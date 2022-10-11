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Новини Війна
11 180 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 110 осіб, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 2504 танки, 1496 артсистем, 5162 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 11 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 63 110 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 63110 (+240) осіб ліквідовано,

танків - 2504 (+9) од,

бойових броньованих машин - 5162 (+13) од,

артилерійських систем - 1496 (+10) од,

РСЗВ - 353 (+0) од,

засоби ППО - 181 (+0) од,

літаків - 268 (+1) од,

гелікоптерів - 235 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1114 (+17),

крилаті ракети - 295 (+46),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3916 (+8) од,

спеціальна техніка - 136 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 63 110 осіб, 268 літаків, 235 гелікоптерів, 2504 танки, 1496 артсистем, 5162 броньовані машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) знищення (7135) техніка (1820) втрати (4381)


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Топ коментарі
+31
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11.10.2022 09:42
+19
63110, це по нашим даним, офіційно. Не офіційно відсотків на 30 більше, отже ~80к оркотрупів вже в легку можна рахувати. До того додаємо ще три частини 300 -х, котрі вже не повернуться до Неньки і маємо - 270 тис. м'яса допобічення. Далі як, скільки? Але ж буде, ще й як. Не залякати вже нас тими оніксами, калібрами х-101, х-555. Оркосвині, вам пи..да.
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11.10.2022 09:47
+9
2500+ танкiв, завтра 1500+ артсистем. Навiтьнеможливо уявити скiльки це!
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11.10.2022 09:47
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11.10.2022 09:42 Відповісти
2500+ танкiв, завтра 1500+ артсистем. Навiтьнеможливо уявити скiльки це!
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11.10.2022 09:47 Відповісти
.. а сколько ещё этого говна в рашке аж страшно становится...
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11.10.2022 10:29 Відповісти
63110, це по нашим даним, офіційно. Не офіційно відсотків на 30 більше, отже ~80к оркотрупів вже в легку можна рахувати. До того додаємо ще три частини 300 -х, котрі вже не повернуться до Неньки і маємо - 270 тис. м'яса допобічення. Далі як, скільки? Але ж буде, ще й як. Не залякати вже нас тими оніксами, калібрами х-101, х-555. Оркосвині, вам пи..да.
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11.10.2022 09:47 Відповісти
Орки пишуть, що знищили 510 літаків України і до фіга танків. Так що перва Армія світу по озброєнню це Україна. Тримайтесь
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11.10.2022 10:14 Відповісти
ха-ха-ха. Якби в України було 510 літаків і "дофіга" танків, свинолупих вже давно би розкатали. Але правда в тому, що на 24.02.2022 в України було менше 100 бойових та учбово-бойових літаків всіх типів (винищувачі/штурмовики/бомбардувальники) та менше 100 гвинтокрилів.

Щодо танків, ситуація інша. На 24.02 в України було менше танків в боєздатному стані, ніж в свинолупих. Але десь на початку літа, у зв'язку з катастрофічними втратами (причому завдяки величезній кількості березневих трофеїв), ситуація змінилася. В ЗСУ боєздатних танків більше, ніж у свинолупих. Саме тому ЗСУ здатне тримати оборону на всій довжині фронту, має тактичні і оперативні резерви для протидії навіть сильному натиску ("проривного" характеру) свинолупих і навіть виконувала контрнаступальні дії на багатьох ділянках фронту, завдаючи знов таки великих втрат свинолупим.

Просто наші не кидають "танкові колони" в наступ. А намагаються кинжальними ударами знищувати якомога більше живої сили та техніки супротивника. Ну і, звісно, тримають величезну кількість техніки на контролі прифронтової смуги (мережа "опорників" тощо), за рахунок чого дуже ускладнюють свинолупим такі речі, як "вихід на оперативний простір" або "війна ДРГ".
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11.10.2022 14:40 Відповісти
Киев 10.10 Метро https://www.youtube.com/shorts/QeWrgOdn_iI
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11.10.2022 11:54 Відповісти
В Києві не існує такої станції.
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11.10.2022 15:58 Відповісти
Це Позняки.
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12.10.2022 20:07 Відповісти
Давно не був на Позняках, але ніби там нема двоповерхового інтер'єру, таке переважно у москві застосовувалося.
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12.10.2022 22:56 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BBozniaky_metro_station_Kiev_2011_01.jpg Двоповерховий . Над однією з колій "2й поверх".
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13.10.2022 16:45 Відповісти
Вже є 2.5к танків! Супер!!
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11.10.2022 10:01 Відповісти
Путин терпит поражение в войне. Хоть как-то оттянуть время разгрома, отвлечь внимание ВСУ, он бомбит города, убивает мирное население. Лучшим ответом на его зверства есть наступление ВСУ. Уничтожайте где только можете живую силу противника, склады боеприпасов, приближайте день Победы, конец Путина и его режима. Слава Украине!
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11.10.2022 10:39 Відповісти
Жаль, що крім інфрастуктури міст вони знищують енергосистему України. Зараз ми не можемо продавати в Європу електроенергію, а ще позавчара продавали на дуже великі суми. Бють, Щоб примусити європейців купувати в них, бо мабуть там приходить звіздочка їх економіці?
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11.10.2022 11:12 Відповісти
От якби ще писали б окремо, скільки "шахідів" вже знищили
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11.10.2022 11:26 Відповісти
ВСУ набили танков орков на три полноценных ТА с гаком
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11.10.2022 13:31 Відповісти
Дякую нашим воїнам! але чому рф з великої літери?
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11.10.2022 22:06 Відповісти
 
 