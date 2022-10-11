Росіяни продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе "Shahed-136". Вже завезли 10, - ГУР

Станом на 10 жовтня на територію Білорусі було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії РФ перейменовані на "Герань-2"). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8", - ідеться в повідомленні.

Також окупаційна армія використовує матеріально-технічні засоби й боєприпаси зі складів Білорусі. Зокрема на станцію Кіровська у тимчасово окупованому Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів вагою 492 тонни. Ешелон був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет і боєприпасів збройних сил Білорусії (Добруш, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

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