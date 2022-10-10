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Новини
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Швеція відмовилась ділитись з РФ результатами розслідування щодо вибухів на "Північному потоці", - Bloomberg

потік,північний

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон заявила, що Швеція відмовить Росії в доступі до свого розслідування вибухів, які призвели до розриву газопроводів "Північного потоку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

"Попередні розслідування в Швеції є конфіденційними, і це, очевидно, також стосується цього випадку", - заявила Андерссон.

Зазначається, що Росія вимагала залучити до розслідування збитків представників своєї влади та державну газову компанію ПАТ "Газпром". Андерссон повідомила, що її офіс працює над відповіддю на російський лист, який надійшов минулого тижня.

Служба безпеки Швеції дійшла висновку, що причиною витоку у газопроводах "Північного потоку" стали підводні вибухи. Андерссон зазначила, що окрім попереднього розслідування, шведська влада координує дії з Данією та Німеччиною.

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"Це сталося у  економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, але це серйозно з огляду на напружену ситуацію з політикою безпеки. Нам, на жаль, потрібно бути готовими до того, що можуть статися інші інциденти", - сказала Андерссон.

вибух (4433) розслідування (2265) Швеція (948) Північний потік (2460) Андерсон (8)


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Топ коментарі
+19
Шведы про Полтаву примерно такого мнения: "Нам поражение в Северной Войне сбило имперскую спесь, и у нас начался первый в истории период настоящей демократии, который мы называем Время Свободы. А победители так и остались сраной империей с крепостным рабством".
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10.10.2022 22:34
+16
Весь цивілізований світ посилає ⬇️ терористів в не хоче мати з ними справи ! «Многоходовочка» - жріть підари !
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10.10.2022 22:22
+9
нна сцаной тряпкой по ватному ***** !!!
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10.10.2022 22:24
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Весь цивілізований світ посилає ⬇️ терористів в не хоче мати з ними справи ! «Многоходовочка» - жріть підари !
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10.10.2022 22:22 Відповісти
Ща Дональд Труп знову скаже, що (уйло абідєлось і плаче
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10.10.2022 22:24 Відповісти
нна сцаной тряпкой по ватному ***** !!!
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10.10.2022 22:24 Відповісти
"Це сталося у економічній зоні Швеції, а не на нашій території, тому це не напад на Швецію, ..."
Коли скажені орки жахнуть ракетами по містам Швеції, то мужні чиновники там скажуть, що удару було завдано по камінню, з якого вибудовані будинки, а не по Швеції.
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10.10.2022 22:25 Відповісти
Ответка за Полтаву.
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10.10.2022 22:30 Відповісти
Шведы про Полтаву примерно такого мнения: "Нам поражение в Северной Войне сбило имперскую спесь, и у нас начался первый в истории период настоящей демократии, который мы называем Время Свободы. А победители так и остались сраной империей с крепостным рабством".
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10.10.2022 22:34 Відповісти
Шведы после Полтавы начали делать "Вольво".
А Московия не может делать даже Ладу.
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10.10.2022 22:41 Відповісти
Ага. Уявляю представника Швеції на "Вольво" під час коронації Петра І на ампіратора "всєя росій" у 1721-му році
На якому паливі, на вашу думку, тоді працювало те авто?
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10.10.2022 22:52 Відповісти
немцы сольют.
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10.10.2022 22:36 Відповісти
Та по правде говоря и кацапам оно нахер надо. Там так все по херу. Та и знают сами они.
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10.10.2022 22:43 Відповісти
Ясно, что сами подорвали , но считают , что все вокруг идиоты и можно пургу нести безнаказанно ‼️********* - террорист № 1 ,Путлер - ГИТЛЕР № 2‼️
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10.10.2022 23:50 Відповісти
Чикатіло хоче долучитись до розслідування власних злочинів.

Най московитам скажуть, що їх ознайомлять з результатами розслідування на судовому процесі, як це робиться в цивілізованих країнах. А якщо вони не згідні будуть, то най платять за додаткове розслідування... Якщо (на той час) буде чим платити
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10.10.2022 22:47 Відповісти
У них уже результаты расследования.
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11.10.2022 07:15 Відповісти
Московіі вірити, себе не поважати !!
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10.10.2022 23:04 Відповісти
МН17 збили московські терористи, .. і хотіли самі себе розслідувати.. їм потрібні джерела секретної інформації..
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10.10.2022 23:08 Відповісти
Выяснили, что это русские, но держат это в секрете ?
Мда, куда катится этот мир ?!
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10.10.2022 23:36 Відповісти
Пока
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10.10.2022 23:52 Відповісти
Там где-то в тех местах после войны было затоплено немецкое химическое оружие. Как бы из-за этих взрывов это дерьмо не поднялось на поверхность.
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11.10.2022 00:09 Відповісти
 
 