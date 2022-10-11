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Новини Війна
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Знищено 4 ворожі ракети, випущені з району Каспійського моря, - Повітряні сили

ракета,крилата

Російські окупанти вранці у вівторок випустили по Україні щонайменше чотири ракети, які успішно збила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"З 7-ї ранку були запуски ракет. Як мінімум чотири ракети було запущено зі стратегічної авіації, і маємо інформацію, що наразі чотири ракети вже знищено", - сказав Ігнат.

За його словами, для знищення зазначених ракет ЗСУ використали авіацію, зенітно-ракетні війська та переносні зенітно-ракетні комплекси.

Ігнат також додав, що повітряна тривога зберігатиметься у зв'язку з отриманням інформації про нову хвилю запусків російськими окупантами ракет по Україні.

"Ворог продовжує атакувати. Зберігайте спокій, бережіть своїх рідних і йдіть в укриття", - підсумував речник командування ПС ЗСУ.

Своєю чергою, пресцентр Командування Повітряних сил також повідомляє про збиття 4 ракет. 

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"Ворог продовжує атакувати Україну високоточною зброєю. Близько 7 ранку 11 жовтня з району Каспійського моря працює стратегічна авіація окупантів - ракетоносці Ту-95 та Ту-160. По території України було випущено ракети типу Х-101/Х-555. Близько 9.00 чотири ракети знищено силами та засобами Повітряного командування "Південь". До бойової роботи по крилатих ракетах задіяно авіацію, зенітні ракетні війська, а також мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

крилаті ракети (1070) ППО (3142) ракети (4000) Повітряні сили (2585) Ігнат (786)


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Слава ЗСУ !!
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11.10.2022 10:47 Відповісти
Дякуємо вам, рідненькі.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 10:48 Відповісти
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11.10.2022 10:53 Відповісти
Дуже гарний результат. Крилаті калібри не дуже складні цілі, більш складні Іскандери, що рухаються по балістичній траекторії. Будемо чекати на більш ******* засоби ППО та дякувати нашим воїнам за майстерність. Все ж потрібно думати, як потопити чф рф, ту частину, яка є носіями КР.
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11.10.2022 11:46 Відповісти
Спасибо Дорогие
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11.10.2022 11:57 Відповісти
знов і знов привіти від крєпкага хазяйствєнніка паскуди кучми. ах, ну да, він же прогнав москалів з Тузли
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11.10.2022 13:24 Відповісти
 
 