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Новини Війна
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Міністр Резніков про удар росіян: "Сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість"

удар,київ

Міністр оборони Олексій Резніков назвав масовану атаку Росії на українські міста помилкою, "яка матиме руйнівні наслідки для РФ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Для сьогоднішнього масованого обстрілу російськими військами цивільних об’єктів у мирних українських містах є перевірене історією визначення: це гірше ніж злочин – це помилка. Це помилка, до якої Кремль змусили успіхи наших воїнів.

Усі, хто віддавав злочинні накази вдарити ракетами і дронами, неодмінно будуть покарані. Хочу звернути увагу на такий аспект. Росіяни і раніше били ракетами по енергетичній інфраструктурі, житловим будинкам, школам і лікарням в Україні. Але сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість. Адже вона контрпродуктивна і матиме для Росії руйнівні наслідки", - пише міністр.

По-перше, Москва не досягла жодної військової мети. Жодної. Навпаки – наші захисники і захисниці отримали додаткову мотивацію швидше вигнати ворога, який обстрілює міста в тилу, де живуть їхні близькі. По-друге, тепер непотрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити: Росія – це держава-терорист, держава спонсор тероризму. Усі, хто після цього спробує співпрацювати з РФ, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями", - пише міністр.

Він підкреслив, що усі російські лоялісти, відкриті та "гібридні" агенти впливу на заході тепер опиняються на роздоріжжі.  За його словами вони повинні або засудити людожерські дії Кремля, або підтримати їх. Уникнення чіткої позиції – це фактична підтримка злочинів.

"Так само у російських діячів, які не схвалюють ці злочини, лишилося зовсім мало часу, що проявити свою незгоду і відмежуватися публічно. Бо потім доведеться ділити відповідальність.

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По-третє, якщо останніми місяцями у розмовах з партнерами нам доводилося шукати способи не допустити "втоми" від України, то тепер росіяни все зробили за нас. Вони чітко показали, що свідомо влаштовують гуманітарну кризу, яка вдарить не тільки по Україні, а по всій Європі", - йдеться у дописі.

Резніков пояснює, що знищення інфраструктури життєзабезпечення може спровокувати нові хвилі біженців. Сотні тисяч людей, які повернулися з Європи, можуть бути змушені знову шукати там порятунку. До них приєднаються мільйони. Адже руйнування енергосистеми – це не тільки про опалення. Це про їжу і воду, каналізацію, про хвороби і усі супутні наслідки.

"На цьому тлі значно простіше пояснювати, навіщо нам дуже швидко потрібна додаткова зброя, насамперед – засоби ППО та ПРО. Наші фахівці довели свою майстерність, збивши ледь не половину ракет та дронів-камікадзе. Надавши силам оборони України більше засобів, можна суттєво знизити рівень загрози з повітря.

Найближчими днями під час зустрічей у форматі "Рамштайну" та у штаб-квартирі НАТО буде потрібно менше слів. Росіяни самі роблять, щоб максимально розширити перелік законних цілей для нейтралізації ризиків", - повідомляє він.

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Також міністр оборони України зазначив, що був зворушений багатьма повідомленнями від колег та партнерів з різних країн, які висловлюють беззастережну підтримку Україні і засуджують дії Кремля.

"Це щира реакція людей, які мають чіткі уявлення про добро та зло, про честь, гідність, порядність. Вони обтяжені відповідальністю і дбають про свої країни. Але багато з них все чіткіше усвідомлює, що з нинішнім кремлівським режимом у цивілізованого світу не може бути нічого спільного.

Сьогоднішні втрати дуже болючі – адже загинули українці. У цьому ми відрізняємось від росіян. Перемога не настане завтра, але вона точно стала ближчою. Ми повинні міцніше тримати стрій, щоб це сталося якнайшвидше", - підкреслив Резніков.

армія рф (17160) обстріл (28171) росія (64871) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+6
Сильний міністр і головне , що у військовій справі тямить , як гундос у економіці - вища трускавецька школа .
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10.10.2022 23:19
+5
Такі масовані ракетні обстріли готувати складно адже в одну ціль потрібно запустити ракети з декількох напрямків - "авось десь пролетить". Вони вже не можуть робити це часто. Більш того, роблять це неефективно. Як бачимо, їх "високоточні ракети" це міф. А їм ще потрібно залишити щось на "позовьот в послєдній бой", от тільки "дядя Вова" буде в бункері, а пересічні мобіки нюхатимуть "свєжую зємлю" "тіхой украінской ночью".
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10.10.2022 23:14
+5
Це як сказати: добре що у згвалтованої не було зброї, бо застрелила б гвалтівника.

А тепер до справи: цікаво, а якби в нас вже були хоча б atacms та ппо (iris/nasams), росія б теж провела масовану атаку ракетами?
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10.10.2022 23:38
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10.10.2022 22:56 Відповісти
Це як сказати: добре що у згвалтованої не було зброї, бо застрелила б гвалтівника.

