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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Агресія однієї країни проти іншої несумісна зі Статутом ООН, - голова Генасамблеї організації Кереші

оон

Агресія однієї країни проти іншої несумісна зі Статутом ООН, заявив голова Генеральної Асамблеї ООН, угорський дипломат Чаба Кереші.

Таку заяву він зробив на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї, яка розглядає проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: відстоювання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", у якій засуджуються російські псевдореферендуми на українській території, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вторгнення до сусіда є незаконним, - зауважив він. - Стаття 4 Статуту ООН говорить, що всі члени повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. І, звичайно, захоплення територій інших країн силою є незаконним".

Процитувавши Генсека ООН Антоніу Гутерреша, Кереші наголосив, що референдуми в окупованих регіонах не можна називати справжнім виявом народного волевиявлення.

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Бойові дії між росією і Україною мають бути припинені, зазначив він. При цьому підкреслив, що Генеральна Асамблея у своїй резолюції, ухваленій 2 березня 2022 року, вимагає від рф виведення з території України військ у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Яка альтернатива? – сказав Кереші. - Світ без загальних правил, світ без миру, світ без майбутнього. Ми повинні привести його у відповідність із цінностями, принципами й цілями Статуту".

Голова Генасамблеї також наголосив на неприпустимості погроз ядерною зброєю.

"Коли справа доходить до ядерних питань, будь-яка безвідповідальна дія чи заява неприйнятна, і будь-яка загроза застосування ядерної зброї має бути повсюдно засуджена", - сказав він.

Голова Генасамблеї відкинув спробу російської делегація шляхом маніпуляцій нав’язати таємне голосування за проєкт резолюції із засудження псевдореферендумів. Він поставив пропозицію рф на голосування, в результаті чого вона була провалена, не отримавши підтримки.

Читайте також - Я "глибоко шокований" ракетними ударами росіян по Україні, - генсек ООН Гутерріш

Автор: 

ООН (3335) росія (64871)


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Топ коментарі
+15
Ще раз переконуюсь у тому, що цілком вірно назвав путінГа - бункерним довбойобом...

Вони не вміють "у довгу стратегію"... тим більше, під час війни

Нинішній ранок в Україні, це - найбільш тупорилий та кровожерливий крок, якій тільки можливо було здійснити у їхньому становищі, який, до того ж, РІЗКО ПОГІРШИТЬ це саме їх становище...

По суті - кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу лайна, або вистрілили собі у ногу(якщо так зрозуміліше...)

1. Очевидно, що МАСОВАНИЙ удар по цивільній інфраструктурі в Україні з точки зору НЕГАТИВНОГО інформ-впливу у світовому медіа-просторі, для Кремля, буде мати ефект Цусіми...

2. З військової точки зору - це абсолютно безглуздо. Від слова "зовсім". Скоріше навпаки, рівень мотивації особового складу збройних формувань України ще раз "підскочить" (хоча він й так вже зараз такий, що лаптям за краще - лізти у жито...). Кремль "дострілює" рештки своєї дальнобійної та "високоточної" зброї, але тратить їх НЕ НА ВІЙСЬКОВІ ЦІЛІ...

Це тупо й вкрай дебільно...

3. Уся кремльовська агентура у цивілізованому світі, всякі там "корисні ідіоти" і т.і., які останнім часом волали "за мир с Россией".... зараз будуть вимушені якщо не затулити пельку, то "прикидатися вєтош'ю".

4. Про темпи та обсяги військово-технічної допомоги та поставок в Україну... я просто помовчу... Думаю, ви самі здогадаєтесь...що з ними станеться

5. Ну й на додачу - відтепер будь-яка відповідь України та загалом цивілізованого співтовариства на це варварство стане не просто "цілком легітимною", а навіть бажаною... Причому у будь-якій сфері... від фінансово-економічної, до військової...

Перераховувати, у цьому сенсі, можна ще довго...

Тож, підсумуємо...

Тут можливі два висновки:

- Вони дійсно тупі, але дуже кровожерливі довбні...

