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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни продовжують перекидати на територію Білорусі дрони-камікадзе "Shahed-136". Вже завезли 10, - ГУР

дрони

Станом на 10 жовтня на територію Білорусі було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ

"До Білорусі надходять іранські дрони-камікадзе Shahed-136 (в армії РФ перейменовані на "Герань-2"). Станом на 10 жовтня на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня планується завезти ще 8", - ідеться в повідомленні.

Також окупаційна армія використовує матеріально-технічні засоби й боєприпаси зі складів Білорусі. Зокрема на станцію Кіровська у тимчасово окупованому Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів вагою 492 тонни. Ешелон був відправлений з 43-го арсеналу зберігання ракет і боєприпасів збройних сил Білорусії (Добруш, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти дронами-камікадзе "Shahed-136" атакували Ладижинську ТЕС, - Вінницька ОВА

Автор: 

Білорусь (7922) росія (64911) дрони (4620)


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Топ коментарі
+18
Хіба приліт дронів звідти це не напад з боку Білорусі на Україну? (
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11.10.2022 11:22
+11
От би в'***** по тим платформам
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11.10.2022 11:21
+9
напад з Білорусі почався ще 24.02. але маленькі наполеончики-членограйчики тримають все це в таємниці....
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11.10.2022 11:25
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во многой мудрости много печали, а умножающий знания, но не реализующий их правильно, умножает скорбь не только свою, но и граждан Украины... булданов...
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11.10.2022 11:20 Відповісти
От би в'***** по тим платформам
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11.10.2022 11:21 Відповісти
Хіба приліт дронів звідти це не напад з боку Білорусі на Україну? (
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11.10.2022 11:22 Відповісти
напад з Білорусі почався ще 24.02. але маленькі наполеончики-членограйчики тримають все це в таємниці....
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11.10.2022 11:25 Відповісти
ні.... бульбофюрер може навіть карту показати... що то не вони...
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11.10.2022 11:26 Відповісти
Чотири карти)
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11.10.2022 11:32 Відповісти
Почему Беларусь до сих пор "недоторкана"со стороны Украины в то время как
она вместе с террористической парашей практически воюет против Украины?

"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 ФЕВР. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

НИКАКОЙ АГРЕССИИ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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11.10.2022 11:28 Відповісти
Так що ЗСУ включайте Ауді Машину і під адську музику вперед, по гераням
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11.10.2022 11:30 Відповісти
Може допомогти "братній" білорусії, і також "перекинути" туди с десяток своїх безпілотників...
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11.10.2022 11:36 Відповісти
Для Зелі Білорусь як священна корова, чіпати не можна, навіть якщо буде срати де попало. Білорусь і рашка є агресори, але ракетні обстріли з території Білорусі чомусь без відповіді залишаються і це триває з 24.02. ГУР буде всім розповідати про атаки дронів, наступні обстріли, але ЗСУ все одно не можна обстрілювати Білорусь, бо Зеля-зрадник не дозволяє.
Навіть уявити, що рашка піде з України і почне мовчки зализувати рани, то з Білорусі будуть фігачити далі і це Зеля назве закінченням війни
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11.10.2022 11:40 Відповісти
Не можна бити по нашим братушкам. Треба мовчки терпіти і благати виключно по християнськи. Друга щока там, нє убій. І прочіє прасті врага сваєво.
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11.10.2022 11:48 Відповісти
Анекдот є.
Батюшка йде по дорозі, назустріч п'яний, порівнявся та як дасть по щоці. Батюшка пішов далі, через деякий час повертається, знову назустріч п'яний, порівнявся та як дасть по щоці. Батюшка пішов далі. Третій раз повертається, знову п'яний, порівнявся та в третє батюшку по щоці, а батюшка п'яному як вріже у відповідь. П'яний впав і каже, - А як же заповідь! Вдарили по одній, підстав іншу? Батюшка відповідає, там за два рази сказано, а за третій нічого!
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11.10.2022 12:22 Відповісти
Таких братушек лупашить надо со всей "братской" ненавистью за гибель и страдания украинцев.

Пока Луке не прилетит, он и дальше будет гадить Украине.
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11.10.2022 11:53 Відповісти
Зеля по правді сказати - сцикун, і буде терпити поки якийсь військовий не почне стріляти бо цим бульбашам..
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11.10.2022 11:53 Відповісти
Та все банально просто: у владі є люди, які допомогають ворогу!
Я думаю, що ЗСУ давно планувало нанести привентивні удари!...
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11.10.2022 11:59 Відповісти
Превентивними вони ВЖЕ не можуть бути. Це тепер тільки відповідь.
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11.10.2022 12:01 Відповісти
Кожен день бульбаші луплять по нашому прикордонню. Кожен день дуче клянеться в нерушимій дружбі з українським народом. Посли. Консульства. Прикордонні переходи. Як це все може бути в одному флаконі?
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11.10.2022 12:00 Відповісти
Да не клянется он уже давно в дружбе.

Уже открыто против нас вместе с ПУ.
Вы только его послушайте. Он тоже как и Муйло готов убивать украинцев и уже не скрывает этого.
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11.10.2022 12:11 Відповісти
Расхерачте ті платформи!
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11.10.2022 12:40 Відповісти
А скількі взагалі цих дронів, Иран не США, вони мають скінчитися?
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11.10.2022 13:15 Відповісти
 
 