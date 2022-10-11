РФ планувала масований обстріл України ще до вибуху на Кримському мосту, - Кірбі
Російські окупанти планували масований обстріл України ще до вибуху на Кримуському мосту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Ймовірно, це (масований ракетний удар по Україні. - Ред.) було тим, що вони планували досить давно. Це не означає, що пожежа на Кримському мосту могла прискорити деякі з їхніх планів", - сказав він.
Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Топ коментарі
+23 Ksenia VB
показати весь коментар11.10.2022 10:26
+12 Sergii Ustim
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+10 Дмитрий #517608
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@hawthornhealin1
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1 год
У відповідь
@bokorash
Чудово. Воює армія, а яйця у Зеленського.
Ракети на свої голови приймає населення, а яйця в Зеленського.
Пройоби початку війни власною кров'ю виправляли ЗСУ,НГУ,ТРО, а яйця в Зеленського.
Офіцери ССО планують спецоперації, а яйця в Зеленського.
І росли ще за Порошенка.
¯\_(ツ)_/¯
Не вся территория поражается только объекты
Иначе остатки будут захвачены просто "голыми руками"
Воняет рязанским "сахарком"
И поезд там стоял(!) и машину не проверяли
Зачем только СБУ им подыграли взяв это на себя?
Хоть и неофициально
Поэтому мирный договор невозможен. Они же сами признавались в том, что готовы обстрелять сами себя по приказу, еще хвастались этим, что пока не получили на это приказа (пенис душилин умудрился на публику это заявить в прошлом году, ну и дебил). Будут атаковать, когда будут вооружения и когда будет удобный момент. Нет, хунта должна быть уничтожена, а Россия демилитаризована по принципу Германии или Японии. Раньше война не закончится. Да, США придется вступить в войну, вопрос лишь в количестве месяцев и лет, прежде чем это произойдет, а также сотнях тысяч погибших людей до этого момента.
Не можете налогадити випуск ракет, запросіть Пашинського.
Ничего лучшего, чем массированный ракетный удар они не придумали, а поводом решили сделать подрыв моста, который сами и взорвали !
Нельзя синхронизировать стоянку (!) вагонов с ГСМ на ж/д ветке, проезд авто и взрыв, если только ты сам это всё не организовал. !!!