- Або серед них (я маю на увазі тих, хто причетний до прийняття рішень) є той, хто вперто й наполегливо працює "проти них"...
Машовець
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11.10.2022 02:01
+14
Несумісна, і що?
Ось гАмнесті Інтернешнл засуджує Україну за те, що вона побудувала міста там, куди прилетіли рашистські ракети.
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11.10.2022 02:17
+11
Срати хотіла рашка на весь цивільний світ.А от ООН по факту може припинити існування.Бо тепер всім розвязали руки їх занепокоєння і інша дичина.250 тис загибліх в чеченский компаніях ГрузіЇ Сирія Україна десятки тисяч загиблих.Ця кров не тільки на руках рашки ,а на всіх хто сидть в ООН ! Ці дебіли не призвали до відповідальності ці потвори виростили таке лайно як рашка і закривали очі на всі їх злочинні дії !ООН ЦЕ ТВАРЮКИ !
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11.10.2022 02:57
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Черговий голос волаючого в пустелі !!!
Людство- стадо тупих,ситих й неситих баранів
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11.10.2022 01:48 Відповісти
"Я глубоко шокирован и глубоко возмущен ракетными ударами россиян по Украине, и выражаю глубокую озабоченность" - генсек ООН Гутерриш.
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11.10.2022 02:04 Відповісти
ну несумісна, так робіть шось з цим вже
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11.10.2022 01:49 Відповісти
Він же венгр... Добре хоч так сказав, а не почав смоктати в того лисого прутня зрашкі
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11.10.2022 01:57 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/10/poroshenko-v-efiri-gbnews-***********-narod-nezlamnyj-spovnenyj-rishuchosti-vykynuty-putina-get-z-nashoyi-zemli/ Петро Порошенко в ефірі британського телеканалу GB News заявив, що спроби ***** залякати українців і змусити до капітуляції на умовах кремля не спрацюють. Він закликав західних партнерів до рішучих дій проти країни-терориста , яка обстрілює ракетами дитячі майданчики і цивільні об'єкти.
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.
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11.10.2022 01:56 Відповісти
Ще раз переконуюсь у тому, що цілком вірно назвав путінГа - бункерним довбойобом...

Вони не вміють "у довгу стратегію"... тим більше, під час війни

Нинішній ранок в Україні, це - найбільш тупорилий та кровожерливий крок, якій тільки можливо було здійснити у їхньому становищі, який, до того ж, РІЗКО ПОГІРШИТЬ це саме їх становище...

По суті - кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу лайна, або вистрілили собі у ногу(якщо так зрозуміліше...)

1. Очевидно, що МАСОВАНИЙ удар по цивільній інфраструктурі в Україні з точки зору НЕГАТИВНОГО інформ-впливу у світовому медіа-просторі, для Кремля, буде мати ефект Цусіми...

2. З військової точки зору - це абсолютно безглуздо. Від слова "зовсім". Скоріше навпаки, рівень мотивації особового складу збройних формувань України ще раз "підскочить" (хоча він й так вже зараз такий, що лаптям за краще - лізти у жито...). Кремль "дострілює" рештки своєї дальнобійної та "високоточної" зброї, але тратить їх НЕ НА ВІЙСЬКОВІ ЦІЛІ...

Це тупо й вкрай дебільно...

3. Уся кремльовська агентура у цивілізованому світі, всякі там "корисні ідіоти" і т.і., які останнім часом волали "за мир с Россией".... зараз будуть вимушені якщо не затулити пельку, то "прикидатися вєтош'ю".

4. Про темпи та обсяги військово-технічної допомоги та поставок в Україну... я просто помовчу... Думаю, ви самі здогадаєтесь...що з ними станеться

5. Ну й на додачу - відтепер будь-яка відповідь України та загалом цивілізованого співтовариства на це варварство стане не просто "цілком легітимною", а навіть бажаною... Причому у будь-якій сфері... від фінансово-економічної, до військової...

Перераховувати, у цьому сенсі, можна ще довго...

Тож, підсумуємо...

Тут можливі два висновки:

- Вони дійсно тупі, але дуже кровожерливі довбні...

