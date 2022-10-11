Росіяни продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе "Shahed-136". Вже завезли 10, - ГУР
Станом на 10 жовтня на територію Білорусі було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії РФ перейменовані на "Герань-2"). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8", - ідеться в повідомленні.
Також окупаційна армія використовує матеріально-технічні засоби й боєприпаси зі складів Білорусі. Зокрема на станцію Кіровська у тимчасово окупованому Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів вагою 492 тонни. Ешелон був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет і боєприпасів збройних сил Білорусії (Добруш, Гомельська область).
Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.
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она вместе с террористической парашей практически воюет против Украины?
"За такое нас проклянут потомки":
Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси
18 ФЕВР. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.
НИКАКОЙ АГРЕССИИ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ.
За это нас проклянут наши потомки.
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Навіть уявити, що рашка піде з України і почне мовчки зализувати рани, то з Білорусі будуть фігачити далі і це Зеля назве закінченням війни
Батюшка йде по дорозі, назустріч п'яний, порівнявся та як дасть по щоці. Батюшка пішов далі, через деякий час повертається, знову назустріч п'яний, порівнявся та як дасть по щоці. Батюшка пішов далі. Третій раз повертається, знову п'яний, порівнявся та в третє батюшку по щоці, а батюшка п'яному як вріже у відповідь. П'яний впав і каже, - А як же заповідь! Вдарили по одній, підстав іншу? Батюшка відповідає, там за два рази сказано, а за третій нічого!
Пока Луке не прилетит, он и дальше будет гадить Украине.
Я думаю, що ЗСУ давно планувало нанести привентивні удари!...
Уже открыто против нас вместе с ПУ.
Вы только его послушайте. Он тоже как и Муйло готов убивать украинцев и уже не скрывает этого.