Країни Африки цікавляться українською зброєю, яка показала свою ефективність на полі бою. Ми її зараз не продаємо, - Кулеба
Частина країн Африки дуже захоплюються Україною, але є і страх перед Росією, і "певні промиті мізки".
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дуже сильно в Африці цікавляться якраз українською зброєю, яка показала свою ефективність на полі бою. Ми її зараз не продаємо. Все йде виключно для Збройних сил України. Але в Африці захоплюються нашою армією, нашою зброєю, і взагалі величезне захоплення і повага до всіх українців", - сказав міністр.
Кулеба також зазначив, що частина країн Африки дуже захоплюються Україною, але є і страх перед Росією, і "певні промиті мізки".
Крім того, глава МЗС висловив переконання, що неможливо ізолювати президента РФ Путіна без допомоги держав Африки, Латинської Америки, Азії, тому з ними потрібно говорити.
Нагадаємо, через масовані ракетні обстріли з боку РФ міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перервав африканське турне і негайно повертається в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-- ось дивись...
--офуєнно..
-- еей-й руками не лапай, це не продається...
ну то таке.. типу жарти
Але ж коли вилазять вихвалятелі тих доріг.. то я вже не знаю... всіх би вас мобілізувати... і мене разом з вами...
Треба чим по швидше розгорнути систему пропаганди на ці регіони та інші, бо наприклад російські боти працюють не тільки в українському інфопросторі, але й європейському, американському, китайському, африканському і навіть індійському. Саме так російські боти лайкають там потрібні їм новини чи наративи. Репостять їх, обговорюють для імітації необхідної суспільної думки і іншого. І потім у нас люди дивуються звідки ж там вата береться...
в экономическом плане, нам в Африке ловить в обозримом будущем нечего и, соответственно тратить деньги на этих дармоедов тоже незачем, которых у нас нет к тому же .... это китайцы там местных людоедов задабривают за передачу в концессию месторождений, или арабы свои мечети тулят, даже рашисты со своими чвк там гадят французам ... а нам там что делать? ... у нас аграрная страна, но зерно вывозят чужие сухогрузы и пашем мы на чужих комбайнах ... когда будет свой торговый флот и свой АПК замкнутого цикла, тогда и можно будет серьезно выходить на Африку, Латинскую Америку да и вообще на международный рынок .... а пока наши интересы в Африке могут представить дипломаты Франции и Англии .... тем более, я думаю, кого они смогли убедить, того уже убедили
Буде Україна регіональним лідером та почне видобувати ресурси інакше Україні не вижити.
Україна вже є досить впливовою військовою структурою та джерелом інновацій в цій області. По факту сфера України вже визначена і це не аграрний сектор. Бо він аграрний сектор Україні нічого не дав, ні впливу на міжнародній арені, ні виробництва, ні навіть грошей. Не аграрний сектор зараз донатить на армію!
За популяризацію аграрного напрямку розвитку на мою думку взагалі вбивати треба, але поки обійдемось без цього. Не дійде, ну що ж життя вб'є фанатів аграрного розвитку.
Так ось Африка це в першу чергу джерело ресурсів. В другу це джерело "людей". В третю це не обжита гігантська територія де багато сонця. Тому якщо ми хочемо розвинути та побудувати в себе нормальне виробництво - Африка повинна бути нашою. Вона забезпечить нас робочою силою якій тільки їсти дай - головне застосовувати до них стимул, той яким боляче б'ють, та силову асиміляцію щоб робити з них людей інакше нічого не вийде. Африка дасть нам матерію тобто матеріали з яких можна робити речі. І вона ж дасть нам енергію яка потрібна щоб працювали наші машини та механізми, щоб ми могли з часом (з розвитком виробництва) відмовитись від людської праці. Ну і звичайно сонце куди ж без нього (якщо не зрозуміло то це халявна відновлювальна енергія)...