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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Рішення Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу, сили Москви вичерпані, - керівник спецслужби Британії

путін

Україна переломила хід війни проти Росії. Армія ворога перебуває у виснаженому стані, а усі попередні досягнення перетворюються на поразки.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, яке оприлюднило витяги з майбутньої промови глави Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга.

Відповідну заяву Флемінг планує озвучити у вівторок у мозковому центрі Rusi.

"Зрозуміло, що сміливі дії України на полі бою та в кіберпросторі змінюють ситуацію", - зазначить Флемінг.

За словами голови Центру урядового зв'язку, рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу. Голова Кремля взяв участь у "стратегії високих ставок", яка зазнала краху через низку помилок.

Також Флемінг вважає, що сили Москви вичерпані, а нещодавня мобілізація була демонстрацією безвихідності російського президента, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.

"Ми знаємо - і російські командири знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - йдеться в доповіді.

Також читайте: РФ обстріляла Україну "високоточною зброєю" у відповідь на українські "теракти" в Росії, - Путін

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Велика Британія (5541) путін (23750) росія (64911)


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11.10.2022 06:58 Відповісти
не розумію тих кого ще можуть хвилювати "рішення путіна"
собака збожевілив і осатанів.
тут тільки мисливці можуть виправити сітуацію.
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11.10.2022 07:01 Відповісти
це все через безкарність,

якби знав що йому за це буде писець то не робив би всяку х@йню
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11.10.2022 07:04 Відповісти
Вірніше: "Рішення Єрмака виявилися помилковими через нічим не обмежену владу
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11.10.2022 07:54 Відповісти
Вчора прочитав на ЦЕ комент, який повторюється кацапами та підкацапниками рефреном. Це стосувалось новини від агенції ФОРБС, яка визначила, що запущені кацапами ракети та дрони на цивільні об*єкти України, обійшлись кацапам розрахунково від 400 до 700 млн. дол..
Гівнюки пхикають, що це копійки порівняно з денними доходами Кацапії від нафти та газу. А якщо додати до цього ВСІ витрати на озброєні орди, які у них називають ВСР і які не виробляють доданої вартості, то вийде зовсім гігантська астрономічна сума.
Дивно, що ніхто не взявся пояснити невігласам, що іноземну валюту ЦБР не може взяти і просто кинути в бюджет, конвертувавши в срублі. Роздати дармоїдам паперові долари теж не може, хіба що фальшиві Купити щось високотехнологічне за нафтогазові долари в розвинутих країнах вони теж майже нічого не можуть - САНКЦІЇ. Хіба що в Китаї та Індії. Але і ті бояться порушувати санкції Заходу у відносинах з кацапами, бо отримають санкції вже самі. Коло країн, які співробітничають з кацапами вузьке по перше і всі вони по друге є країнами ІІІ світу.
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11.10.2022 07:57 Відповісти
скаженого вбивцю треба негайно пристрелити.Збираємо кошти.
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11.10.2022 08:34 Відповісти
Ху@ло, це бліда спірахета , яка повинна самоліквідуватись сама і негайно 😄
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11.10.2022 09:12 Відповісти
 
 