У Кривому Розі врятували всіх шахтарів, які застрягли під землею внаслідок обстрілів

У Кривому Розі з шахт підняли всіх 854 гірників, які опинилися у шахтах після ракетних обстрілів. Наразі на 100% відновлено водопостачанння, пе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.

"До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усі 854 працівники піднято на поверхню", - повідомив Вілкул.

Як зазначає Вілкул, о 04:40 вдалося відновити електропостачання в районі 17-го кварталу. Без електропостачання залишається 4319 абонентів району "старого "ПівнГЗК", роботи з відновлення електропостачання тривають. Водопостачання забезпечене на 100%.

Вілкул також повідомив, що вночі у Криворізькому районі ворог обстріляв із "Ураганів" Зеленодольську громаду. У селі Велика Костромка зруйновано спортивну залу ліцею. Без втрат.

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Унаслідок обстрілів Нікопольського району у місті Нікополь пошкоджено заправку та магазин. У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, близько 10 пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач. У Марганецькій та Мирівській громадах деталі обстрілів уточнюються. Втрат серед населення немає.

Увечері окупанти вдарили по Кривому Рогу дронами-камікадзе: знову цілилися в об'єкт інфраструктури. Два безпілотники Shahed-136 збила українська ППО. Ще один влучив, проте люди не постраждали.