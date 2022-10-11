Окупанти на Луганщині мінують дороги, мости та адмінбудівлі, намагаючись сповільнити наступ ЗСУ, - Гайдай
Російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганщини мінують місцевість.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжується звільнення населених пунктів Луганщини – чекаємо на зведення Генерального штабу. Наші військові просуваються вперед – російський тероризм їх ще більше мотивує. Окупанти мінують все поспіль – дороги, мости, адмінбудівлі, таким чином вони намагаються зупинити наступ ЗСУ", - зазначив він.
Гайдай наголосив, що як тільки військові нададуть інформацію, що у звільнений населений пункт можна заходити - місцевому населенню одразу допоможуть: завезуть гуманітарні набори, медикаменти, засоби зв’язку, теплі речі.
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