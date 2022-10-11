В Україні через російську агресію поранені вже 805 дітей, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

422 дитини загинуло та 805 отримали поранення. 10 жовтня внаслідок обстрілу окупантами м. Слов’янська Донецької області травмовано 12-річного хлопчика.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 805 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 68, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та визволених територіях.

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