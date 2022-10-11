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Є загроза удару по Тернопільщині. Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одесі та на Вінниччині

ракета

Є загроза удару по Тернопільській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу всіх негайно пройти в укриття", - зазначив він.

Тим часом, у телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів у Одесі та на Вінниччині. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, втім повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти дронами-камікадзе "Shahed-136" атакували Ладижиську ТЕС, - Вінницька ОВА

Автор: 

вибух (4436) Вінницька область (1008) Одеська область (3181) ракети (4000) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+20
Та не за мост він вібішується... Це тільки офіційна його "завіса". Програє він Україні і відчуває запах своєї труни. Не було б моста, вигадав щонебудь інше, на кшалт вибухів житлових будинків.
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11.10.2022 09:32
+10
А чому Богуцкая досі депутат РАДИ ? Ця цука закликала на днях бомбити Західну Україну.
А заробітну плату вони отримує з налогів західної України

БОГУЦЬКУ ЛИШИТЬ МАНДАТУ ‼️‼️‼️
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11.10.2022 09:57
+9
Гундос у відповідь запиляє черговий відос!
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11.10.2022 09:37
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Хреново,хуйло мстит за мост...
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11.10.2022 09:29 Відповісти
Пиню боятися - в ліс не ходити. Мстіт нк мстіт - то не наша справа. наша справа - валити його аж впаде.
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11.10.2022 09:35 Відповісти
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11.10.2022 09:40 Відповісти
Щось ви лояльні до хутіна . ЯКА ДОМОВИНА - його вбьють як Каддафі і спалять і пепел розвіють
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11.10.2022 10:00 Відповісти
Да я срав на нього...
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11.10.2022 10:05 Відповісти
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11.10.2022 10:07 Відповісти
***** и гроба не заслуживает - разорвать на части, как Каддафи и скормить шакалам
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11.10.2022 10:52 Відповісти
Згодэн...
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11.10.2022 09:42 Відповісти
Как можно мстить за то что сами взорвали

Подготовка "ответки" еще до подрыва моста это что?
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11.10.2022 09:46 Відповісти
рязанскій сахарок... феесбешна схема вже відпрацьована, десятиліттями... Тим більше, характер вибуху ну аж ніяк не поверхневий, ніби вантажівка. Там явно під полтном мосту щось було.
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11.10.2022 09:52 Відповісти
100% так

И место такое где ремонтировать проще
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11.10.2022 09:56 Відповісти
Є ще така думка, що то новий керівник "СВО", Суровікін веде тактику масових ракетних обстрілів, і незалежно від вибуху на мості, такі обстріли були вже заплановані.
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11.10.2022 10:10 Відповісти
Это само собой разумеется ! Принуждением к "миру" капитуляции всеми адскими рашистскими гебнявыми способами
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11.10.2022 10:57 Відповісти
Гундос у відповідь запиляє черговий відос!
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11.10.2022 09:37 Відповісти
Гундосним зверненням, він більше нічим не може.
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11.10.2022 09:37 Відповісти
Та не за мост він вібішується... Це тільки офіційна його "завіса". Програє він Україні і відчуває запах своєї труни. Не було б моста, вигадав щонебудь інше, на кшалт вибухів житлових будинків.
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11.10.2022 09:32 Відповісти
Чорноморськ. З 16 поверху вся Одеса як на долоні. В ясну погоду видно Південний. Не чув і не бачив ніяких слідів від вибухів.
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11.10.2022 09:39 Відповісти
Напевно на північ від Одеси (області) є фото і відео
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11.10.2022 09:48 Відповісти
Одеська область! Працює ППО! - голова ОВА Максим Марченко.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028GubSs9oxU67Rgz6t85j2mRJKWhrVYmfDMZ5QD5uLDutZknbj3cQihjMur56cuKel&id=100064541778779&eav=AfalMGwXb7IRezD4RkG34gxi9h-5sAC9o3nA-4ZSnaSyS6zgeDOEhh-hks1TYQAI98o&m_entstream_source=timeline&*****=0
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11.10.2022 10:01 Відповісти
В Одесі вибухів нема. Перевіряйте інформацію.
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11.10.2022 09:41 Відповісти
Слишком много русского ИПСО. Вчера была новая волна, сегодня продолжение.
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11.10.2022 09:45 Відповісти
Москальськi змi пишуть про областi( Одеська, Рiвненська, Кривий Рiг) й так далi)
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11.10.2022 09:50 Відповісти
А чому Богуцкая досі депутат РАДИ ? Ця цука закликала на днях бомбити Західну Україну.
А заробітну плату вони отримує з налогів західної України

БОГУЦЬКУ ЛИШИТЬ МАНДАТУ ‼️‼️‼️
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11.10.2022 09:57 Відповісти
Ви мали на увазі захід України?
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11.10.2022 10:00 Відповісти
Так . Тема ж про Тернопіль
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11.10.2022 10:02 Відповісти
Я знаю,що Тернопіль знаходиться на заході України. "Західна Україна" це назва країни, а не території. Україна унітарна соборна держава.
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11.10.2022 10:16 Відповісти
Так. Но тяжко здихатися від штампів коли швидко пишеш думку
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11.10.2022 10:18 Відповісти
Літературна редакторка https://www.facebook.com/olha.vasylieva.litred/ Ольга Васильєва в ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL пояснила, чому "Східна", "Західна", "Північна", "Південна" та "Центральна" Україна - це російські наративи, і не варто розділяти нашу країну ще за одним критерієм. Натомість вона пропонує вживати слова "схід", "захід" тощо відповідно до географічного розташування регіонів.

