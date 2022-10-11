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Президенти 11 країн Європи вимагають від РФ припинити атаки на цивільні об’єкти України

удар,київ

Президенти 11 європейських країн у спільній заяві засудили масовані ракетні атаки РФ проти українських міст, попереджаючи, що це - воєнний злочин без терміну давності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Вони засудили нещодавні масовані бомбардування українських міст Росією, які згідно з міжнародним правом є воєнними злочинами.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають терміну давності та підпадають під юрисдикцію судів у всьому світі. Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти", - йдеться у спільній заяві президентів.

Лідери держав зазначили, що продовжать зусилля щодо притягнення до відповідальності винних у злочині.

Вони також наголосили на неприйнятності публічних погроз застосування ядерної зброї з боку представників Росії.

"У цьому контексті ми підтверджуємо наше зобов'язання захищати наші країни та союзників", - сказано у заяві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Європа (1788) обстріл (28196) росія (64911)


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Топ коментарі
+21
Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

А де інші країни ЄС? Де Німеччина? Де Франція? Де Бельгія, яка скасувала санкції проти купівлі алмазів з рашки?
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11.10.2022 11:29
+16
Гопника треба бити по є..лу, а не просити припинити насильство, бо він розуміє тільки мову сили
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11.10.2022 11:32
+14
всього 11 країн... які мають силу і бажання вимагати від рашкі і ***** припинити геноцид...
всього 11 підставленних плеч... а інші ховають очі...чи навіть голову в пісок?
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11.10.2022 11:32
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Спільну заяву затвердили президенти Болгарії, Чорногорії, Чехії, Естонії, Литви, Латвії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

А де інші країни ЄС? Де Німеччина? Де Франція? Де Бельгія, яка скасувала санкції проти купівлі алмазів з рашки?
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11.10.2022 11:29 Відповісти
Щось у лісі здохло: зате Угорщина там є.

