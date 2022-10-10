На момент атаки росіян на Кривий Ріг у шахтах перебувало понад 800 гірників. Закінчується рятувальна операція, - Вілкул

На момент удару РФ по Кривому Рогу під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Наразі під землею лишаються 98 працівників. Триває рятувальна операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

"Великою проблемою та великим викликом було те, що на момент удару під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Закінчується складна рятувальна операція з використанням котргрузів, противаг, ручних лебідок для порятунку людей. Одночасно вирішувалися питання з повітрям, їжею та теплими речами. На зараз під землею із 854 працівників залишилося в одній із шахт 98, за графіком повинні всіх підняти на поверхню до другої години ночі. Що робити знаємо, робота йде нормально. Слава криворізьким шахтарям та гірничорятувальникам!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Кривий Ріг. Попередньо, іранськими дронами, - Вілкул

Вілкул підкреслив, що ця ситуація ще раз показала, як важливо мати план ліквідації аварії та проводити тренування.

Зазначається, що гірники не постраждали та повертаються додому.