ЄС підготував проєкт резолюції ООН, де закликає до переговорів щодо України, - EUObserver
За даними видання EUObserver, Європейський Союз підготував проєкт резолюції Генасамблеї ООН, в якому закликав усі країни-члени та міжнародні організації до деескалації ситуації в Україні шляхом політичного діалогу та переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Закликаємо країни-члени та міжнародні організації, у тому числі Організацію з безпеки та співробітництва в Європі та інші міжнародні та регіональні організації, підтримати деескалацію нинішньої ситуації в Україні та мирне вирішення шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та інших мирних заходів, поважаючи суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, відповідно до принципів Статуту ООН", - йдеться у проєкті документа
Текст, розроблений ЄС, який обговорюватиметься в Нью-Йорку пізніше в понеділок і голосуватиметься у середу, покликаний сподобатися більш дружнім Росії членам ООН на тлі ослаблення глобальної підтримки поглядів Заходу на війну.
"ЄС старанно працював над тим, щоб країни, які не приєдналися, могли підтримати цей текст", - заявив Річард Гоуен з Міжнародної кризової групи (ICG).
За його словами, минулими вихідними місія ЄС у Нью-Йорку запросила майже всіх членів ООН, за винятком Росії, прокоментувати проєкт тексту. За його словами, заклик до діалогу був тим, що хотіли побачити багато незахідних країн.
Останній проєкт засуджує незаконну анексію Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Він також закликає Росію беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України".
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здуваються, бл.... !!!
буйло таки "пересидів" гейропейців !!
німецький виробник зброї готовий поставити Україні
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє https://www.spiegel.de/ausland/russland-ukraine-news-ukraine-schaetzt-kriegsschaeden-auf-eine-trillion-us-dollar-a-6ad7cc52-d8d7-4497-945d-41907c3c86fb Spiegel. 11 квітня 2022
Нах рашку з ООН і засоби ППО для України на початок .
По горло ситі вашими занепокоєннями🤦
Дегенерати і нікчеми.
Всё-таки смог nugapac Эрдоган пропихнуть тему переговоров с Гитлером XXI века. Никто не хочет им напомнить вторую мировую, как всё начиналось? Уроды.
Останній проєкт засуджує незаконну анексію Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Він також закликає Росію беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України". Джерело:
Только Х-ло не пойдет на переговоры на таких условиях
Это вся территория в признанных границах
Війна на знищення!!!
Догадайтесь каким НЕЗАПАДНЫМ СТРАНАМ этот текст должен понравиться
Як думаєте: Скільки часу пройде, як ці сліпі прозріють?
"Сьогодні УКРАЇНІ НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НІЧОГО ІНШОГО,
ЯК СІСТИ ЗА СТІЛ ПЕРЕГОВОРІВ.
А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Він теж с самого початку війни все про переговори торочив, все поривався в глаз дохлої риби заглянути?
переговорів,
посередництва
та інших мирних заходів
Они что издеваются?
когда в соплях от сантиментов
поет мне песни о любви
хор безголосых импотентов.
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ПЕРЕГОВОРЫ.
25 ФЕВРАЛЯ 2022
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Что бы там Письков не бубнил.
То что предлагала Украина 8 месяцев назад, теперь «не работает».
Теперь есть приглашение в Гаагу *****, а не нейтральный статус.
Пойду ка я с Пу договариваться
Интервью МИХАИЛА ПОДОЛЯКА - советника главы офиса Зеленского - о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией
https://meduza.io/feature/2022/03/17/nas-bolshe-ne-ustraivaet-staraya-sistema-bezopasnosti-gde-dominiruyuschuyu-rol-igralo-nato
Яка гидота
Особенно умиляет, что они хотят « понравиться всем»- Венгрии, Германии, Италии и др симпатикам Путлера.
Позиция Украины четкая и понятная:
1. Сначала вывести все войска РФ из Украины ( границы 1991).
2. Полная репарации от РФ причинённого Украине ущерба.
3. Суд в Гааге над виновниками агрессии.
4. Только после этого Украина сядет за стол переговоров о будущем РФ.
https://euobserver.com/world/156249?fbclid=IwAR06BN5EP7jml3f5YPlFV07Nxoh1IuiiTJtCDmtk1fVpDv_wsG53lvepsqU
https://media.euobserver.com/3428c43764a33244a4c71dd3fd5851f1.pdf