А щодо німеччини, франції та інших...it's just business
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11.10.2022 11:47 Відповісти
У мене інше питання, що в списку робить Угорщина?
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11.10.2022 12:20 Відповісти
Там президентка адекватна, на відміну від орбана
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11.10.2022 12:27 Відповісти
а вони взагалі на що розраховують в цій заяві ? вони ж розуміють, що ця заява ну ні як не допоможе справі. вони нормальні ?
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11.10.2022 12:39 Відповісти
Как мертвому припарка !***** и его фашисты -ТЕРРОРИСЫ -САДИСТЫ -ЛЮДОЕДЫ - только утилизация всей верхушки , как Гитлера и Геббельса
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11.10.2022 13:25 Відповісти
он глубоко под землёй. похороненый заживо подземный король ада.
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12.10.2022 16:14 Відповісти
Це безсенсово, рашисти розуміють тільки силу.
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11.10.2022 11:29 Відповісти
все в копілочку. Все варто.
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11.10.2022 12:28 Відповісти
всього 11 країн... які мають силу і бажання вимагати від рашкі і ***** припинити геноцид...
всього 11 підставленних плеч... а інші ховають очі...чи навіть голову в пісок?
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11.10.2022 11:32 Відповісти
я би особливо не переймався би ВСІМ списком
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11.10.2022 11:33 Відповісти
Гопника треба бити по є..лу, а не просити припинити насильство, бо він розуміє тільки мову сили
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11.10.2022 11:32 Відповісти
болгари і навіть мад'яри приєдналися? І їх дістало? Може, хоч тепер секторалні санкції не блокуватимуть?
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11.10.2022 11:32 Відповісти
Зверніть увагу.
Загальна заява походить від тих країн, які не на словах, а на ділі знають що це таке СРСР-Росія і чого від цього монстр чекати, якщо він заявиться вдруге
Всі інші мають про це суто теоретичні уявлення. Їм пощастило, перебуваючи під американською атомною парасолькою, цілком можна було радянську загрозу сприймати як теорію.
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11.10.2022 11:34 Відповісти
Вимагати можна лише при наявності суттєвих важелів впливу, а без них це просто прохання.
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11.10.2022 11:34 Відповісти
Взагалі-то в них є величезна кількість суттєвих важелів впливу, проблема в тому, що вони не бажають їх використовувати. Хитросракі бажають и рибку з'їсти, і з задоволеним обличчіям лишиться - А ТАК НЕ БУВАЄ.
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11.10.2022 12:08 Відповісти
500 мільйонів громадян країн з військовою технікою третього тисячоліття в порівнянні із зброєю москви сцуться дати пи.ди недомірку який загрожує і їхньому життю також. Не тільки сусідам. З такою позицією Европа може ще рік протриматись за рахунок людських резервів України але ми врешті-решт не безмежні. І тоді, напившись нашої крові, скажені кацапські орди попруть і на Париж, шматувати тендітне м'ясо мамзелей і фройляйн.
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11.10.2022 11:34 Відповісти
На жаль...
Є давня, як сам світ істина:
- Стадо баранів під проводом вовка легко перемагає зграю вовків під проводом барана.
Немає у ********* західному світі другого Рональда, немає другої Маргарет. А про сьогоднішнього Папу я взагалі мовчу. Чи з'явиться ще колись Папа, подібний до Івана Павла Другого...?
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11.10.2022 11:40 Відповісти
Людскими, придурок. Опыт 2 мировой показал, что для оккупации стран типа Бельгия. Голландия и прочие достаточно окрика и пощечины пограничнику. Если услышат про приближение русского медведя, то и этого не потребуется. А вот сейчас у них есть шанс на пару столетий обеспечить спокойную сытую жизнь разбив нашими руками мирового варвара на куски.
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11.10.2022 12:08 Відповісти
Придурок здесь ты. Причем ватный, опыт второй мировой тут не катит, это другая эпоха и другие условия. Людские ресурсы еще надо иметь, вооружить и мотивировать.
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11.10.2022 12:40 Відповісти
Те, що ти зарегав український варіант імені зовсім не дає права називати опонента ватником чи долбойобом. Бо ним цілком можеш бути ти, чмо.
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11.10.2022 12:50 Відповісти
і що далі після занепокоєння? санкції по крупинкам вводять, попередній пакет санкцій білорусь навіть не включили.. це як так??? гівнюки, діждетесь коли і на вас полетись привіт від *****
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11.10.2022 11:36 Відповісти
Реакція ***** буде протилежною. Йому подобається коли на крутого пацана звертають увагу і умовляють.
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11.10.2022 11:36 Відповісти
мені це падло нагадує дідуся в маразмі, який ще й в дитинство впав - ото у войнушки погратись, постійно на всіх ображається..таке щось

доречі знову ракети з каспія, саратова і тієї падлючої білорусії запустили
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11.10.2022 11:43 Відповісти
В СРАКУ ЗАПХАЙТЕ ВАШЕ СТУРБОВАНІСТЬ !
Ви 3.14дари стоїте на балконі й спостерігаєте як злодій гвалтує жінку у якої перед цим вбив дітей та хитаєте головами "НІЗЯ ТАК", потім йдете спокійно спати, щоб зранку знову вийти на балкон подивитися чи ще жива та жінка, суки!
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11.10.2022 11:36 Відповісти
"Від імені наших країн вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти" (с) - тобто??? те, що вони до нас приперлись, нормально??? Нехай все розносять, крім цивільних об'єктів?? Так за їх логікою у нас в кожному пісочнику Хаймарси, в кожній лікарні підприємства ВПК

парасія повинна покинути територію нашої держави і повернутись до кордонів 1991 року, сплатити репарації..повністю відшкодувати збитки!
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11.10.2022 11:37 Відповісти
Та отож ... Ніякої логіки.
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11.10.2022 11:50 Відповісти
А де заяви решти з 27?(((((
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11.10.2022 11:49 Відповісти
Мене не дивує поведінка країни-агресора. Мене дивує бездіяльність НАТО, ЄС та інших міжнародних організацій.

На їхніх очах вбивають людей, вбивають величезну країну а вони стоять осторонь і мовчки жують шмарклі.

