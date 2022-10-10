ЄС підготував проєкт резолюції ООН, де закликає до переговорів щодо України, - EUObserver

За даними видання EUObserver, Європейський Союз підготував проєкт резолюції Генасамблеї ООН, в якому закликав усі країни-члени та міжнародні організації до деескалації ситуації в Україні шляхом політичного діалогу та переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Закликаємо країни-члени та міжнародні організації, у тому числі Організацію з безпеки та співробітництва в Європі та інші міжнародні та регіональні організації, підтримати деескалацію нинішньої ситуації в Україні та мирне вирішення шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та інших мирних заходів, поважаючи суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, відповідно до принципів Статуту ООН", - йдеться у проєкті документа

Текст, розроблений ЄС, який обговорюватиметься в Нью-Йорку пізніше в понеділок і голосуватиметься у середу, покликаний сподобатися більш дружнім Росії членам ООН на тлі ослаблення глобальної підтримки поглядів Заходу на війну.

"ЄС старанно працював над тим, щоб країни, які не приєдналися, могли підтримати цей текст", - заявив Річард Гоуен з Міжнародної кризової групи (ICG).

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За його словами, минулими вихідними місія ЄС у Нью-Йорку запросила майже всіх членів ООН, за винятком Росії, прокоментувати проєкт тексту. За його словами, заклик до діалогу був тим, що хотіли побачити багато незахідних країн.

Останній проєкт засуджує незаконну анексію Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Він також закликає Росію беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України".