- Або серед них (я маю на увазі тих, хто причетний до прийняття рішень) є той, хто вперто й наполегливо працює "проти них"...
Машовець
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11.10.2022 02:01 Відповісти
Несумісна, і що?
Ось гАмнесті Інтернешнл засуджує Україну за те, що вона побудувала міста там, куди прилетіли рашистські ракети.
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11.10.2022 02:17 Відповісти
От базарных сплетен больше толку чем от резолюций и прочих решений ООН. Хотя зарплаты у сотрудников там бешенные.
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11.10.2022 02:31 Відповісти
Раська фєдєраська взагалі незаконно там перебуває усі ці рокі, коли розпався совок. Копняком під сраку треба її вигнати з ООН .

Організація Офуєвших Неадекватів - дармоїди та корупціонери, вас треба розігнати та віддати під суд.
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11.10.2022 02:45 Відповісти
Срати хотіла рашка на весь цивільний світ.А от ООН по факту може припинити існування.Бо тепер всім розвязали руки їх занепокоєння і інша дичина.250 тис загибліх в чеченский компаніях ГрузіЇ Сирія Україна десятки тисяч загиблих.Ця кров не тільки на руках рашки ,а на всіх хто сидть в ООН ! Ці дебіли не призвали до відповідальності ці потвори виростили таке лайно як рашка і закривали очі на всі їх злочинні дії !ООН ЦЕ ТВАРЮКИ !
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11.10.2022 02:57 Відповісти
оон - імпотент, потрібно розпустити
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11.10.2022 03:01 Відповісти
ТАК ИСКЛЮЧИТЕ РФ !!!
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11.10.2022 04:22 Відповісти
Хтось колись назвав ООН "міжнародний уряд" - сміявся до сліз...
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11.10.2022 04:59 Відповісти
Невже Сіярто йому надиктував. Це неможливо. Угри мають терпретензії до усіх сусідів. Всі їм винні.
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11.10.2022 05:15 Відповісти
"Агресія однієї країни проти іншої несумісна зі Статутом ООН, заявив голова Генеральної Асамблеї ООН".
то і приберіть ту кацапську срань з ооні.
а ти, як голова Генеральної Асамблеї ООН, інітиацюй це дійство.
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11.10.2022 06:00 Відповісти
крилами вхолосту хлопать любий горобець з дитинствa навчений.
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11.10.2022 06:05 Відповісти
люба організація, яка не має механізму виконання своїх рішень - це піна на воді і лядська коррупція! 🙃
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11.10.2022 06:15 Відповісти
Ну так саморозпустіться. Ви-ніщо. Майте гідність нарешті. Хоча...без шансів.🤦
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11.10.2022 06:26 Відповісти
ЦЕ ВОЗ і ООН дві несумісні з людським розумом організації, яким вже давно не місце на планеті. Дармоїди, організовані якимись хитрожопими маланцями, незрозуміло для чого, ще й гроші заробляють. Коли маєш сумніви щодо користі від своєї роботи- згадай ВОЗ і ООН
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11.10.2022 07:11 Відповісти
Що ліга націй, що оон..... Одне і теж лайно...
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11.10.2022 07:23 Відповісти
ООН гівно і ти *****!
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11.10.2022 07:52 Відповісти
ООН - виключно корупційне, потворне створення.
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11.10.2022 07:54 Відповісти
Створено виключно для легального утримання власного величезного бюрократичного апарату, не містить персональних обов'язків, відповідальності, дедлайнів, прийняті рішення мають рекомендативний характер, не впливають на ситуацію іможуть бути припинені через застосування вєто- у тому числі щодо припинення війни.
Є граничною мрією життя чиновника б/я країни
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11.10.2022 09:36 Відповісти
Неможна путінососсію виключити з ООН , через те що вона - країна засновник , та башляє бабло . Але ж можливо з ООН вийти ? То нехай пітун сам в ній і остається ... А вільним країнам , створити нову організацію , без терориста.
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11.10.2022 08:12 Відповісти
Брехня. Вона не є засновником.
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11.10.2022 09:38 Відповісти
Перейдіть нарешті до дій: викиньте росію з ООН, як це колись зробила Ліга націй.
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11.10.2022 08:40 Відповісти
Как же туго до вас это доходит.
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11.10.2022 09:38 Відповісти
Просто ху-ло настільки -обнуте, що всунуло свій писок у вулик і до західних політиків тільки починає доходити, що не можливо зберегти цей писок, бо від нього вже нічого не залишалось, але їм зі спини цього ще не видно.
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11.10.2022 10:25 Відповісти
 
 