ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні та допоможе підготуватися до зими, - голова Євроради Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що рішуче засуджує жахливі та неприйнятні удари, які Росія завдала Києву та Україні.

Про це повідомляє пресслужба голови Європейської ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Невибіркове націлювання на цивільне населення є воєнним злочином. Я пам’ятаю тверде зобов’язання Європейської Ради щодо відповідальності: винні будуть притягнуті до відповідальності. Те, що Кремль вдається до такої тактики, свідчить лише про його власний зростаючий відчай.

Євросоюз, як і раніше, твердо відданий підтримці України у політичному, фінансовому, військовому та гуманітарному аспектах, а також у плані її відновлення та задоволення потреб у ході підготовки до зими", - йдеться в повідомленні.

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