Є загроза удару по Тернопільщині. Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одесі та на Вінниччині
Є загроза удару по Тернопільській області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"Прошу всіх негайно пройти в укриття", - зазначив він.
Тим часом, у телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів у Одесі та на Вінниччині. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, втім повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму.
Топ коментарі
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Подготовка "ответки" еще до подрыва моста это что?
И место такое где ремонтировать проще
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028GubSs9oxU67Rgz6t85j2mRJKWhrVYmfDMZ5QD5uLDutZknbj3cQihjMur56cuKel&id=100064541778779&eav=AfalMGwXb7IRezD4RkG34gxi9h-5sAC9o3nA-4ZSnaSyS6zgeDOEhh-hks1TYQAI98o&m_entstream_source=timeline&*****=0
А заробітну плату вони отримує з налогів західної України
БОГУЦЬКУ ЛИШИТЬ МАНДАТУ ‼️‼️‼️
Васильєва уточнила, що саме питання лежить в ідеологічній та юридичній площинах.
"Ідеологічна - не розділяти країну за культурними відмінностями, адже саме московські наративи акцентують на тому, що "Східна", "Західна" тощо - геть різні "України", що обґрунтовує бажання Кремля розкраяти Україну на скибки і позбавити суверенітету", - сказала філологиня.
Якщо ж говорити про адміністративно-територіальний поділ, то, нагадує Васильєва, Україна - унітарна держава, яка складається з 27 одиниць: 24 областей, Автономної Республіки Крим та міст Київ і Севастополь, які мають спеціальний статус.
"133 стаття Конституції України передбачає таку систему адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Офіційний поділ на регіони за напрямами відсутній", - зазначила літредакторка.
"Проте є історичний поділ на 15 етнокультурних регіонів: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь (Підкарпатська Україна), Буковина, Покуття, Південна Бессарабія, Таврія, Крим, Запорізька Січ, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина. За УНР на початку ХХ століття був ще поділ усього на чотири регіони: Західна Україна, Наддніпрянська (Велика) Україна, Крим та Кубань", - додала Васильєва.
Вона підкреслила, що сьогодні ми користуємося 133 статтею Конституції України, а напрями "схід", "захід" тощо є умовними, на відміну від назв "Східна", "Західна", які легітимізували наші громадяни.
"Нехай там Росія собі ділить Осетію на Північну та Південну, а від нас руки геть!" - підсумувала редакторка.
цю думку при Ющенко опрацовивали - була ідея змінити областні кордони на історичні кордони
Васильєва уточнила, що саме питання лежить в ідеологічній та юридичній площинах.
"Ідеологічна - не розділяти країну за культурними відмінностями, адже саме московські наративи акцентують на тому, що "Східна", "Західна" тощо - геть різні "України", що обґрунтовує бажання Кремля розкраяти Україну на скибки і позбавити суверенітету", - сказала філологиня.
Якщо ж говорити про адміністративно-територіальний поділ, то, нагадує Васильєва, Україна - унітарна держава, яка складається з 27 одиниць: 24 областей, Автономної Республіки Крим та міст Київ і Севастополь, які мають спеціальний статус.
"133 стаття Конституції України передбачає таку систему адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Офіційний поділ на регіони за напрямами відсутній", - зазначила літредакторка.
"Проте є історичний поділ на 15 етнокультурних регіонів: Середня Наддніпрянщина, Полісся, Волинь, Поділля, Галичина, Підкарпатська Русь (Підкарпатська Україна), Буковина, Покуття, Південна Бессарабія, Таврія, Крим, Запорізька Січ, Донщина, Слобожанщина і Сіверщина. За УНР на початку ХХ століття був ще поділ усього на чотири регіони: Західна Україна, Наддніпрянська (Велика) Україна, Крим та Кубань", - додала Васильєва.
Вона підкреслила, що сьогодні ми користуємося 133 статтею Конституції України, а напрями "схід", "захід" тощо є умовними, на відміну від назв "Східна", "Західна", які легітимізували наші громадяни.
"Нехай там Росія собі ділить Осетію на Північну та Південну, а від нас руки геть!" - підсумувала редакторка.
Вранці 11 жовтня російські війська дронами-камікадзе здійснили обстріл Ладижинської ТЕС. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. Обійшлось без постраждалих.
Як повідомили в Ладижинській ТЕС, наразі задля безпеки на об'єкті знаходиться критично необхідний персонал. Працівники знаходяться в укриттях.
«На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання.
Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії», - йдеться в офіційному повідомленні Ладижинської https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0evrCyX8uFHnxVUVcEuqEfgqM6E3eEVKTH8wiDhwHYXNuojAW1Nk7iitUdYkdbc4Hl&id=100063837051000&eav=Afb7ww6mTTxt6RP_tZ1eSsn82Uev3mK15yPGUUi0lDshhSBZQMo2a0If5YdMTMz934M&m_entstream_source=timeline&*****=0 ТЕС.