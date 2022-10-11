УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4215 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 614 6

Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні зранку рашисти вдарили по Запоріжжю ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті ранкового ракетного обстрілу ушкоджень також зазнали заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки. На жаль, є постраждалі. Росія - країна-терорист", - зазначив він.

Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено) 01
Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено) 02

Також читайте: Росія витратила на масований ракетний удар $400–700 млн, - Forbes

Пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух уточнив у телеграм-каналі, що було завдано ракетного удару із 12 ракет С-300, які уразили громадські об'єкти.

"2 ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула 1 людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію", - пише він.

Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено) 03
Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено) 04
Окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами: пошкоджено заклад освіти, медичний заклад та житлові будинки, 1 людина загинула (оновлено) 05

Автор: 

Запоріжжя (2258) крилаті ракети (1070) обстріл (28196) ракети (4000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Военный объект - автосалон, и тот без машин давно
показати весь коментар
11.10.2022 08:14 Відповісти
Чтоб вы все сдохли , рашисткие ***** . Сейчас опять Зеленский выступит с видосиком. Сил уже нет смотреть на это рашисткое скотство. и блеяние Зеленского. .
показати весь коментар
11.10.2022 08:15 Відповісти
Так кто отдал ядерное оружие? Ваш любимы Кучма.
показати весь коментар
11.10.2022 08:38 Відповісти
5 грудня 1994 року було підписано Будапештський меморандум
2 червня 1996 Україна офіційно втратила ядерний статус

Президент Кучма, Порошенко у 1993-1998 роках директор Українського промислово-інвестиційного концерну, Зеленскому 16 років, школьник, грає в КВН.
показати весь коментар
11.10.2022 08:55 Відповісти


Maria Pevchikh

@pevchikh

Как хорошо, что Симоньян не 70 лет, а всего 42. Реально долго успеет посидеть.

показати весь коментар
11.10.2022 08:21 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
11.10.2022 09:54 Відповісти
 
 