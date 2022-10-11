Російський окупант про свою майбутню ліквідацію: "Дружині виплати будуть, з кредитом розплатиться". СКРІНШОТ

Російські пропагандисти, розповідаючи про смерть російського артилериста, наводять цитату, в якій він тішиться можливості для дружини розплатитися з кредитом.

На це звернув увагу головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Цитату офіцера, який невдовзі дійсно був ліквідований ЗСУ, наводить російський пропагандистський телеграм-канал зі 168 тисячами підписників.

"Вони це пишуть всерйоз, офіцер іде в бій з думкою, що дружина зможе закрити кредит завдяки його смерті. Ніякого тобі Путіна в голові, руського міра, все просто - треба гроші, а навіть своє життя цінності не має, бо такі правила фінансування", - пише Бутусов.

Зараз росіяни збирають додатково кошти для вдови офіцера.

"Треба ще на могилі написати: "Загинув, героїчно закривши кредит", додати номер рахунку на плиту, і буде повний хепі-енд", - пише Бутусов.

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