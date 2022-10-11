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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Більшість країн опиниться в дуже вразливому становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН Кислиця

кислиця

Більшість країн опиниться у дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, закликавши врятувати ООН.

"Єдине, чого боїться Росія, – це нашої міцної єдності цілей у захисті Статуту ООН, у захисті права кожної країни на те, щоб мати повагу до свого суверенітету й територіальної цілісності. Ми маємо врятувати ООН. Не в ім'я цієї зали, тижнів високого рівня та інших процедурних і протокольних заходів, що є звичайною роботою з 45-го року. Ми маємо це зробити в ім'я себе, оскільки більшість із нас опиниться в дуже вразливому та незахищеному становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього, майбутнього, де лише ядерна міць, розмір збройних сил та кількість суден і літаків мають значення", - сказав Кислиця на 11-й надзвичайній спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у понеділок.

Дипломат зазначив, що в понеділок терористична Росія обстріляла Київ та багато інших українських міст у всій країні, використовуючи принаймні 84 ракети та два десятки БПЛА.

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"Весь світ знову побачив справжнє обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ", - наголосив Кислиця.

Він зазначив, що "постраждавши від програшів на полі бою, Росія використовує всю силу проти мирних жителів українських міст".

"Нині Росія робить усе можливе, щоб повернути нас у 30-ті роки минулого року, навіть у 40-ті, коли Гітлер знищував суверенні держави шляхом вторгнення, хибних референдумів та аншлюсів. Ми – на перехресному моменті, коли ООН або відновить до себе довіру, або, зрештою, зазнає краху. Якщо станеться останнє, ми матимемо звинувачувати лише себе, оскільки це наш обов'язок – захищати принципи Статуту ООН", - сказав Кислиця.

Він додав, що "слід крові залишається за делегацією Росії, коли вона входить до зали ООН, і зала наповнена запахом тліючої людської плоті".

"Це те, з чим ми надто довго мирилися в Сирії, це те, що відбувається нині в Україні. Той самий диктатор у Кремлі, ті самі російські генерали, добре відомі своєю тактикою випаленої землі у війнах, які вели у Сирії та Чечні, а сьогодні й в Україні", - розповів дипломат.

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Топ коментарі
+16
ООН вже здохло .... поховайте його біля Лігі Націй ... Good Night Sweet Prince

а знаєте чому воно здохло? ... тому що ООН створювався у 1945 році, після закінчення війни, як організація, де між собою будуть вирішувати питання комуністи та демократії .... того миру вже давно не існує, тому нинішне ООН - це рудимент минулої доби
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11.10.2022 00:31
+11
Кислиця - блискучий дипломат, але його виступи в ООН, на жаль, не здатні щось змінити, крім як донести інформацію до якомога більшої кількості слухачів. ООН - абсолютно безпорадна, імпотентна організація, подальше існування якої не має жодного сенсу. Бо вона не здатна впливати хоча б мінімально на агресора. Навіть на якомусь формальному рівні. Навіть з Ліги Націй СРСР був виключений після вторгнення в Фінляндію. Тому сформувати по завершенні Другої Світової ще більш безглузду, безпорадну організацію було величезною помилкою
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11.10.2022 00:38
+10
Хвіст піджали , сцуть від карлика коли той ржавою ракетою лякає . Он Маск обісрався , війни 3 світової не хоче
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11.10.2022 00:33
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ООН вже здохло .... поховайте його біля Лігі Націй ... Good Night Sweet Prince

а знаєте чому воно здохло? ... тому що ООН створювався у 1945 році, після закінчення війни, як організація, де між собою будуть вирішувати питання комуністи та демократії .... того миру вже давно не існує, тому нинішне ООН - це рудимент минулої доби
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11.10.2022 00:31 Відповісти
Пора Україні покинути ту «організацію» де сидить терорист з правом вето
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11.10.2022 00:35 Відповісти
Але бабосіки справно збирає. Може не здохло?
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11.10.2022 01:34 Відповісти
Хто,б розтовкмачив мавпам,що там засіли,такі прості речі
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11.10.2022 01:45 Відповісти
та немає ніякого "російського бачення": їх майбутнє - то "славноє прошлоє"...
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11.10.2022 00:31 Відповісти
Там,суцільні скрепи й крім повторів минулого в різних послідовностях - нічого.
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11.10.2022 01:43 Відповісти
Хвіст піджали , сцуть від карлика коли той ржавою ракетою лякає . Он Маск обісрався , війни 3 світової не хоче
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11.10.2022 00:33 Відповісти
Маск геть пропитаний цитатами хремле-сру. Весь,час цікавили гроші з вкрадених трьох бюджетів останніх років сересере
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11.10.2022 01:41 Відповісти
Єслі така хня коїться в залі оон, потрібно стріляти в них срібними кулями або колоти осиновими кілками. Нах таку жуть терпіти.
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11.10.2022 00:36 Відповісти
А,хто в оон? Зссилля представників країнок паразитів. Суцільний бьошинний цирк
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11.10.2022 01:38 Відповісти
Кислиця - блискучий дипломат, але його виступи в ООН, на жаль, не здатні щось змінити, крім як донести інформацію до якомога більшої кількості слухачів. ООН - абсолютно безпорадна, імпотентна організація, подальше існування якої не має жодного сенсу. Бо вона не здатна впливати хоча б мінімально на агресора. Навіть на якомусь формальному рівні. Навіть з Ліги Націй СРСР був виключений після вторгнення в Фінляндію. Тому сформувати по завершенні Другої Світової ще більш безглузду, безпорадну організацію було величезною помилкою
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11.10.2022 00:38 Відповісти
Унікально дебільне й нікчемне збіговисько. Назва є,суті немає
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11.10.2022 01:36 Відповісти
Пора міняти стратегію, потрібно показувати всі кацапські обстріли, всі жахи війни, тіла і лиця загиблих, нехай світ дивиться й знає що тут відбувається. Нам на початку війни почали активно допомагати якраз через максимальне висвітлення, а потім почався єдиний марафон, цензура і кадри заблюрені, при чому кацапи мають і знімки й відео обстрілів, не розповсюдження їм на руку (роботу ППО звісно знімати й викладувати не можна).
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11.10.2022 00:44 Відповісти
Цензура від зе- мерзотників знищує світ
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11.10.2022 01:34 Відповісти
Занадто м'яко сказано. Почнеться такий безлад,що армагедон й 3-я Світова,будуть лише посмішками. Кацапізм страшніший за ядерну війну
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11.10.2022 01:33 Відповісти
Нічого толкового від ООН не добитися. Це купа великого корупційного лайна.
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11.10.2022 06:31 Відповісти
На жаль альтернативи ООН сьогодні не має. Тому організація, яка завдяки "праву вето" стала в багатьох аспектах недієздатною, має наважитись на реформування. Який сенс створювати нову світову організацію? Планета все одно потребує єдиного центру прийняття рішень які потрібні планеті. Планетарних викликів дуже багато! Тому тільки реформи. І це потрібно робити швидко. Міжнародна співпраця має величезний потенціал який не використовується бо 5 ядерних країн вважають себе "найрівнішими з рівних", а решта країн тупцюють в коридорах...
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11.10.2022 08:26 Відповісти
100%
Пан Кислиця якраз до цього і закликає. Він все вірно і дуже дипломатично сформулював.
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11.10.2022 10:13 Відповісти
 
 