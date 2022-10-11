Більшість країн опиниться в дуже вразливому становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН Кислиця

Більшість країн опиниться у дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, закликавши врятувати ООН.

"Єдине, чого боїться Росія, – це нашої міцної єдності цілей у захисті Статуту ООН, у захисті права кожної країни на те, щоб мати повагу до свого суверенітету й територіальної цілісності. Ми маємо врятувати ООН. Не в ім'я цієї зали, тижнів високого рівня та інших процедурних і протокольних заходів, що є звичайною роботою з 45-го року. Ми маємо це зробити в ім'я себе, оскільки більшість із нас опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього, майбутнього, де лише ядерна міць, розмір збройних сил та кількість суден і літаків мають значення", - сказав Кислиця на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Дипломат зазначив, що в понеділок терористична Росія обстріляла Київ та багато інших українських міст у всій країні, використовуючи принаймні 84 ракети та два десятки БПЛА.

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"Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ", - наголосив Кислиця.

Він зазначив, що "постраждавши від програшів на полі бою, Росія використовує всю силу проти мирних жителів українських міст".

"Нині Росія робить усе можливе, щоб повернути нас у 30-ті роки минулого року, навіть у 40-ті, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів. Ми – на перехресному моменті, коли ООН або відновить до себе довіру, або, зрештою, зазнає краху. Якщо станеться останнє, ми матимемо звинувачувати лише себе, оскільки це наш обов'язок – захищати принципи Статуту ООН", - сказав Кислиця.

Він додав, що "слід крові залишається за делегацією Росії, коли вона входить до зали ООН, і зала наповнена запахом тліючої людської плоті".

"Це те, з чим ми надто довго мирилися в Сирії, це те, що відбувається нині в Україні. Той самий диктатор у Кремлі, ті самі російські генерали, добре відомі своєю тактикою випаленої землі у війнах, які вели у Сирії та Чечні, а сьогодні й в Україні", - розповів дипломат.

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