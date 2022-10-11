Є загроза удару по Тернопільщині. Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Одесі та на Вінниччині

Є загроза удару по Тернопільській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"Прошу всіх негайно пройти в укриття", - зазначив він.

Тим часом, у телеграм-каналах повідомляють про звуки вибухів у Одесі та на Вінниччині. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає, втім повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім Криму.

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