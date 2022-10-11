РФ планувала масований обстріл України ще до вибуху на Кримському мосту, - Кірбі

Російські окупанти планували масований обстріл України ще до вибуху на Кримуському мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ймовірно, це (масований ракетний удар по Україні. - Ред.) було тим, що вони планували досить давно. Це не означає, що пожежа на Кримському мосту могла прискорити деякі з їхніх планів", - сказав він.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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