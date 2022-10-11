Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 110 осіб, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 2504 танки, 1496 артсистем, 5162 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 63 110 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 63110 (+240) осіб ліквідовано,
танків - 2504 (+9) од,
бойових броньованих машин - 5162 (+13) од,
артилерійських систем - 1496 (+10) од,
РСЗВ - 353 (+0) од,
засоби ППО - 181 (+0) од,
літаків - 268 (+1) од,
гелікоптерів - 235 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1114 (+17),
крилаті ракети - 295 (+46),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3916 (+8) од,
спеціальна техніка - 136 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Щодо танків, ситуація інша. На 24.02 в України було менше танків в боєздатному стані, ніж в свинолупих. Але десь на початку літа, у зв'язку з катастрофічними втратами (причому завдяки величезній кількості березневих трофеїв), ситуація змінилася. В ЗСУ боєздатних танків більше, ніж у свинолупих. Саме тому ЗСУ здатне тримати оборону на всій довжині фронту, має тактичні і оперативні резерви для протидії навіть сильному натиску ("проривного" характеру) свинолупих і навіть виконувала контрнаступальні дії на багатьох ділянках фронту, завдаючи знов таки великих втрат свинолупим.
Просто наші не кидають "танкові колони" в наступ. А намагаються кинжальними ударами знищувати якомога більше живої сили та техніки супротивника. Ну і, звісно, тримають величезну кількість техніки на контролі прифронтової смуги (мережа "опорників" тощо), за рахунок чого дуже ускладнюють свинолупим такі речі, як "вихід на оперативний простір" або "війна ДРГ".