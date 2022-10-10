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Новини Війна
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Країни Африки цікавляться українською зброєю, яка показала свою ефективність на полі бою. Ми її зараз не продаємо, - Кулеба

кулеба

Частина країн Африки дуже захоплюються Україною, але є і страх перед Росією, і "певні промиті мізки".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже сильно в Африці цікавляться якраз українською зброєю, яка показала свою ефективність на полі бою. Ми її зараз не продаємо. Все йде виключно для Збройних сил України. Але в Африці захоплюються нашою армією, нашою зброєю, і взагалі величезне захоплення і повага до всіх українців", - сказав міністр.

Кулеба також зазначив, що частина країн Африки дуже захоплюються Україною, але є і страх перед Росією, і "певні промиті мізки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після масованих ракетних ударів ніхто із західних партнерів не пропонував переговори з РФ, - Кулеба

Крім того, глава МЗС висловив переконання, що неможливо ізолювати президента РФ Путіна без допомоги держав Африки, Латинської Америки, Азії, тому з ними потрібно говорити.

Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли з боку РФ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перервав африканське турне і негайно повертається в Україну.

Автор: 

Африка (304) зброя (7430) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Нехай катають асфальт і не буде ніяких проблем.
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10.10.2022 23:31
+10
***** очень просил своих союзников добыть образцы.
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10.10.2022 23:32
+10
Ну, хоть не сьели Кулебу - и то добре.
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10.10.2022 23:48
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10.10.2022 23:30 Відповісти
Нехай катають асфальт і не буде ніяких проблем.
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10.10.2022 23:31 Відповісти
точь в точь. Будь у нас бездорожье, раненых в дороге трясло бы так, что они умирали бы в дороге и в пробках, как раненые кацапы - от плохих дорог, отсутствия логистики. А самолетам вообще негде было бы взлетать.
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10.10.2022 23:39 Відповісти
так після обстрілів фактично так і є.. що ти до тих доріг причепився? ті що не розбомбили зійдуть навесні.. ніякого ноухау не приніс в цю сферу...
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10.10.2022 23:54 Відповісти
***** очень просил своих союзников добыть образцы.
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10.10.2022 23:32 Відповісти
ну Кулеба ж сказав типу:
-- ось дивись...
--офуєнно..
-- еей-й руками не лапай, це не продається...
ну то таке.. типу жарти
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10.10.2022 23:38 Відповісти
Хай краще вчаться вирощувати пшеницю.
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11.10.2022 06:52 Відповісти
Хлорпцы темнокожие, публично заявляем чей Крым, кто агрессор и только потом - вопросы от ваших старейшин насчот оружия.
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10.10.2022 23:33 Відповісти
Ти повернувся щоб оце п#здонуть?
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10.10.2022 23:35 Відповісти
Ги. Але ж певні думки вже мабуть є і ручки починають чесатися ?
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10.10.2022 23:36 Відповісти
Невже Зімбабве?? Ото "союзничок" собі срашці...
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10.10.2022 23:36 Відповісти
Особисто Зеленський може запропонувати хіба шматки асфальту.
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10.10.2022 23:37 Відповісти
...навіть знаю, звідки це все йде
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10.10.2022 23:42 Відповісти
Рашисти хочуть через своїх холуїв отримати зразки! 99,9%
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10.10.2022 23:47 Відповісти
Вряд ли. Все-таки потери на поле боя никто не отменял, и образцы у дикарей наверняка имеются.
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10.10.2022 23:50 Відповісти
Ну, хоть не сьели Кулебу - и то добре.
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10.10.2022 23:48 Відповісти
Але загалом я хотів до критиків доріг написати, що досить вже нити на цю тему.. нічого не зміниш -- заткніться вже з цією темою, не допоможе це нікому зараз...
Але ж коли вилазять вихвалятелі тих доріг.. то я вже не знаю... всіх би вас мобілізувати... і мене разом з вами...
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10.10.2022 23:57 Відповісти
Україна - так, єрмак - не впевнениц
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11.10.2022 00:27 Відповісти
Перекладаю - рашка хоче купити нашу зброю через країни третього світу.
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11.10.2022 00:30 Відповісти
асвальт продайте! Стільки вклали в це озброєння...
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11.10.2022 00:36 Відповісти
Якась така дивна ситуація складається:півроку тому Африка вмирала з голоду без українського зерна,всілякими правдами і неправдами те зерно бідним голодаючим африканцям було відправлене,а бідні голодаючі африканці від'їлися і почали просити зброю..Та і по українській зброї,яку по словах Кулеби Україна поки що не продає,але якою так цікавиться Африка і Азія,теж питання напрошуються:Україна,яка просить допомоги в цілого світу-сама десь має заникані склади із зброєю на продаж,?Чи може українська влада заникує від свого війська європейську воєнну поміч,щоб потім цю зброю продати країнам Африки?
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11.10.2022 01:02 Відповісти
димону умища уже девать некуда... пипец...
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11.10.2022 01:14 Відповісти
Супер. З Африкою і їх населенням треба працювати. Там мають бути наші зони впливу і можливо навіть майбутні союзники.

