Агресія однієї країни проти іншої несумісна зі Статутом ООН, - голова Генасамблеї організації Кереші
Агресія однієї країни проти іншої несумісна зі Статутом ООН, заявив голова Генеральної Асамблеї ООН, угорський дипломат Чаба Кереші.
Таку заяву він зробив на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї, яка розглядає проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: відстоювання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", у якій засуджуються російські псевдореферендуми на українській території, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Вторгнення до сусіда є незаконним, - зауважив він. - Стаття 4 Статуту ООН говорить, що всі члени повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. І, звичайно, захоплення територій інших країн силою є незаконним".
Процитувавши Генсека ООН Антоніу Гутерреша, Кереші наголосив, що референдуми в окупованих регіонах не можна називати справжнім виявом народного волевиявлення.
Бойові дії між росією і Україною мають бути припинені, зазначив він. При цьому підкреслив, що Генеральна Асамблея у своїй резолюції, ухваленій 2 березня 2022 року, вимагає від рф виведення з території України військ у межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Яка альтернатива? – сказав Кереші. - Світ без загальних правил, світ без миру, світ без майбутнього. Ми повинні привести його у відповідність із цінностями, принципами й цілями Статуту".
Голова Генасамблеї також наголосив на неприпустимості погроз ядерною зброєю.
"Коли справа доходить до ядерних питань, будь-яка безвідповідальна дія чи заява неприйнятна, і будь-яка загроза застосування ядерної зброї має бути повсюдно засуджена", - сказав він.
Голова Генасамблеї відкинув спробу російської делегація шляхом маніпуляцій нав’язати таємне голосування за проєкт резолюції із засудження псевдореферендумів. Він поставив пропозицію рф на голосування, в результаті чого вона була провалена, не отримавши підтримки.
Читайте також - Я "глибоко шокований" ракетними ударами росіян по Україні, - генсек ООН Гутерріш
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Людство- стадо тупих,ситих й неситих баранів
«Навіщо орки це роблять? Вони хочуть залякати і розділити нас. Але Україна демонструє свою незламність, ми не боїмося *****», - наголосив Порошенко.
«Ця тактика ***** є тиском для переговорів та капітуляції на його умовах. В такому разі це демонстрація того, що це не тільки напад на Україну - це напад на Сполучене Королівство, на Францію, це напад на весь Вільний світ», - пояснює п'ятий Президент.
«Це, до речі, спільний напад лаптєстану, бульбостану з території якої здійснюються обстріли, та Ірану. Бо путін тепер використовує іранські дрони з великою дальністю та високонебезпечною вибуховою речовиною, які вбивають, калічать, руйнують Україну», - зауважив Петро Порошенко.
«Але результат - абсолютно протилежний. Ми не боїмося, ми разом, ми сповнені рішучості викинути ***** геть з української землі. І це доводить: український народ незламний», - наголосив Порошенко.
Вони не вміють "у довгу стратегію"... тим більше, під час війни
Нинішній ранок в Україні, це - найбільш тупорилий та кровожерливий крок, якій тільки можливо було здійснити у їхньому становищі, який, до того ж, РІЗКО ПОГІРШИТЬ це саме їх становище...
По суті - кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу лайна, або вистрілили собі у ногу(якщо так зрозуміліше...)
1. Очевидно, що МАСОВАНИЙ удар по цивільній інфраструктурі в Україні з точки зору НЕГАТИВНОГО інформ-впливу у світовому медіа-просторі, для Кремля, буде мати ефект Цусіми...
2. З військової точки зору - це абсолютно безглуздо. Від слова "зовсім". Скоріше навпаки, рівень мотивації особового складу збройних формувань України ще раз "підскочить" (хоча він й так вже зараз такий, що лаптям за краще - лізти у жито...). Кремль "дострілює" рештки своєї дальнобійної та "високоточної" зброї, але тратить їх НЕ НА ВІЙСЬКОВІ ЦІЛІ...
Це тупо й вкрай дебільно...
3. Уся кремльовська агентура у цивілізованому світі, всякі там "корисні ідіоти" і т.і., які останнім часом волали "за мир с Россией".... зараз будуть вимушені якщо не затулити пельку, то "прикидатися вєтош'ю".
4. Про темпи та обсяги військово-технічної допомоги та поставок в Україну... я просто помовчу... Думаю, ви самі здогадаєтесь...що з ними станеться
5. Ну й на додачу - відтепер будь-яка відповідь України та загалом цивілізованого співтовариства на це варварство стане не просто "цілком легітимною", а навіть бажаною... Причому у будь-якій сфері... від фінансово-економічної, до військової...
Перераховувати, у цьому сенсі, можна ще довго...
Тож, підсумуємо...
Тут можливі два висновки:
- Вони дійсно тупі, але дуже кровожерливі довбні...
- Або серед них (я маю на увазі тих, хто причетний до прийняття рішень) є той, хто вперто й наполегливо працює "проти них"...
Машовець
Ось гАмнесті Інтернешнл засуджує Україну за те, що вона побудувала міста там, куди прилетіли рашистські ракети.
Організація Офуєвших Неадекватів - дармоїди та корупціонери, вас треба розігнати та віддати під суд.
то і приберіть ту кацапську срань з ооні.
а ти, як голова Генеральної Асамблеї ООН, інітиацюй це дійство.
Є граничною мрією життя чиновника б/я країни