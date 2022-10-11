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Минулої доби окупанти обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 29 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

запоріжжя,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 18 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Залізничне, Малинівка, Чарівне, Успенівка, Полтавка, Дорожнянка, Новоандріївка, Новомиколаївка, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Темирівка, Ольгівське, Омельник, Білогір'я, Червоне, Малі Щербаки. Надійшло 29 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 395 осіб, з них 65 - діти.

Також читайте: Росіяни грабують мешканців окупованої частини Запорізької області в межах "боротьби з партизанами", - Центр національного спротиву

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обстріл (28196) Запорізька область (3560)


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