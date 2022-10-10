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Новини Війна
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На момент атаки росіян на Кривий Ріг у шахтах перебувало понад 800 гірників. Закінчується рятувальна операція, - Вілкул

шахтарі

На момент удару РФ по Кривому Рогу під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Наразі під землею лишаються 98 працівників. Триває рятувальна операція.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

"Великою проблемою та великим викликом було те, що на момент удару під землею у підземних гірничих виробках, баштових копрах та шахтних галереях було 854 шахтарі у чотирьох шахтах. Закінчується складна рятувальна операція з використанням котргрузів, противаг, ручних лебідок для порятунку людей. Одночасно вирішувалися питання з повітрям, їжею та теплими речами. На зараз під землею із 854 працівників залишилося в одній із шахт 98, за графіком повинні всіх підняти на поверхню до другої години ночі. Що робити знаємо, робота йде нормально. Слава криворізьким шахтарям та гірничорятувальникам!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Кривий Ріг. Попередньо, іранськими дронами, - Вілкул

Вілкул підкреслив, що ця ситуація ще раз показала, як важливо мати план ліквідації аварії та проводити тренування. 

Зазначається, що гірники не постраждали та повертаються додому.

Вілкул Олександр (328) Кривий Ріг (1301) обстріл (28171) шахта (703)


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Топ коментарі
+14
Тель-Авив зараз💛💙
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10.10.2022 21:45
+7
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10.10.2022 21:45
+7
Не лошары. Зверье, вонючие пещерные дикари-людоеды.
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10.10.2022 22:01
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Тель-Авив зараз💛💙
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10.10.2022 21:45 Відповісти
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10.10.2022 21:45 Відповісти
Які заклики треба? Кацапи кожен день можуть влучити в любу точку України, все. Регіони які біля кацапії та біля фронту в набагато більшій небезпечності, але і в тилу також потенційно небезпечно, це актуально до кінця війни
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10.10.2022 21:57 Відповісти
Мазурша тока шо в прямом эфире сделала найвеличнiйший большой и малый зерозет...
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10.10.2022 21:46 Відповісти
Пардоньте. Не мазурша - а мосейчучка... йо-пэ-рэ-сэ-тэ...
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10.10.2022 23:16 Відповісти
Epicur

@epicurum

·

https://twitter.com/epicurum/status/1579414109233491968 8 ч

Про міфічні арешти кацапської військової верхівки та неіснуюче перекриття центру москви наше ГУР 8 жовтня на весь світ розтрубіло.
А про масований ракетний обстріл України 10 жовтня чомусь не попередили...
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10.10.2022 21:52 Відповісти
Не лошары. Зверье, вонючие пещерные дикари-людоеды.
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10.10.2022 22:01 Відповісти
Вилкул, ты совсем охренел!?!

Кто во время военных действий загоняет в старые советские шахты 800 человек!?

Кто дерёт три шкуры с работяг?
Твои подельники по ОПЗЖ « бизнесмены»?

Деньги любой ценой?
При громадном риске.
А на элементарную технику безопасности вы положили?
Про воздух только сейчас вспомнили?

Загнали людей, а теперь «спасителями» прикинулись.

Маладцы...
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10.10.2022 22:00 Відповісти
В якій країні Ви живете? Яке вугілля в Кривому Розі?
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10.10.2022 22:54 Відповісти
Залізна руда. Кварцити.
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10.10.2022 23:10 Відповісти
Ну єти регианальі на всем пиар сделают. Частая ситуация - обесточивание шахт (гроза, перегруз и т.д.). Есть в плане ликвидации аварий. Шахтерьі спокойно подходят к воздухопожающему стволу (там всегда естественная тяга воздуха) и ждут. Кому неймется - по лестничному пролету на гора. Вилкул, тьі лучше фронту помогай.
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10.10.2022 23:44 Відповісти
Какой хрен послал 800 людей под землю в период войны?!

Ум есть?!

Тут любой дом может завалиться от попадания, а что будет с шахтой- вообще Кошмар.

Понятно, что владельцам шахт эти проблемы по барабану. Война войной, а обед по расписанию.

Война войной, но прибыль должна быть.
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11.10.2022 03:29 Відповісти
Ми маємо працювати щоб жила Україна і не всі працюють в офісі Прилитіти може всюди Війна йде пам'ятаймо про це
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11.10.2022 07:43 Відповісти
 
 