Треба чим по швидше розгорнути систему пропаганди на ці регіони та інші, бо наприклад російські боти працюють не тільки в українському інфопросторі, але й європейському, американському, китайському, африканському і навіть індійському. Саме так російські боти лайкають там потрібні їм новини чи наративи. Репостять їх, обговорюють для імітації необхідної суспільної думки і іншого. І потім у нас люди дивуються звідки ж там вата береться...
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11.10.2022 03:12 Відповісти
сколь-нибудь значимых стран в Африке раз два и обчёлся .... эти дикари, при всем к ним уважении, имеют вес в политике чисто формальный и только потому что существует такая помойка как ООН, где они могут голосовать за ничто не значащие резолюции ....

в экономическом плане, нам в Африке ловить в обозримом будущем нечего и, соответственно тратить деньги на этих дармоедов тоже незачем, которых у нас нет к тому же .... это китайцы там местных людоедов задабривают за передачу в концессию месторождений, или арабы свои мечети тулят, даже рашисты со своими чвк там гадят французам ... а нам там что делать? ... у нас аграрная страна, но зерно вывозят чужие сухогрузы и пашем мы на чужих комбайнах ... когда будет свой торговый флот и свой АПК замкнутого цикла, тогда и можно будет серьезно выходить на Африку, Латинскую Америку да и вообще на международный рынок .... а пока наши интересы в Африке могут представить дипломаты Франции и Англии .... тем более, я думаю, кого они смогли убедить, того уже убедили
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11.10.2022 03:30 Відповісти
Забудьте словосполучення "аграрна країна" по відношення до України. Тепер це в минулому.

Буде Україна регіональним лідером та почне видобувати ресурси інакше Україні не вижити.

Україна вже є досить впливовою військовою структурою та джерелом інновацій в цій області. По факту сфера України вже визначена і це не аграрний сектор. Бо він аграрний сектор Україні нічого не дав, ні впливу на міжнародній арені, ні виробництва, ні навіть грошей. Не аграрний сектор зараз донатить на армію!

За популяризацію аграрного напрямку розвитку на мою думку взагалі вбивати треба, але поки обійдемось без цього. Не дійде, ну що ж життя вб'є фанатів аграрного розвитку.

Так ось Африка це в першу чергу джерело ресурсів. В другу це джерело "людей". В третю це не обжита гігантська територія де багато сонця. Тому якщо ми хочемо розвинути та побудувати в себе нормальне виробництво - Африка повинна бути нашою. Вона забезпечить нас робочою силою якій тільки їсти дай - головне застосовувати до них стимул, той яким боляче б'ють, та силову асиміляцію щоб робити з них людей інакше нічого не вийде. Африка дасть нам матерію тобто матеріали з яких можна робити речі. І вона ж дасть нам енергію яка потрібна щоб працювали наші машини та механізми, щоб ми могли з часом (з розвитком виробництва) відмовитись від людської праці. Ну і звичайно сонце куди ж без нього (якщо не зрозуміло то це халявна відновлювальна енергія)...
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11.10.2022 06:21 Відповісти
Шо єднає братів африки з лаптеноїдами. і там і там б'ють в бубен. В взагалі гібонцям з Гібону потрібні тільки буси та дзеркальця. Памятається як Єрмак враз їх уговорив проголосувати в Совбезі, а за що голосували, то їм похер., аби мани, мани. мани.....
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11.10.2022 05:07 Відповісти
хай краще працюють, а то з камяного віку та до автоматів як кацапи, задовбала ця африка своєю жадобою до крові
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11.10.2022 07:22 Відповісти
Ми не тільки нег продаємо зброю ми не випускаємо останні майже три роки Не фінансував бюджет Бубочка казали що на дороги не залишиться якщо армії виділяти кошти Того зараз по світі бігають та репетують що нам всі мають давати
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11.10.2022 07:35 Відповісти
 
 