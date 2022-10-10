Зеленський поговорив з Трасс: "Розраховуємо на лідерство Великої Британії у прикритті нашого неба"

Україна розраховує на лідерство Великої Британії в оборонній підтримці нашої держави та прикритті неба.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ.

"Поспілкувався з Прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс. Розраховуємо на лідерство Великої Британії у зміцненні міжнародної політичної та оборонної підтримки України, зокрема щодо прикриття нашого неба. Обговорили подальші рішучі дії щодо посилення тиску на Росію", - розповів Зеленський.

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