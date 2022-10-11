Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж
Сьогодні зранку рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті ранкового ракетного обстрілу ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. На жаль, є постраждалі. Росія - країна-терорист", - зазначив він.
Пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив у телеграм-каналі, що було завдано ракетного удару із 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти.
"2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію", - пише він.
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Maria Pevchikh
@pevchikh
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