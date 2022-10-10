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Новини Війна
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Після масованих ракетних ударів ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ, - Кулеба

дніпро

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ніхто з його західних колег не говорив про переговори з Росією, телефонуючи у понеділок після російських ракетних ударів.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ніхто не наважився на це. Ми хоч і дипломати, але ми останніми днями, коли хтось намагається сказати слово переговори, просто затикаємо рота. Тому що після того, що зробила Росія, висновок тільки один – російській ракети і є відповідь Росії на переговори. І ми чітко кажемо це деяким країнам, які намагаються про це говорити", - сказав Кулеба.

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За його словами, МЗС отримало від усіх державних органів запити про потреби і вже працює з партнерами над наданням підтримки, і не лише військової, а тієї, яка допоможе подолати енергетичні проблеми."

"Ці атаки Путіна не змінять і не злякають наших партнерів. Всі висловлюють співчуття, але я казав кожному співрозмовнику, що поважаю і дякую за них, але зараз потрібні системи протиповітряної оборони, системи протиракетної оборони та навіть просто дизельні генератори", - додав міністр.

Автор: 

обстріл (28171) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Та вони там на пару з Кравчуком підписували ту угоду. Кравчук як президент Кучма як прем'єр-міністр, + Кучма пізніше, вже будучи президентом, ще з москалями ракетами розраховувався. Вже не кажу чи, що обидва дозволили базуватися в Криму отій метастазі - Чорнорському флоту ФР. Треба було ще в 91 їх звідти випхати, поки Росія була ще слабка і зайнята своїми внутрішніми проблемами.
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10.10.2022 20:27
+7
Кучма живий,ще більше падло
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10.10.2022 20:20
+5
Бояться нарватися на реакцію українців?
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10.10.2022 20:10
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А мамалижний міністр оборони?
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10.10.2022 20:08 Відповісти
Ясна річ! А з ким вести перемовини,з х₴йлом,чи що?! То ж западало!!!
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10.10.2022 20:10 Відповісти
Бояться нарватися на реакцію українців?
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10.10.2022 20:10 Відповісти
Особливо Єрмака! Різкий він бандерівець!
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10.10.2022 21:04 Відповісти
Я думав, що цей момент наші дипломати використають з користю: щось зроблять, щоб нам швидше доставили ПВО, може домовляться про зброю...Але нічого подібного, зате ******** за успіх "Ніхто не наважився на це".
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10.10.2022 20:11 Відповісти
Шариков оказался Шариком, какие переговоры, разве на цепь посадить
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10.10.2022 20:14 Відповісти
треба було б відкопати кравчука що продав ядерку -і щоб вся Україна насрала в гроб і в могилу.. довго нам ще буде гикатися це падло кравчук
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10.10.2022 20:14 Відповісти
Кучма живий,ще більше падло
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10.10.2022 20:20 Відповісти
Та вони там на пару з Кравчуком підписували ту угоду. Кравчук як президент Кучма як прем'єр-міністр, + Кучма пізніше, вже будучи президентом, ще з москалями ракетами розраховувався. Вже не кажу чи, що обидва дозволили базуватися в Криму отій метастазі - Чорнорському флоту ФР. Треба було ще в 91 їх звідти випхати, поки Росія була ще слабка і зайнята своїми внутрішніми проблемами.
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10.10.2022 20:27 Відповісти
Почав Кравчук -14 січня, а Закінчив підписом Кучма в грудні.
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10.10.2022 21:04 Відповісти
Ніхто там на пару не підписував. Підписували тільки президенти. А президентом тоді вже був Кучма, і він сам від України підписував. Подивіться хоча б в Інтернеті, якщо не пам"ятаєте через свій вік чи по пам"яті.
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10.10.2022 22:26 Відповісти
Ну ок, підписували окремо, Кравчук 14 січня після трьохсторонніх домовленостей про ядерне розброєння, Кучма 5 грудня 1994. У будь якому випадку - обоє доклали руку до цієї справи.
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11.10.2022 00:26 Відповісти
Лучше на голову друг другу. Много обнаженных будут из числа тех, кто за него голосовал.
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10.10.2022 20:23 Відповісти
Так ще не вечір, як то кажуть. Хай трохи почекають, щоб хвиля обурення спала, а потім знову хтось на кшталт Маска з'явиться з черговою пропозицією урегулювання конфлікту. Що лишень не доводиться робити, аби не робити
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10.10.2022 20:18 Відповісти
💯
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10.10.2022 20:23 Відповісти
твоего маска нахрен пошлют - как и любую рыжую трапмовскую падлу
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10.10.2022 23:50 Відповісти
На жаль, Маск не мій, був би він моїм, то я б не сиділа тут з вами під обстрілами і не прокидалась би під звуки сирен, а відпочивала б десь на Гаваях. Ну і він тоді б такої пурги не ніс. А так маємо те, що маємо(
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11.10.2022 00:31 Відповісти
а почему ты прокидаешься под звуки сирен а не выехала в Европу?
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11.10.2022 00:36 Відповісти
Ну ось так вийшло, все кидати теж важко, та й мама не хоче, плюс я живу не в зоні бойових дій, але вже починаю думати, що може варто все ж емігрувати. Просто сьогодні місцеву ТЕС атакували два іранських дрони. Хоча деякі знайомі вже виїхали хто в Румунії, хто в Нідерланди.
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11.10.2022 09:21 Відповісти
Та дотатньо путіну взяти в одну руку гроші, а в другу ядрену бомбу відразу вишикується черга "посередників". І такі трюки путін проводить регулярно, мабуть перевіря чи з часом не зникають необхідні для нього рефлекси.
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10.10.2022 20:20 Відповісти
Окремо ні ,але ...Нехай ось це прокоментує-
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10.10.2022 20:21 Відповісти
Ця новина була кимось повністю поплюжена!
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10.10.2022 20:25 Відповісти
Це збентежило Кулебу і зовсім засмутило Зелю- прощай магічне миролюбне око!
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10.10.2022 20:23 Відповісти
Кулеба, та ти що? А ЄС і ООН якже? Уже ж скликають зборище для вирішення питання переговорів!
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10.10.2022 20:26 Відповісти
Догавкаєтесь,що партнери бітум та щебінь запропонують.
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10.10.2022 20:28 Відповісти
кто о чем, а вшивый о бане
как же им хочется заглянуть в глаза 👎👎👎
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10.10.2022 20:33 Відповісти
Правильно, все наконец то убидились, что путен террорестическое ху.ло !!!
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10.10.2022 20:35 Відповісти
переговоры с шайкой подворотни ????Нет и еще раз нет...
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10.10.2022 20:40 Відповісти
природньо.
ніхто не хоче підвивати терористу, але ще не вечір.
тобто, буде завтра та післязавтра, от тоді й побачимо хто є.... !
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10.10.2022 20:40 Відповісти
Фраза "курчат по осіні рахують" набуває нового змісту...
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10.10.2022 21:14 Відповісти
Только Дмитрий Кулеба работает в министерстве. Тут либо он пиарится, либо не смог наладить руководство. 6 новостей за сегодня и только Кулеба. Конечно все правильно что нужно взаимодействовать, но не в одном лице. Гораздо эффективней если будут работать 10 или 100 сотрудников одновременно.

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts
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10.10.2022 21:53 Відповісти
а то что зе-блогер строчит по сто-пятдесят видосов в день тебя не смущает?
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10.10.2022 23:52 Відповісти
 
 