Швеція відмовилась ділитись з РФ результатами розслідування щодо вибухів на "Північному потоці", - Bloomberg
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція відмовить Росії в доступі до свого розслідування вибухів, які призвели до розриву газопроводів "Північного потоку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
"Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, також стосується цього випадку", - заявила Андерссон.
Зазначається, що Росія вимагала залучити до розслідування збитків представників своєї влади та державну газову компанію ПАТ "Газпром". Андерссон повідомила, що її офіс працює над відповіддю на російський лист, який надійшов минулого тижня.
Служба безпеки Швеції дійшла висновку, що причиною витоку у газопроводах "Північного потоку" стали підводні вибухи. Андерссон зазначила, що окрім попереднього розслідування, шведська влада координує дії з Данією та Німеччиною.
"Це сталося у економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, але це серйозно з огляду на напружену ситуацію з політикою безпеки. Нам, на жаль, потрібно бути готовими до того, що можуть статися інші інциденти", - сказала Андерссон.
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Коли скажені орки жахнуть ракетами по містам Швеції, то мужні чиновники там скажуть, що удару було завдано по камінню, з якого вибудовані будинки, а не по Швеції.
А Московия не может делать даже Ладу.
На якому паливі, на вашу думку, тоді працювало те авто?
Най московитам скажуть, що їх ознайомлять з результатами розслідування на судовому процесі, як це робиться в цивілізованих країнах. А якщо вони не згідні будуть, то най платять за додаткове розслідування... Якщо (на той час) буде чим платити
Мда, куда катится этот мир ?!