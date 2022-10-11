Агресія однієї країни проти іншої несумісна зі Статутом ООН, - голова Генасамблеї організації Кереші

Агресія однієї країни проти іншої несумісна зі Статутом ООН, заявив голова Генеральної Асамблеї ООН, угорський дипломат Чаба Кереші.

Таку заяву він зробив на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї, яка розглядає проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: відстоювання принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", у якій засуджуються російські псевдореферендуми на українській території, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вторгнення до сусіда є незаконним, - зауважив він. - Стаття 4 Статуту ООН говорить, що всі члени повинні утримуватися у своїх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. І, звичайно, захоплення територій інших країн силою є незаконним".

Процитувавши Генсека ООН Антоніу Гутерреша, Кереші наголосив, що референдуми в окупованих регіонах не можна називати справжнім виявом народного волевиявлення.

Також читайте: Більшість країн опиниться в дуже вразливому становищі, якщо візьме гору російське бачення майбутнього - постпред України в ООН Кислиця

Бойові дії між росією і Україною мають бути припинені, зазначив він. При цьому підкреслив, що Генеральна Асамблея у своїй резолюції, ухваленій 2 березня 2022 року, вимагає від рф виведення з території України військ у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Яка альтернатива? – сказав Кереші. - Світ без загальних правил, світ без миру, світ без майбутнього. Ми повинні привести його у відповідність із цінностями, принципами й цілями Статуту".

Голова Генасамблеї також наголосив на неприпустимості погроз ядерною зброєю.

"Коли справа доходить до ядерних питань, будь-яка безвідповідальна дія чи заява неприйнятна, і будь-яка загроза застосування ядерної зброї має бути повсюдно засуджена", - сказав він.

Голова Генасамблеї відкинув спробу російської делегація шляхом маніпуляцій нав’язати таємне голосування за проєкт резолюції із засудження псевдореферендумів. Він поставив пропозицію рф на голосування, в результаті чого вона була провалена, не отримавши підтримки.

Читайте також - Я "глибоко шокований" ракетними ударами росіян по Україні, - генсек ООН Гутерріш