Васильєва уточнила, що саме питання лежить в ідеологічній та юридичній площинах.


"Ідеологічна - не розділяти країну за культурними відмінностями, адже саме московські наративи акцентують на тому, що "Східна", "Західна" тощо - геть різні "України", що обґрунтовує бажання Кремля розкраяти Україну на скибки і позбавити суверенітету", - сказала філологиня.

Якщо ж говорити про адміністративно-територіальний поділ, то, нагадує Васильєва, Україна - унітарна держава, яка складається з 27 одиниць: 24 областей, Автономної Республіки Крим та міст Київ і Севастополь, які мають спеціальний статус.

"133 стаття Конституції України передбачає таку систему адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Офіційний поділ на регіони за напрямами відсутній", - зазначила літредакторка.


"Проте є історичний поділ на 15 етнокультурних регіонів: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь (Підкарпатська Україна), Буковина, Покуття, Південна Бессарабія, Таврія, Крим, Запорізька Січ, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина. За УНР на початку ХХ століття був ще поділ усього на чотири регіони: Західна Україна, Наддніпрянська (Велика) Україна, Крим та Кубань", - додала Васильєва.

Вона підкреслила, що сьогодні ми користуємося 133 статтею Конституції України, а напрями "схід", "захід" тощо є умовними, на відміну від назв "Східна", "Західна", які легітимізували наші громадяни.

"Нехай там Росія собі ділить Осетію на Північну та Південну, а від нас руки геть!" - підсумувала редакторка.
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11.10.2022 10:19 Відповісти
«Проте є історичний поділ на 15 етнокультурних регіонів: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь (Підкарпатська Україна), Буковина, Покуття, Південна Бессарабія, Таврія, Крим, Запорізька Січ, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина. За УНР на початку ХХ століття був ще поділ усього на чотири регіони: Західна Україна, Наддніпрянська (Велика) Україна, Крим та Кубань", - додала Васильєва.

цю думку при Ющенко опрацовивали - була ідея змінити областні кордони на історичні кордони
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11.10.2022 10:22 Відповісти
"133 стаття Конституції України передбачає таку систему адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Офіційний поділ на регіони за напрямами відсутній", -
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11.10.2022 11:59 Відповісти
Знаю , шо ідея поделить Україну по історичних регіонах замість совецких областей опрацевувалась в презідіуме ВР ( серед замів голови) на рівні ідеї .
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11.10.2022 12:12 Відповісти
Літературна редакторка https://www.facebook.com/olha.vasylieva.litred/ Ольга Васильєва в ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL пояснила, чому "Східна", "Західна", "Північна", "Південна" та "Центральна" Україна - це російські наративи, і не варто розділяти нашу країну ще за одним критерієм. Натомість вона пропонує вживати слова "схід", "захід" тощо відповідно до географічного розташування регіонів.

Васильєва уточнила, що саме питання лежить в ідеологічній та юридичній площинах.


"Ідеологічна - не розділяти країну за культурними відмінностями, адже саме московські наративи акцентують на тому, що "Східна", "Західна" тощо - геть різні "України", що обґрунтовує бажання Кремля розкраяти Україну на скибки і позбавити суверенітету", - сказала філологиня.

Якщо ж говорити про адміністративно-територіальний поділ, то, нагадує Васильєва, Україна - унітарна держава, яка складається з 27 одиниць: 24 областей, Автономної Республіки Крим та міст Київ і Севастополь, які мають спеціальний статус.

"133 стаття Конституції України передбачає таку систему адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Офіційний поділ на регіони за напрямами відсутній", - зазначила літредакторка.


"Проте є історичний поділ на 15 етнокультурних регіонів: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь (Підкарпатська Україна), Буковина, Покуття, Південна Бессарабія, Таврія, Крим, Запорізька Січ, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина. За УНР на початку ХХ століття був ще поділ усього на чотири регіони: Західна Україна, Наддніпрянська (Велика) Україна, Крим та Кубань", - додала Васильєва.

Вона підкреслила, що сьогодні ми користуємося 133 статтею Конституції України, а напрями "схід", "захід" тощо є умовними, на відміну від назв "Східна", "Західна", які легітимізували наші громадяни.

"Нехай там Росія собі ділить Осетію на Північну та Південну, а від нас руки геть!" - підсумувала редакторка.
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11.10.2022 10:21 Відповісти
ПИСЕЦ ‼️Балецкий открытый предатель , уже после "референдума"ОСТАЁТСЯ ДЕПУТАТОМ Запорожской обл . , а "🤢😈служки" дерьмака Старуха отказываются даже выносить на голосование рассмотрение этого вопроса
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11.10.2022 11:02 Відповісти
Внаслідок атаки дронами-камікадзе Ладижинської ТЕС, пошкоджено енергетичне обладнання станції

Вранці 11 жовтня російські війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. Обійшлось без постраждалих.
Як повідомили в Ладижинській ТЕС, наразі задля безпеки на об'єкті знаходиться критично необхідний персонал. Працівники знаходяться в укриттях.
«На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання.
Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії», - йдеться в офіційному повідомленні Ладижинської https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0evrCyX8uFHnxVUVcEuqEfgqM6E3eEVKTH8wiDhwHYXNuojAW1Nk7iitUdYkdbc4Hl&id=100063837051000&eav=Afb7ww6mTTxt6RP_tZ1eSsn82Uev3mK15yPGUUi0lDshhSBZQMo2a0If5YdMTMz934M&m_entstream_source=timeline&*****=0 ТЕС.
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11.10.2022 09:59 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.10.2022 10:12 Відповісти
 
 