А тепер до справи: цікаво, а якби в нас вже були хоча б atacms та ппо (iris/nasams), росія б теж провела масовану атаку ракетами?
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10.10.2022 23:38 Відповісти
Це ж гірка іронія та сарказм...
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11.10.2022 00:09 Відповісти
Не сарказм. РФ не напала ж на США. Вона ж приперлася до нас, бо ми так довго розброювалися, продавали ракети їм, озброювали їх і в 2014 виявилося що не можемо захистити свою країну. Якщо зараз не повернемося до кордонів 2014, то все ще не можемо, як гірко б це не звучало, і є над чим працювати.
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11.10.2022 06:20 Відповісти
Ну все, тепер після цих слів легше стало!
«Слова, слова, слова» - співалось в одній популярній французькій пісні.
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10.10.2022 22:57 Відповісти
шось його з Зе сьогодні проперло на словесний пронос..
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10.10.2022 23:02 Відповісти
******** потвора,де форма зимова?
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10.10.2022 23:09 Відповісти
В Мелітополі розважається Бавовнятко де розташоване авіамістечко окупантів.
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10.10.2022 23:11 Відповісти
" Словоблудие" ( не згадаю українською) - візитка теперішньої нашої влади!... Так пафосно сказано, наче на нас щастя сьогодні прилетіло!...
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10.10.2022 23:13 Відповісти
Такі масовані ракетні обстріли готувати складно адже в одну ціль потрібно запустити ракети з декількох напрямків - "авось десь пролетить". Вони вже не можуть робити це часто. Більш того, роблять це неефективно. Як бачимо, їх "високоточні ракети" це міф. А їм ще потрібно залишити щось на "позовьот в послєдній бой", от тільки "дядя Вова" буде в бункері, а пересічні мобіки нюхатимуть "свєжую зємлю" "тіхой украінской ночью".
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10.10.2022 23:14 Відповісти
Сильний міністр і головне , що у військовій справі тямить , як гундос у економіці - вища трускавецька школа .
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10.10.2022 23:19 Відповісти
Скажу більше - стратег!
В якого в лютому ворожі бтг були " не сформовані", і " загрози не представляли "!...
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10.10.2022 23:25 Відповісти
Угу. А до цього вони просто сралися в штани.
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10.10.2022 23:38 Відповісти
Потужно
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10.10.2022 23:50 Відповісти
Пішов путлер на хрін! Україна переможе!
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10.10.2022 23:52 Відповісти
"Сьогоднішня масована атака красномовно свідчить про їхню розгубленість і знервованість". Від автора "Ударних угруповань не сформовано"
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10.10.2022 23:56 Відповісти
Цей обстріл був спеціально спровокований. Всі чудово розуміли, що за кримський міст полетить маса ракет, бо русня тупа. І провокація вдалась. Це було треба.Результати згодом
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11.10.2022 00:00 Відповісти
речь терпилы - почему людей вчера не предупредили чтобы не ехали в центр города? твари зеленомордые
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11.10.2022 00:01 Відповісти

А що на війні попереджають? Ну ти видав...
Доречі раз ***** запускало ракети, піди у нього ще спитай чому воно в 2014 році напало на нас...
Спитай у Байдена де там Будапештський меморандум, і вся їх цивілізація? Ну до Байдена може менше питань, а от до норманських німців з французами такий список, що капець просто.
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11.10.2022 06:24 Відповісти
не отмазывай зеленых предателей зелебот - они знали еще 2 -го числа что будет массированный удар - могли перекрыть центр или ввести комендантский час на целый день
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11.10.2022 07:02 Відповісти
Почитав - послухав кацапських воєнкрис , і бачу - шось не дуже в них радісний настрій .. І рожі в них якісь - кислі . Так , вони радіють , бахваляться , злорадствують , але якось - кволо і невпевнено . Схоже розуміють що - те що сьогодні сталося , це зовсім не те що їм хотілося б ,, і побьєдой це назвати складно . Схоже розуміють що відбувся лише банальний терор цивільного населення ,, а от із ЗСУ , їхні війська як не могли впоратись , так і надалі - не можуть .
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11.10.2022 00:02 Відповісти
Мені здається, що терор і так кожен день відбувається. Просто він менш помітний ніж удари ракетами за 500 км від фронту по мирному місту. Вже всі звикли до ударів по Запоріжжю і Харкову, а тут пару ракет на Київ прилетіло і такий кипіш... Ні тут більше питан до наших партнерів, що ж далі, пам'ятаю стільки дискусій було по танкам, літакам та ін було ще пару днів тому. Ну і де ж вони всі? АТАКАМС?
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11.10.2022 06:28 Відповісти
 
 