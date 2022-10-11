Після сьогоднішніх масованих ракетних атак деякі країни визнають РФ державою-терористом, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що деякі країни внаслідок численних ракетних обстрілів Росії по Україні визнають її державою-терористом.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Лунає, лунає і я думаю, що будуть країни, які за результатом сьогоднішніх трагічних подій ухвалять такі рішення. Безумовно, всі дивляться на Сполучені Штати, на ухвалення ними рішення про надання Росії статусу держава-спонсор тероризму", - сказав глава української дипломатії.

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Кулеба додав, що обговорював визнання Росії державою-спонсором тероризму з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, та зауважив, що Вашингтон перебуває в процесі визначення щодо цього питання.