Рішення Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу, сили Москви вичерпані, - керівник спецслужби Британії
Україна переломила хід війни проти Росії. Армія ворога перебуває у виснаженому стані, а усі попередні досягнення перетворюються на поразки.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, яке оприлюднило витяги з майбутньої промови глави Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга.
Відповідну заяву Флемінг планує озвучити у вівторок у мозковому центрі Rusi.
"Зрозуміло, що сміливі дії України на полі бою та в кіберпросторі змінюють ситуацію", - зазначить Флемінг.
За словами голови Центру урядового зв'язку, рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу. Голова Кремля взяв участь у "стратегії високих ставок", яка зазнала краху через низку помилок.
Також Флемінг вважає, що сили Москви вичерпані, а нещодавня мобілізація була демонстрацією безвихідності російського президента, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.
"Ми знаємо - і російські командири знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - йдеться в доповіді.
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собака збожевілив і осатанів.
тут тільки мисливці можуть виправити сітуацію.
якби знав що йому за це буде писець то не робив би всяку х@йню
Гівнюки пхикають, що це копійки порівняно з денними доходами Кацапії від нафти та газу. А якщо додати до цього ВСІ витрати на озброєні орди, які у них називають ВСР і які не виробляють доданої вартості, то вийде зовсім гігантська астрономічна сума.
Дивно, що ніхто не взявся пояснити невігласам, що іноземну валюту ЦБР не може взяти і просто кинути в бюджет, конвертувавши в срублі. Роздати дармоїдам паперові долари теж не може, хіба що фальшиві Купити щось високотехнологічне за нафтогазові долари в розвинутих країнах вони теж майже нічого не можуть - САНКЦІЇ. Хіба що в Китаї та Індії. Але і ті бояться порушувати санкції Заходу у відносинах з кацапами, бо отримають санкції вже самі. Коло країн, які співробітничають з кацапами вузьке по перше і всі вони по друге є країнами ІІІ світу.