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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Союзні війська" Росії та Білорусі навряд чи наважаться атакувати Україну з півночі, - ISW

путин,лукашенко

Російська Федерація та Білорусь заявили про спільне розгортання військ - формувань, призначених для захисту Союзної держави. Однак вони навряд наважаться атакувати ними Україну з півночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, ймовірно, російський компонент будь-якого формування "регіонального угрупування військ" складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.

Також компонент може складатися з частин 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітрянодесантних підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.

Перед цим ЗМІ повідомляли про те, що Росія масово перекидає своїх солдатів до Білорусі у вагонах для худоби. Раніше ISW оцінював, що Кремль сподівається використати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для підготовки мобілізованих солдатів, однак і це не є індикатором неминучого відкритого вторгнення з території Білорусі.

Водночас Росія може спробувати використати свої сили в Білорусі, аби "зафіксувати" українські війська під Києвом та не допустити їх передислокації до іншого місця або ж участі в контрнаступі.

ISW вважає, що наразі Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну, а Росія тим часом не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або ж з існуючих у Білорусі підрозділів.

Читайте також: Лукашенко та Путін розгортають спільне угруповання військ

Автор: 

Білорусь (7922) росія (64911) ISW (653)


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Топ коментарі
+10
Ще раз бульбашам: Мозирський, Новополоцький НПЗ, Беларуськалій, МАЗ, Бєлаз, Тракторний - усі законні військові цілі
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11.10.2022 07:17
+8
Ну куда лезет эта картофельная срань? Ну кацапы, у них есть боевой опыт, а эти драники-сраники? Наши ВСУ их за час перемолотят. Пусть лучше сидят в своем сранном бульбостане и целуют тухес своему дуче, усцатому Луке, который еще на послал их на убой в Украину.
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11.10.2022 07:22
+8
а тепер серьозно - русню білу окупувала "велика" русня.
зараз "велика" русня з допомогою окупованої білої русні намагається зробити теж саме з Україною,
але є нюанс - Україна ні в коєму разі не русня!
палати будуть всі - і "великі" і білі однаково.
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11.10.2022 07:24
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падлюки і підпадлючники - "союз меча і орала"
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11.10.2022 07:12 Відповісти
Може вже хтось дасть "новічка " цим двом старічкам ? ))
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11.10.2022 07:15 Відповісти
Ще раз бульбашам: Мозирський, Новополоцький НПЗ, Беларуськалій, МАЗ, Бєлаз, Тракторний - усі законні військові цілі
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11.10.2022 07:17 Відповісти
К сожалению старая сгнившая бульба не читает Цензор.
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11.10.2022 08:18 Відповісти
Думаю він прекрасно все знає, власне це єдине що його ще стримує - економіка помножена на 0
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11.10.2022 09:13 Відповісти
Ну куда лезет эта картофельная срань? Ну кацапы, у них есть боевой опыт, а эти драники-сраники? Наши ВСУ их за час перемолотят. Пусть лучше сидят в своем сранном бульбостане и целуют тухес своему дуче, усцатому Луке, который еще на послал их на убой в Украину.
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11.10.2022 07:22 Відповісти
а тепер серьозно - русню білу окупувала "велика" русня.
зараз "велика" русня з допомогою окупованої білої русні намагається зробити теж саме з Україною,
але є нюанс - Україна ні в коєму разі не русня!
палати будуть всі - і "великі" і білі однаково.
показати весь коментар
11.10.2022 07:24 Відповісти
Странная фотка в начале статьи. Картофельный дуче на голову выше *****, срущего в чемодан, и по массе в 2 раза больше, на пожирании бульбы закабанел.
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11.10.2022 07:25 Відповісти
У этих двух пустоголовых *********,все может произойти...
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11.10.2022 07:39 Відповісти
Другий раз вже звернаю увагу на дебільну аналітику цієї контори.

ц- складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.

Питання. А коли ці рпизовники будутьпредставляти загрозу для ЗСУ? А на росіїї є проблеми підготовки мобілізованих? Так чому давати їм навчатися на білорусі?

Зараз не 24.02.22. Це означає, що і покладатися на "добрі наміри" ворога не треба, тим більше коли він у слабкій позиції. Треба виводити білорусь, із політичними наслідками для режиму, із війни повністю...

Зараз загрозу представляють авіційні та ракетні, дронні удари із території білорусі військами рф.
Превентивні удари по всій інфраструктурі рф в білорусі, саме те. Без реальної загрози сухопутної операції зі сторони рф авіаційні, ракетні частини вразливі!!!

Сам лукашенко теж не буде рватися в бій, знайочи свою легітимність. Загалом режим лукашенко для путіна перетворюється в валізу без ручки, який треба охороняти, а не використовувати для ударів по Україні.
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11.10.2022 08:11 Відповісти
Мало того. Якщо постійно почати зараз наносити превінтивні удари по інфраструктурі рф в білорусі, то режим лукашенко опиняється в ситуації, що він привів війну на територію білорусі, а сил у путіна немає підтримати режим лукашенко... утворюється загроза революційних процесі в білорусі.

При цьому якщо з териорії білорусі будуть наноситися удраи по мирній інфраструктурі, то у відповідь треба наносити удари по критичній інфраструктурі білорусі - режим лукашенка тоді точно обвалюється через соціальні протести.

Для путіна це буде демонстрація демелітарізації вже на териорії рф, яка покаже що за нею йдуть політичні процеси... це дуже швидко би вернуло на землю путіна на землю із престолу.
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11.10.2022 08:24 Відповісти
згоден.Вивести з ладу обидва бульбоНПЗ,Бєларуськалій,МАЗ,МЗТК і бульбо-лукашенківське економічне диво лусне. але хто це зробить? навіть у лютому-березні коли з Бульбостану атакували північ України,у бік Луки ніхто з наполеончиків і не пукнув....Може Саша-агрофюрер має компромат на наполеончиків,по вагнерівцям,наприклад?
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11.10.2022 09:55 Відповісти
А навіщо вони тоді створюються ?
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11.10.2022 08:28 Відповісти
Така ситуація склалася в наслідок наступу ЗСУ. Це війна і треба добивати, а давати час на відновлення сио ворогу. Західні розвідки і аналітики, що теж сліпі?)) А ну так, пишуть палкі тексти для засідання ООН - білий шум.
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11.10.2022 08:30 Відповісти
нормальные руководители уже могли бы обратиться к НАТО, Польше и Литве с просьбой начать концентрацию войск у границ с Беларусью, чтобы оттянуть беларуские и российские войска от украинской границы
это была бы реальная помощь
тогда Луке можно было бы прямо заявить: ещё один вылет беспилотника с твоей территории - и мы наносим ответку
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11.10.2022 10:09 Відповісти
Все правильно! Орківську худобу везуть у вагонах для худоби...
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11.10.2022 10:36 Відповісти
 
 