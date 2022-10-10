У 6 містах суттєві складнощі з інтернетом, у 8 областях частково зник і погіршився зв’язок, - Федоров

Через знеструмлення в містах, що потрапили під ракетні обстріли росіян спостерігається погіршення якості зв’язку та труднощі з інтернетом.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом у 6 містах України є суттєві труднощі з інтернетом - це Львів, Харків, Житомир, Суми, Полтава, Хмельницький. Водночас у 4 містах - Тернополі, Кривому Розі, Ужгороді та Києві - інтернет зник тільки частково. Водночас у 8 областях частково зник і погіршився зв'язок. За даними мобільних операторів, на Харківщині працює 41% мереж, в Запоріжжі — 51%, на Львівщині — 58%, Сумщині — 59%, Полтавщині — 70%, Житомирщині 76%, Київщині — 88%, Хмельниччині — 88%", - написав міністр.

Федоров також повідомив, що через знеструмлення в містах, що потрапили під ракетні обстріли росіян, провайдери працюють завдяки генераторам.

"Зі свого боку допомагаємо забезпечити їх додатковими генераторами та достатнім запасом палива, а також Старлінками. Щоб зберегти інтернет та мобільний зв’язок, поки не відновиться електропостачання", - розповів міністр.

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