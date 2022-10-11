Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, - ОБСЄ про обстріли України
"Трійка" ОБСЄ, генеральна секретарка ОБСЄ, президентка та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ категорично засудили атаки росії на цивільні об’єкти в Україні, які були спрямовані на "поширення терору і компенсацію невдач з досягненням тактичних і стратегічних цілей".
Як передає Цензор.НЕТ, відповідна заява розміщена на сайті Організації з безпеки та співробітництва у Європі.
"Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, прем’єр-міністр Швеції Анн Лінде та міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, які представляють Трійку ОБСЄ, а також президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Марґарета Седерфельт (депутатка парламенту Швеції), генеральна секретарка ОБСЄ Хельґа Марія Шмід та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла категорично засудили нещодавні атаки росії на населення України", - йдеться у повідомленні.
У своїй заяві керівництво ОБСЄ вказало на те, що цілями невибіркових ударів рф по українських містах стали "житлові будинки, площі та вулиці в годину пік, парки й дитячі майданчики".
"Ці жахливі військові дії втілюють повну зневагу та порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права. Єдина причина цих брутальних і жорстоких актів — ширити терор і компенсувати невдачі з досягненням тактичних і стратегічних цілей. Ми єдині зі сміливим народом України й надалі віддані підтримці його благородної справи захисту наших спільних цінностей та основних зобов’язань ОБСЄ", - йдеться у заяві.
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Вони не вміють "у довгу стратегію"... тим більше, під час війни
Нинішній ранок в Україні, це - найбільш тупорилий та кровожерливий крок, якій тільки можливо було здійснити у їхньому становищі, який, до того ж, РІЗКО ПОГІРШИТЬ це саме їх становище...
По суті - кремлівські самі собі наклали на голову величезну купу лайна, або вистрілили собі у ногу(якщо так зрозуміліше...)
1. Очевидно, що МАСОВАНИЙ удар по цивільній інфраструктурі в Україні з точки зору НЕГАТИВНОГО інформ-впливу у світовому медіа-просторі, для Кремля, буде мати ефект Цусіми...
2. З військової точки зору - це абсолютно безглуздо. Від слова "зовсім". Скоріше навпаки, рівень мотивації особового складу збройних формувань України ще раз "підскочить" (хоча він й так вже зараз такий, що лаптям за краще - лізти у жито...). Кремль "дострілює" рештки своєї дальнобійної та "високоточної" зброї, але тратить їх НЕ НА ВІЙСЬКОВІ ЦІЛІ...
Це тупо й вкрай дебільно...
3. Уся кремльовська агентура у цивілізованому світі, всякі там "корисні ідіоти" і т.і., які останнім часом волали "за мир с Россией".... зараз будуть вимушені якщо не затулити пельку, то "прикидатися вєтош'ю".
4. Про темпи та обсяги військово-технічної допомоги та поставок в Україну... я просто помовчу... Думаю, ви самі здогадаєтесь...що з ними станеться
5. Ну й на додачу - відтепер будь-яка відповідь України та загалом цивілізованого співтовариства на це варварство стане не просто "цілком легітимною", а навіть бажаною... Причому у будь-якій сфері... від фінансово-економічної, до військової...
Перераховувати, у цьому сенсі, можна ще довго...
Тож, підсумуємо...
Тут можливі два висновки:
- Вони дійсно тупі, але дуже кровожерливі довбні...
- Або серед них (я маю на увазі тих, хто причетний до прийняття рішень) є той, хто вперто й наполегливо працює "проти них"...
Машовець
ну а на счет негативного информ-влияния .... а куда уже хуже? .... ну турки на время поставят свою ************* пластинку на паузу ... ну ООН и прочие бесполезные организации выразят очередную порцию обеспокоенности .... нужно не забывать что в Европе тоже всегда найдутся пуганные идиоты, которые отрефлексируют по своему обыкновению - просто поджав хвост ... вот уже приходит информация что Нидерланды выводят свои патриоты из Словакии ...
