Президенти 11 країн Європи вимагають від РФ припинити атаки на цивільні об’єкти України

Президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки РФ проти українських міст, попереджаючи, що це - воєнний злочин без терміну давності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Вони засудили нещодавні масовані бомбардування українських міст Росією, які згідно з міжнародним правом є воєнними злочинами.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі. Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти", - йдеться у спільній заяві президентів.

Лідери держав зазначили, що продовжать зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у злочині.

Вони також наголосили на неприйнятності публічних погроз застосування ядерної зброї з боку представників Росії.

"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", - сказано у заяві.

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