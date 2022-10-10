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Новини Війна
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Ракетні удари РФ продемонстрували крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти України, - Байден

байден

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії територією України, зокрема, по Києву і вимагають від РФ вивести свої війська.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

"Внаслідок цих атак загинули та отримали поранення цивільні особи, а також знищені цілі без жодної військової необхідності. Вони ще раз демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу", - йдеться у заяві.

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Байден заявив, що ці атаки тільки ще більше зміцнюють відданість США допомагати народу України стільки, скільки потрібно.

"Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо змушувати Росію платити ціну за її агресію, притягувати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та воєнні злочини та надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи", - йдеться у заяві.

Автор: 

Байден Джо (2883) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+44
Дед ! дай сотню томогавків-самі розберемся хто гівно
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10.10.2022 20:23
+30
Твої слова та до Бога
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10.10.2022 20:28
+26
не сцы , уже готовится ответка , будет ооооочень больно , кацапы пусть ложатся спать , проснутся не все , и много..........)))))
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10.10.2022 20:26
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Діду, дай F16 і спи далі!
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10.10.2022 21:56 Відповісти
Он подумает
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10.10.2022 22:38 Відповісти
а зачем они германии?
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11.10.2022 03:53 Відповісти
MGM-140 ATACMS
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10.10.2022 21:57 Відповісти
Пустодзвін і боягуз
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10.10.2022 22:29 Відповісти
Війна війною,але сьогодня відбувся ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ. В центрі Європи відбувся самий настоящий ТЕРАКТ, такий як був в США. Як весь світ реагує на масштабний теракт? А по суті ніяк, моя хата скраю... Чому міжнародна антитерористична коаліція реагує вибірково ??? Видно як в білий день хто терорист, але навіть назвати терориста ТЕРОРИСТОМ ніхто не поспішає... Терорист сидить в ООН і приймає рішення безпеки СВІТУ, а чому тоді ІГІЛ не в ООН ?
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10.10.2022 22:56 Відповісти
а когда сирию. бомбили ты же не возмущался бот
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11.10.2022 03:54 Відповісти
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