- в України тепер значно більше ППО
- в кацапії тепер значно меньше високоточних ракет
Кремль зараз потрапив у "цугцванг" - тепер будь-яке його рішення стосовно України веде до погіршення ситуації Підуть на примирення - змушені будуть відступить (а це "унижение в глазах великава русскава народи и всего мира!") і погодиться на репарації Тому вирішили перти далі, нарощуючи військові зусилля та руйнуючи до кінця свій авторитет як "цивілізованої" та договороздатної країни, знищуючи як економіку та фінанси власної країни, так і її людський потенціал І взяли в якості виконавця "тупого м"ясника" Бо саме так можна охарактеризувать Суровикіна, споглядаючи його діяльність на рузних посадах - починаючи з розстілу мітингуючих під Білим Домом "Тупой но преданный!" А коли він, заливши кров"ю пів-України і довівши втрати російських солдат до 150-200 тисяч, остаточно "обсереться" - на нього звалять усі прорахунки і "призначать "дураком" в очах мільйонів росіян А Заходу постараються "згодувать" чергову "мульку" про "ексцес виконавця" - "Бачите - ми не чекали, що він буде діять так невибірково, знищуючи мирне населення замість того, щоб воювать з українською армією!" Саме за "тупість" та "вірність" його й вибрали на посаду!
Сразу скажу, данная акция россиян готовилась заранее, и никакое назначение генерала, или "ответка за Крымский мост" тут не причем.
Просто Россия решила обвалить энергосистему Украины.
Но все же есть нюансы.
Обывателю кажется, что запуск баллистической ракеты - это как на компьютере в видеоигре. Ну там вбил координаты, нажал на кнопку и полетела и всех там убила.
Но все гораздо сложнее.
Каждый пуск ракеты - это своеобразная спецоперация. То есть собираются разведданные о цели, проверяется фактическое наличие застройки и объекты за которые ракета может "зацепиться", ну там высотное здание не отображенное на старой карте или высоковольтный столб....
Потом в дело идет радиоразведка, анализируются зоны ПВО, строятся коридоры по которым ракета должна лететь так чтоб её не сбили, чтоб не залетала в зоны РЭБ, ну и так далее.
В общем к каждому запуску надо подходить с умом, чтоб она долетела. Конечно всегда можно надеяться на удачу и криворукость противника, но сами ОТРК, то есть оперативно-тактические ракетные комплексы не созданы чтоб ими шмалять по ТЭЦ. Слишком дорого стрелять ракетами стоимостью в миллионы долларов по ТЭЦ. Цели таких ракет - это штабы управления, центры принятия решения (бгггг), ну и прочее, что позволяет ракетными ударами снести координацию войск противника и добивать деморализованные и неорганизованные войска (что вы могли видеть в Харьковской области и недавно в Лимане).
Так достигается победа.
Но этот путь сложен, долгий, а русский народ подавлен, потому....
Потому решили за сутки ввалить большое количество ракет по энергосистеме Украины. Удар не по армии, а по гражданскому населению. Потому что армии в общем то пофиг, старлинки и генераторы наше всё. А вот мирные жители...После этого кстати окончательно можно забыть что россияне за каких то "своих" людей тут борятся, в общем то и понятно было что тут просто борьба против украинской нации идет, а все коллаборанты - никто им помогать не будет, пусть ты пророссийский и в Мариуполе тебя складывает вместе с домом российская арта, хоть во Львове ты "замерзаешь".
Какие положительные и отрицательные стороны этого действа?
Ну во первых - это низкое КПД прилета самих ракет. Одно дело когда у тебя эффект неожиданности, ты там по коридорам пытаешься ракету провести, совсем другое пускать десятки ракет на территорию Украины которая ощетинилась зонтиками РЭБ и ПВО, все наготове и работают вовсю. Судя по всему около 50-60% ракет было сбито. И это были не обманки для преодоления ПВО, нет, они реально пытались нагрузить наше ПВО Калибрами, Х-101 и прочими дорогостоящими ракетами.