Це виглядає так, як спостерігати з вікна як бьють, насилують твою сусідку, годинами і днями. Здригатися від її криків та дуже сильно співчувати. Підбадьорювати, засуджувати насильника-маньяка і навіть сміливо вимагати від нього припинити ці нелюдські знущання... Переживати так сильно, що іноді виности жертві їжу, щоб мала сили боротися, бинти, щоб замотати свої рани і навіть подарувати їй комплект своїх улюблених кухонних ножів, щоб мала чим оборонятися та протрималася щонайдовше...Адже вона така сильна та смілива і, напевно переможе! Ну а після цього, з відчуттям виконаного обовязку, спокійно піти спати, щоб зранку знову виглянути у вікно - як там наша сусідка, жива ще? ( Це переклад допису з телеграм-каналу Невзорова, дуже вірно все сказано, краще і опишеш ситуацію, вразило і зачепило...)
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11.10.2022 11:51 Відповісти
Ну, вони ще крем в перервах можуть давати. Щоб не так боляче було, та жертва не кричала і не мішала дивитися серіали.
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11.10.2022 12:12 Відповісти
Ну да - таке собі мямлення . А де сильні світу сього -- Англія Канада і тд.
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11.10.2022 11:58 Відповісти
губки бантиком надували? Если нет, то тогда зря требовали.
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11.10.2022 11:58 Відповісти
Як кажуть у Одесі,дипломатична форма засудження агресії...
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11.10.2022 11:58 Відповісти
НАСМЕШИЛИ ТЕРПИЛЫ
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11.10.2022 12:01 Відповісти
А то что?
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11.10.2022 12:07 Відповісти
США было наплевать на Европу где бушевала 2Мировая аж до 7 декабря 1941 года,когда Япония напала на Перл-Харбор..., это потом была Италия в 1943 году и Нормандия в 1944 м...
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11.10.2022 12:08 Відповісти
Це реально страшно!
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11.10.2022 12:11 Відповісти
Що говорити, якщо навіть не бажають не пускати рашистів до себе.
Тобто, мізерні туристичні заробітки зараз для них значно важливіші за всю Україну з усіма її українцями і мир в Європі завтра. Нажаль.
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11.10.2022 12:30 Відповісти
порки НАТО + ВСУ не почнуть бомбити територію великоі і засратоі рассіі то нам буде капут Треба бомбити кров за кров немає іншого вихода
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11.10.2022 12:38 Відповісти
він так довго був безкарний, що розуміє те, що всі йому вибачать якщо він переможе. Залишилось не дати йому перемогти!
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11.10.2022 12:53 Відповісти
Наче якщо вони били б виключно по військовим об'єктам, незавдаючи шкоди цивільним, то це вважатиметься нормальним явищем і злочинних дій у цьому не має
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11.10.2022 13:03 Відповісти
розширення НАТО в 1999-2020 роках:

1999 Чехія, Угорщина, Польща;
2004 Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія;
2009 Албанія, Хорватія;
2017 Чорногорія;
2020 Північна Македонія;

окрім трьох, усі інші є підписантами згаданої заяви.
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11.10.2022 13:50 Відповісти
вимагаємо, щоби Росія негайно припинила атаки на цивільні об'єкти

Расєянська "логіка" така, що куди вони влучать - там і військовий об'єкт. Тобто у відповідь на таку вимогу кацапня просто злавровить ЧтьО пА абьєкТам ГрАждАнсКаЙ іНФрастРукТурИ мИ нІ бЬоМ і все
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11.10.2022 14:08 Відповісти
Паханстан живёт в другом мире. Мир питерской подворитни о московских ОПГ.
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11.10.2022 14:46 Відповісти
дорогенькі президенти! пуйло завжди мав вас усіх в... носі, тільки не завжди це демонстрував.
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11.10.2022 15:09 Відповісти
Багато можна досягти добрим сдовом, а добре слово і зброя роблять чудеса.
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11.10.2022 16:13 Відповісти
 
 