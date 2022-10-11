Президенти 11 країн Європи вимагають від РФ припинити атаки на цивільні об’єкти України
Президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки РФ проти українських міст, попереджаючи, що це - воєнний злочин без терміну давності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
Вони засудили нещодавні масовані бомбардування українських міст Росією, які згідно з міжнародним правом є воєнними злочинами.
"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі. Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти", - йдеться у спільній заяві президентів.
Лідери держав зазначили, що продовжать зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у злочині.
Вони також наголосили на неприйнятності публічних погроз застосування ядерної зброї з боку представників Росії.
"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", - сказано у заяві.
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А де інші країни ЄС? Де Німеччина? Де Франція? Де Бельгія, яка скасувала санкції проти купівлі алмазів з рашки?
А щодо німеччини, франції та інших...it's just business
всього 11 підставленних плеч... а інші ховають очі...чи навіть голову в пісок?
Загальна заява походить від тих країн, які не на словах, а на ділі знають що це таке СРСР-Росія і чого від цього монстр чекати, якщо він заявиться вдруге
Всі інші мають про це суто теоретичні уявлення. Їм пощастило, перебуваючи під американською атомною парасолькою, цілком можна було радянську загрозу сприймати як теорію.
Є давня, як сам світ істина:
- Стадо баранів під проводом вовка легко перемагає зграю вовків під проводом барана.
Немає у ********* західному світі другого Рональда, немає другої Маргарет. А про сьогоднішнього Папу я взагалі мовчу. Чи з'явиться ще колись Папа, подібний до Івана Павла Другого...?
доречі знову ракети з каспія, саратова і тієї падлючої білорусії запустили
Ви 3.14дари стоїте на балконі й спостерігаєте як злодій гвалтує жінку у якої перед цим вбив дітей та хитаєте головами "НІЗЯ ТАК", потім йдете спокійно спати, щоб зранку знову вийти на балкон подивитися чи ще жива та жінка, суки!
парасія повинна покинути територію нашої держави і повернутись до кордонів 1991 року, сплатити репарації..повністю відшкодувати збитки!
На їхніх очах вбивають людей, вбивають величезну країну а вони стоять осторонь і мовчки жують шмарклі.
Це виглядає так, як спостерігати з вікна як бьють, насилують твою сусідку, годинами і днями. Здригатися від її криків та дуже сильно співчувати. Підбадьорювати, засуджувати насильника-маньяка і навіть сміливо вимагати від нього припинити ці нелюдські знущання... Переживати так сильно, що іноді виности жертві їжу, щоб мала сили боротися, бинти, щоб замотати свої рани і навіть подарувати їй комплект своїх улюблених кухонних ножів, щоб мала чим оборонятися та протрималася щонайдовше...Адже вона така сильна та смілива і, напевно переможе! Ну а після цього, з відчуттям виконаного обовязку, спокійно піти спати, щоб зранку знову виглянути у вікно - як там наша сусідка, жива ще? ( Це переклад допису з телеграм-каналу Невзорова, дуже вірно все сказано, краще і опишеш ситуацію, вразило і зачепило...)
Тобто, мізерні туристичні заробітки зараз для них значно важливіші за всю Україну з усіма її українцями і мир в Європі завтра. Нажаль.
1999 Чехія, Угорщина, Польща;
2004 Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія;
2009 Албанія, Хорватія;
2017 Чорногорія;
2020 Північна Македонія;
окрім трьох, усі інші є підписантами згаданої заяви.
Расєянська "логіка" така, що куди вони влучать - там і військовий об'єкт. Тобто у відповідь на таку вимогу кацапня просто злавровить ЧтьО пА абьєкТам ГрАждАнсКаЙ іНФрастРукТурИ мИ нІ бЬоМ і все