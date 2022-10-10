Ракети РФ вразили інфраструктуру більш ніж 20 населених пунктів, загроза ударів зберігається, - Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 18.00 10.10.2022 щодо російського вторгнення, передає Цензор.НЕТ.

"Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російська окупаційна армія завдає удари по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках.

Противник вчергове завдав ракетних та авіаційних ударів по багатолюдних мирних українських містах. Внаслідок масованого ракетного удару за поточну добу постраждала інфраструктура та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Вкотре загинули цивільні люди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстрілами України Суровікін хоче показати Путіну "швидкі результати", це його стиль, - ГУР

Протягом доби окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари. Для ударів по містах і селах противник використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Силами і засобами Повітряних Сил, а також протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, було знищено 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів. Загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України зберігається і надалі", - йдеться у повідомленні.