Для понимания ценника - стоимость ракеты Х-101 составляет $13 млн, "Калибр" - $6,5 млн, "Искандер" - $3 млн, "Оникс" - $1,25 млн, Х-22 - $1 млн.
Еще какую ту часть из тех ракет что таки пролетели как я понял подавили наши РЭБ, и они упали мягко говоря - неточно.
Ну и какие то они промахнулись.
Потому оценивая эффективность этой акции - то можно сказать что это был самое дорогое и тупорылое использование стратегических ракет чтоб поднять настрой гражданам РФ на тему "мы украинцев забомбим в каменный век, эй, украинцы, что с лицом?"
Чтоб вы понимали как это выглядит с тактической точки зрения - ну, это как если бы вместо взвода в котором пулеметчики, гранатометчики и т.д., позицию бы штурмовал взвод снайперов. Ну а че, если они все вместе одновременно как начнут стрелять, то они конечно кого то убьют, но а дальше что? Плотность огня нужную не создадут, с броней бодаться нельзя, да и тупо использовать дорогостоящих снайперов только ради того чтоб в РФ какие имбецилы радовались теме:- Ох там наши снайпера дали жару! Они там как устроили снайперское противостояние, х-лы прям ахерели!
Ахерели - это да, а результат то какой?
Во -вторых, несмотря на то что ракет на хранении у РФ много, но все их она поставить в строй не может. Потому что не хватает запчастей, потому что ракеты собираются как и танки - при использовании другой техники что канибалиться на запчасти и с двух-трех коробочек делается одна.
У РФ еще много ракет, но допуска к новым комплектующим у неё нет. Только запчасти что на складе и которые можно сканибалить с других образцов на хранении. И с каждым пуском ракет эта проблема становиться все насущнее. Каждая ракета что сейчас заряжаеться - она перезаряжена хуже чем предыдущие и в большем дефиците.
Этот ракетный навал сильно истощит склады тех ракет что реально могут долететь куда то.
И несмотря на то что там еще есть немало - но мы тоже завтра войну не собираемся выигрывать, наши самые важные сражения за Украину еще впереди.
Ну и минусы ситуации.
Большое количество ракет и пораженных инфраструктурных объектов будет запускать цикличную реакцию в энергосистему, когда пара ТЭЦ отваливается - то еще такое, но когда массовые такие отвалы в системе - то восстанавливать энергосистему гораздо сложнее. А смогут ли РФ поразить энергосистему настолько критично чтоб она упала - ну хз. Посмотрим.
Будем надеяться что нет.
И если получиться устоять - то это будет самый дорогой в истории фейерверк за счет денег россиян, который выльется в веерные отключения зимой по несколько часов в день, или последствия прилетов вообще будут восстановлены как в Харькове в течении суток и...ну все собственно.
Потому че там у кого с лицом мы будем спрашивать через несколько дней. Но если если великая ракетная армия РФ проиграет в 1-й ТЭЦовой войне аварийным службам Украины- то это будет конечно великий обсер, с учетом того что их войска продолжают сегодня пистить на фронте во все дыры, а они дефицитные ракеты потратили на то чтоб мы без света посидели.
В общем мы наблюдаем изменение парадигмы от "Киев за три дня" до "Давайте стратегическими ракетками по ТЭЦ хотя бы увалим, пусть они без света и тепла посидят, хоть так поднасрем, а то народ уже в унынии".
Главное потом чтоб не задавали глупых вопросов: - А нас то за что?
Serg Marco
Англичанин мудрец, чтоб работе помочь
За машиной придумал машину
Ну а русский мужик, коль работать невмочь
Так затянет родную "Дубину"
Вот оно, объяснение всех объяснений. Дубина, как символ всего русского.
Какие, нахрен, соображения военной науки, какие, нахрен, экономические расчеты, какие, нахрен, моральные нормы...?
С пустым животом и с голой жопой, но с ядерной дубиной в руках и с капающей с клыков кровью...
"Мы вам всем покажем, мы вас всех заставим россию уважать!!!"
їхні засуджування і непокоєння давно вже треба поставити на денний автоматичний 2х разовий вихлоп...