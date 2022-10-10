Країни Африки цікавляться українською зброєю, яка показала свою ефективність на полі бою. Ми її зараз не продаємо, - Кулеба

Частина країн Африки дуже захоплюються Україною, але є і страх перед Росією, і "певні промиті мізки".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дуже сильно в Африці цікавляться якраз українською зброєю, яка показала свою ефективність на полі бою. Ми її зараз не продаємо. Все йде виключно для Збройних сил України. Але в Африці захоплюються нашою армією, нашою зброєю, і взагалі величезне захоплення і повага до всіх українців", - сказав міністр.

Кулеба також зазначив, що частина країн Африки дуже захоплюються Україною, але є і страх перед Росією, і "певні промиті мізки".

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Крім того, глава МЗС висловив переконання, що неможливо ізолювати президента РФ Путіна без допомоги держав Африки, Латинської Америки, Азії, тому з ними потрібно говорити.

Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли з боку РФ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перервав африканське турне і негайно повертається в Україну.