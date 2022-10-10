На момент атаки росіян на Кривий Ріг у шахтах перебувало понад 800 гірників. Закінчується рятувальна операція, - Вілкул
На момент удару РФ по Кривому Рогу під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Наразі під землею лишаються 98 працівників. Триває рятувальна операція.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.
"Великою проблемою та великим викликом було те, що на момент удару під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Закінчується складна рятувальна операція з використанням котргрузів, противаг, ручних лебідок для порятунку людей. Одночасно вирішувалися питання з повітрям, їжею та теплими речами. На зараз під землею із 854 працівників залишилося в одній із шахт 98, за графіком повинні всіх підняти на поверхню до другої години ночі. Що робити знаємо, робота йде нормально. Слава криворізьким шахтарям та гірничорятувальникам!", - йдеться у повідомленні.
Вілкул підкреслив, що ця ситуація ще раз показала, як важливо мати план ліквідації аварії та проводити тренування.
Зазначається, що гірники не постраждали та повертаються додому.
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@epicurum
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https://twitter.com/epicurum/status/1579414109233491968 8 ч
Про міфічні арешти кацапської військової верхівки та неіснуюче перекриття центру москви наше ГУР 8 жовтня на весь світ розтрубіло.
А про масований ракетний обстріл України 10 жовтня чомусь не попередили...
Кто во время военных действий загоняет в старые советские шахты 800 человек!?
Кто дерёт три шкуры с работяг?
Твои подельники по ОПЗЖ « бизнесмены»?
Деньги любой ценой?
При громадном риске.
А на элементарную технику безопасности вы положили?
Про воздух только сейчас вспомнили?
Загнали людей, а теперь «спасителями» прикинулись.
Маладцы...
Ум есть?!
Тут любой дом может завалиться от попадания, а что будет с шахтой- вообще Кошмар.
Понятно, что владельцам шахт эти проблемы по барабану. Война войной, а обед по расписанию.
Война войной, но прибыль должна быть.