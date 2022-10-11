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Після сьогоднішніх масованих ракетних атак деякі країни визнають РФ державою-терористом, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що деякі країни внаслідок численних ракетних обстрілів Росії по Україні визнають її державою-терористом.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Лунає, лунає і я думаю, що будуть країни, які за результатом сьогоднішніх трагічних подій ухвалять такі рішення. Безумовно, всі дивляться на Сполучені Штати, на ухвалення ними рішення про надання Росії статусу держава-спонсор тероризму", - сказав глава української дипломатії.

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Кулеба додав, що обговорював визнання Росії державою-спонсором тероризму з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, та зауважив, що Вашингтон перебуває в процесі визначення щодо цього питання.

Автор: 

росія (64871) тероризм (2864) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Парламент України визнав росію державою-терористом ще 22 травня 2022
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11.10.2022 00:17
+16
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11.10.2022 00:21
+11
Так, 22 травня 2022 року.
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11.10.2022 00:17
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А украіна визнала росію державою терористом?
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11.10.2022 00:14 Відповісти
Парламент України визнав росію державою-терористом ще 22 травня 2022
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11.10.2022 00:17 Відповісти
А торгівля коли скінчилася? В цілому, ще й досі торгуємо? Тільки не кажіть, що немає кацапських товарів в Україні.
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11.10.2022 01:22 Відповісти
Так, 22 травня 2022 року.
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11.10.2022 00:17 Відповісти
треба, треба ... і треба починати полювання на активи рашистів по всіх арабістанах і Панамах ... треба змущувати західні компанії припиняти бізнес на крові ... на дворі знову 1941 рік ...
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11.10.2022 00:16 Відповісти
Прибічників «рускогоМира» виселяти з цивілізованих країн з арештом майна
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11.10.2022 00:18 Відповісти
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11.10.2022 00:21 Відповісти
Як в Латвії , голосувать не можна та в ЄС без візи не пустять
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11.10.2022 00:25 Відповісти
нельзя выезжать? ого так там неверное неграждан и не осталось
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11.10.2022 00:27 Відповісти
На жаль на дворі зостався 1945 рік.Коли війна незакінчилася .Вона скоріше недоскінчилася і всі заморозили те що досягли, а не закрили питання війни взагалі.СССР по факту окупувала частину Европу.І головне ядерна зброя змусила забути на результат війни бо почалася ера стримування.Але тепер все полізло в гору.І цю погань фашисько-руську потрібно давити.Вона така ж погань як фашисти.Вони разом марширували .Якби не інший хід історії то пів світу б вмилися своєю крові від советів.
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11.10.2022 00:23 Відповісти
А що скаже Маск , його республіканці посадили в погріб та відібрали телефон )
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11.10.2022 00:16 Відповісти
- "Нєєєт, ета памьілка товарисча Хрусчьова! дайте взад"
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11.10.2022 00:21 Відповісти
А Украина? И когда Украина разорвет отношения с Беларашкой? Когда бульбаши к нам в окна полезут?
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11.10.2022 00:17 Відповісти
Ніколи, там бурна торгівля.
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11.10.2022 01:25 Відповісти
А Україна визнала рашку державою террористом?НІ ! Чому?Тому що с терористами перемовин не ведуть.А це означає що тисячі наших полонених приречені.Нам важливо щоб більшість визнала їх териристами тоді в нас будуть важилі.Рашка тримає не тільки їх в полоні а й в заручниках.Життя наших захисників в полоні варте щоб за них боротися.
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11.10.2022 00:19 Відповісти
Визнала. 22.05.2022
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11.10.2022 01:05 Відповісти
Верховна Рада визнала Росію державою-терористом, а її політичний режим - неонацистським за «суттю і практикою». Про це йдеться у законі №7214, який 14 квітня ухвалили народні депутати.
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11.10.2022 00:23 Відповісти
Саме так але є велике але це неварте нічого якщо не визнає світ.
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11.10.2022 00:24 Відповісти
США нададуть Україні ******* засоби ППО, - Білий дім
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11.10.2022 00:43 Відповісти
Деякі країни? Невже так все погано на дипломатичному фронті? От що значить коли влада втратила довіру,ось вам дороги, шашлики та мільядр дерев під час війни...
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11.10.2022 00:49 Відповісти
всі країни хочуть ще трошки поторгувати з кацапами ! ну зовсім трошки , а потім звісно покарають агресора ...
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11.10.2022 01:08 Відповісти
красивое: https://twitter.com/i/status/1579425078319927297
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11.10.2022 01:21 Відповісти
Вспомнился анекдот, о том что уже никто никуда не идёт.
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11.10.2022 08:31 Відповісти
із G8 в терористи😆 оце кончєний чікатіла закінчує своє існування
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11.10.2022 01:24 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-gbnews-***********-narod-nezlamnyj-spovnenyj-rishuchosti-vykynuty-putina-get-z-nashoyi-zemli/ Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що спроби ***** залякати українців і змусити до капітуляції на умовах кремля не спрацюють. Він закликав західних партнерів до рішучих дій проти країни-терориста , яка обстрілює ракетами дитячі майданчики і цивільні об'єкти.
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.
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11.10.2022 01:59 Відповісти
Що так і сказав? ***** на палю!? Доречі як ***** буде англійською?
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11.10.2022 04:21 Відповісти
dick head - буде хло англійською. А де ви були, коли роки тому ця дискусія точилася на найвищому міжнародному політичному рівні?
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11.10.2022 04:35 Відповісти
Мабуть проспав, бо гугл видає fucker з чим я не згоден але і dickhead якось не відповідає дійсності, то більше лисому з кварталу пасує, просто уявляю як сидить Порошенко і в ефірі британських новин поясняє що таке *****... Треба слово таке образливе, щоб реакція була як в Америці на білого який сказав нігер - усі замерли та з жахом чекають що з тим хлопцем зараз буде
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11.10.2022 04:46 Відповісти
Ну так, 24 лютого не вистачило.
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11.10.2022 07:57 Відповісти
Колись німців теж переконували,що вони - культурна і гуманна нація Вагнера і Гете - але все їм було по цимбалах,допоки не скрутили в'язи вогнем.
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11.10.2022 08:15 Відповісти
 
 