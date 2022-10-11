Рішення Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу, сили Москви вичерпані, - керівник спецслужби Британії

Україна переломила хід війни проти Росії. Армія ворога перебуває у виснаженому стані, а усі попередні досягнення перетворюються на поразки.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, яке оприлюднило витяги з майбутньої промови глави Центру урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінга.

Відповідну заяву Флемінг планує озвучити у вівторок у мозковому центрі Rusi.

"Зрозуміло, що сміливі дії України на полі бою та в кіберпросторі змінюють ситуацію", - зазначить Флемінг.

За словами голови Центру урядового зв'язку, рішення президента Російської Федерації Володимира Путіна виявилися помилковими через нічим не обмежену владу. Голова Кремля взяв участь у "стратегії високих ставок", яка зазнала краху через низку помилок.

Також Флемінг вважає, що сили Москви вичерпані, а нещодавня мобілізація була демонстрацією безвихідності російського президента, яка призведе до його критики та подальшої ізоляції Росії.

"Ми знаємо - і російські командири знають - що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - йдеться в доповіді.

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