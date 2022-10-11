Після сьогоднішніх масованих ракетних атак деякі країни визнають РФ державою-терористом, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що деякі країни внаслідок численних ракетних обстрілів Росії по Україні визнають її державою-терористом.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Лунає, лунає і я думаю, що будуть країни, які за результатом сьогоднішніх трагічних подій ухвалять такі рішення. Безумовно, всі дивляться на Сполучені Штати, на ухвалення ними рішення про надання Росії статусу держава-спонсор тероризму", - сказав глава української дипломатії.
Кулеба додав, що обговорював визнання Росії державою-спонсором тероризму з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, та зауважив, що Вашингтон перебуває в процесі визначення щодо цього питання.
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«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.