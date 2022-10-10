Через терористичні атаки РФ енергетики змушені тимчасово обмежити споживання в Києві та області для уникнення аварій

Через російські терористичні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області, в регіоні виник дефіцит потужності, повідомили в компанії ДТЕК.

Для недопущення аварій, в Києві та області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії, передає Цензор.НЕТ.

З 11:20 10 жовтня НЕК Укренерго запровадила графіки аварійного відключення електропостачання. В нього потрапили значна кількість промислових та побутових клієнтів Києва.

Для того аби забезпечити стабільність функціонування енергосистеми на вимогу НЕК Укренерго, ДТЕК буде вимушений частково обмежувати споживання електроенергії клієнтами до стабілізації ситуації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віялові відключення можуть тривати протягом декількох днів, - "Укренерго"

"Для цього будуть складатися графіки почергового електропостачання. Починаючи з 11 жовтня компанія на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин", - повідомили в компанії.

В ДТЕК просять українців в період вечірнього максимуму споживання не вмикати потужні електроприлади (пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники, тощо).

Нагадаємо, в понеділок 10 жовтня російські війська завдали ударів по обʼєктах енергетичної інфраструктури по всій Україні.