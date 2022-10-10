Швеція відмовилась ділитись з РФ результатами розслідування щодо вибухів на "Північному потоці", - Bloomberg

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція відмовить Росії в доступі до свого розслідування вибухів, які призвели до розриву газопроводів "Північного потоку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

"Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, також стосується цього випадку", - заявила Андерссон.

Зазначається, що Росія вимагала залучити до розслідування збитків представників своєї влади та державну газову компанію ПАТ "Газпром". Андерссон повідомила, що її офіс працює над відповіддю на російський лист, який надійшов минулого тижня.

Служба безпеки Швеції дійшла висновку, що причиною витоку у газопроводах "Північного потоку" стали підводні вибухи. Андерссон зазначила, що окрім попереднього розслідування, шведська влада координує дії з Данією та Німеччиною.

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"Це сталося у економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, але це серйозно з огляду на напружену ситуацію з політикою безпеки. Нам, на жаль, потрібно бути готовими до того, що можуть статися інші інциденти", - сказала Андерссон.