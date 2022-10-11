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Новини Війна
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РФ планувала масований обстріл України ще до вибуху на Кримському мосту, - Кірбі

крим,кримський,міст

Російські окупанти планували масований обстріл України ще до вибуху на Кримуському мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Ймовірно, це (масований ракетний удар по Україні. - Ред.) було тим, що вони планували досить давно. Це не означає, що пожежа на Кримському мосту могла прискорити деякі з їхніх планів", - сказав він.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Читайте: Обвинувачення Путіним України у тероризмі виглядає цинічно навіть для Росії, - ОП

Автор: 

обстріл (28196) США (22473) Кірбі (526) Керченський міст (531)


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Топ коментарі
+23
Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·
1 год
У відповідь
@bokorash
Чудово. Воює армія, а яйця у Зеленського.
Ракети на свої голови приймає населення, а яйця в Зеленського.
Пройоби початку війни власною кров'ю виправляли ЗСУ,НГУ,ТРО, а яйця в Зеленського.
Офіцери ССО планують спецоперації, а яйця в Зеленського.
І росли ще за Порошенка.
¯\_(ツ)_/¯
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11.10.2022 10:26
+12
Естественно. Что бы организовать такой согласованный удар, нужно неделю готовиться. Да и с подрывом Крымского моста все покрыто мраком...
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11.10.2022 10:30
+10
Сразу было понятно

Воняет рязанским "сахарком"
И поезд там стоял(!) и машину не проверяли

Зачем только СБУ им подыграли взяв это на себя?

Хоть и неофициально
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11.10.2022 10:32
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Hawthorn Healing
@hawthornhealin1
·
1 год
У відповідь
@bokorash
Чудово. Воює армія, а яйця у Зеленського.
Ракети на свої голови приймає населення, а яйця в Зеленського.
Пройоби початку війни власною кров'ю виправляли ЗСУ,НГУ,ТРО, а яйця в Зеленського.
Офіцери ССО планують спецоперації, а яйця в Зеленського.
І росли ще за Порошенка.
¯\_(ツ)_/¯
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11.10.2022 10:26 Відповісти
Естественно. Что бы организовать такой согласованный удар, нужно неделю готовиться. Да и с подрывом Крымского моста все покрыто мраком...
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11.10.2022 10:30 Відповісти
касапи знову по своєме перекладуть цей вислів Кірбі, щоб потім знову набрехати "Кірбі закликав Україну до переговорів"?
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11.10.2022 10:31 Відповісти
Коли почалася війна,таких обстрілів було багато.Москалі все витратять,лиш би знищити Україну.Ні про який стратегічний запас ракет мова не йде.Бо навіщо їм цей запас,проти кого воювати? Проти Китаю і НАТО,в них є аргумент ядерна зброя.
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11.10.2022 10:31 Відповісти
После ударов также война продолжается

Не вся территория поражается только объекты

Иначе остатки будут захвачены просто "голыми руками"
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11.10.2022 10:36 Відповісти
Ніхто на москалів першим не полізе і вони добре це знають.Тому будуть стріляти ще довго,якщо звісно з нашої сторони не буде адекватної відповіді.Москалів,може зупинити лише страх.
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11.10.2022 10:39 Відповісти
Сразу было понятно

Воняет рязанским "сахарком"
И поезд там стоял(!) и машину не проверяли

Зачем только СБУ им подыграли взяв это на себя?

Хоть и неофициально
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11.10.2022 10:32 Відповісти
Щоб розкол посіяти серед силовиків
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11.10.2022 10:36 Відповісти
рязанскій сахарок... феесбешна схема вже відпрацьована, десятиліттями... Тим більше, характер вибуху ну аж ніяк не поверхневий, ніби вантажівка. Там явно під полотном мосту щось було.
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11.10.2022 10:38 Відповісти
- Когда в соседней квартире начался пожар и тебя просят воды, а ты даёшь её, но только стакан, это как называется? - Военная помощь западных союзников.
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11.10.2022 10:37 Відповісти
Боже, та все это прекрасно знают. И еще они будут взрывать жилые дома, притом не так, чтобы там реально было страшно с 3000 трупов, как можем взорвать мы, подобрав взрывчатку особым образом, а на жалкие сотню-другую человек, чтобы не запугать людей, а разозлить. Наши теракты будут убивать вас наповал, вызывая тотальную панику. Они же обрушат один-два подъезда и обвинят в этой жалкой акции именно нас.

Поэтому мирный договор невозможен. Они же сами признавались в том, что готовы обстрелять сами себя по приказу, еще хвастались этим, что пока не получили на это приказа (пенис душилин умудрился на публику это заявить в прошлом году, ну и дебил). Будут атаковать, когда будут вооружения и когда будет удобный момент. Нет, хунта должна быть уничтожена, а Россия демилитаризована по принципу Германии или Японии. Раньше война не закончится. Да, США придется вступить в войну, вопрос лишь в количестве месяцев и лет, прежде чем это произойдет, а также сотнях тысяч погибших людей до этого момента.
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11.10.2022 10:38 Відповісти
Могут и по собственной АЭС запустить
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11.10.2022 10:42 Відповісти
Навіть, не будучи військовим аналітиком, це можна пояснити. Отже, ватани та корегувальники збирали дані про географічне розташування, з точними координатами передавали цю інформацію до Москви. Там назбирали достатньо, а потім знайшли ще й привід, атакували кількома десятками одночасних запусків. Чому? Тому що запуск щоденний по кілька ракет менш результативний, оскільки совкове ППО ще якось зреагує. А ось зреагувати на політ близько сотні ракет, частина яких була просто відволіканням тих же систем ппо. Звідси й результат для них, і наслідки для нас.
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11.10.2022 10:45 Відповісти
Не можу зрозуміти нахіба Данилов протрубив, що це Україна зробила?
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11.10.2022 10:48 Відповісти
Бо дурник, був би розумний, промовчав би...
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11.10.2022 11:07 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/21774 ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПОЛИТИКА
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11.10.2022 10:52 Відповісти
Робить нічого констиктивного не здатні, тільки піар... Добре, що хоч Залужному не заважають.
Не можете налогадити випуск ракет, запросіть Пашинського.
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11.10.2022 11:12 Відповісти
После освобождения Харьковской области, наступления в Луганской и отпора в Донецкой областях, продвижения ЗСУ на Херсонщине у рашистских вояк появилось желание как-то отвлечь внимание от поражений и угодить путлеру!
Ничего лучшего, чем массированный ракетный удар они не придумали, а поводом решили сделать подрыв моста, который сами и взорвали !
Нельзя синхронизировать стоянку (!) вагонов с ГСМ на ж/д ветке, проезд авто и взрыв, если только ты сам это всё не организовал. !!!
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11.10.2022 11:19 Відповісти
 
 