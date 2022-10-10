Міністр Резніков про удар росіян: "Сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість"

Міністр оборони Олексій Резніков назвав масовану атаку Росії на українські міста помилкою, "яка матиме руйнівні наслідки для РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Для сьогоднішнього масованого обстрілу російськими військами цивільних об’єктів у мирних українських містах є перевірене історією визначення: це гірше ніж злочин – це помилка. Це помилка, до якої Кремль змусили успіхи наших воїнів.

Усі, хто віддавав злочинні накази вдарити ракетами і дронами, неодмінно будуть покарані. Хочу звернути увагу на такий аспект. Росіяни і раніше били ракетами по енергетичній інфраструктурі, житловим будинкам, школам і лікарням в Україні. Але сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість. Адже вона контрпродуктивна і матиме для Росії руйнівні наслідки", - пише міністр.

По-перше, Москва не досягла жодної військової мети. Жодної. Навпаки – наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі. По-друге, тепер непотрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити: Росія – це держава-терорист, держава спонсор тероризму. Усі, хто після цього спробує співпрацювати з РФ, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями", - пише міністр.

Він підкреслив, що усі російські лоялісти, відкриті та "гібридні" агенти впливу на заході тепер опиняються на роздоріжжі. За його словами вони повинні або засудити людожерські дії Кремля, або підтримати їх. Уникнення чіткої позиції – це фактична підтримка злочинів.

"Так само у російських діячів, які не схвалюють ці злочини, лишилося зовсім мало часу, що проявити свою незгоду і відмежуватися публічно. Бо потім доведеться ділити відповідальність.

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По-третє, якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами нам доводилося шукати способи не допустити "втоми" від України, то тепер росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі", - йдеться у дописі.

Резніков пояснює, що знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. До них приєднаються мільйони. Адже руйнування енергосистеми – це не тільки про опалення. Це про їжу і воду, каналізацію, про хвороби і усі супутні наслідки.

"На цьому тлі значно простіше пояснювати, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед – засоби ППО та ПРО. Наші фахівці довели свою майстерність, збивши ледь не половину ракет та дронів-камікадзе. Надавши силам оборони України більше засобів, можна суттєво знизити рівень загрози з повітря.

Найближчими днями під час зустрічей у форматі "Рамштайну" та у штаб-квартирі НАТО буде потрібно менше слів. Росіяни самі роблять, щоб максимально розширити перелік законних цілей для нейтралізації ризиків", - повідомляє він.

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Також міністр оборони України зазначив, що був зворушений багатьма повідомленнями від колег та партнерів з різних країн, які висловлюють беззастережну підтримку Україні і засуджують дії Кремля.

"Це щира реакція людей, які мають чіткі уявлення про добро та зло, про честь, гідність, порядність. Вони обтяжені відповідальністю і дбають про свої країни. Але багато з них все чіткіше усвідомлює, що з нинішнім кремлівським режимом у цивілізованого світу не може бути нічого спільного.

Сьогоднішні втрати дуже болючі – адже загинули українці. У цьому ми відрізняємось від росіян. Перемога не настане завтра, але вона точно стала ближчою. Ми повинні міцніше тримати стрій, щоб це сталося якнайшвидше", - підкреслив Резніков.