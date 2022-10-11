"Союзні війська" Росії та Білорусі навряд чи наважаться атакувати Україну з півночі, - ISW
Російська Федерація та Білорусь заявили про спільне розгортання військ - формувань, призначених для захисту Союзної держави. Однак вони навряд наважаться атакувати ними Україну з півночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначають аналітики, ймовірно, російський компонент будь-якого формування "регіонального угрупування військ" складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.
Також компонент може складатися з частин 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітрянодесантних підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.
Перед цим ЗМІ повідомляли про те, що Росія масово перекидає своїх солдатів до Білорусі у вагонах для худоби. Раніше ISW оцінював, що Кремль сподівається використати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для підготовки мобілізованих солдатів, однак і це не є індикатором неминучого відкритого вторгнення з території Білорусі.
Водночас Росія може спробувати використати свої сили в Білорусі, аби "зафіксувати" українські війська під Києвом та не допустити їх передислокації до іншого місця або ж участі в контрнаступі.
ISW вважає, що наразі Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну, а Росія тим часом не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або ж з існуючих у Білорусі підрозділів.
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зараз "велика" русня з допомогою окупованої білої русні намагається зробити теж саме з Україною,
але є нюанс - Україна ні в коєму разі не русня!
палати будуть всі - і "великі" і білі однаково.
ц- складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.
Питання. А коли ці рпизовники будутьпредставляти загрозу для ЗСУ? А на росіїї є проблеми підготовки мобілізованих? Так чому давати їм навчатися на білорусі?
Зараз не 24.02.22. Це означає, що і покладатися на "добрі наміри" ворога не треба, тим більше коли він у слабкій позиції. Треба виводити білорусь, із політичними наслідками для режиму, із війни повністю...
Зараз загрозу представляють авіційні та ракетні, дронні удари із території білорусі військами рф.
Превентивні удари по всій інфраструктурі рф в білорусі, саме те. Без реальної загрози сухопутної операції зі сторони рф авіаційні, ракетні частини вразливі!!!
Сам лукашенко теж не буде рватися в бій, знайочи свою легітимність. Загалом режим лукашенко для путіна перетворюється в валізу без ручки, який треба охороняти, а не використовувати для ударів по Україні.
При цьому якщо з териорії білорусі будуть наноситися удраи по мирній інфраструктурі, то у відповідь треба наносити удари по критичній інфраструктурі білорусі - режим лукашенка тоді точно обвалюється через соціальні протести.
Для путіна це буде демонстрація демелітарізації вже на териорії рф, яка покаже що за нею йдуть політичні процеси... це дуже швидко би вернуло на землю путіна на землю із престолу.
это была бы реальная помощь
тогда Луке можно было бы прямо заявить: ещё один вылет беспилотника с твоей территории - и мы наносим ответку