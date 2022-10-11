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Новини Війна
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Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 9 кораблів

корабль

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 11.10.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
  • в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр";

Також дивіться: Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 11 кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 11 суден, з них жодне судно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 27 суден, з них 4 судна рухались з протоки Босфор.

Автор: 

ВМС (1378) корабель (1611) Чорноморський флот рф (621)


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Тримає, і що далі??
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11.10.2022 11:45 Відповісти
а де ті славнозвісні підводно-надводні безпілотники, які нам напередовали минулими партіями і про які було стільки розмов?
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11.10.2022 11:45 Відповісти
Чому немає наших ударів по кораблям ЧФ?! Це " зерновий договір" працює!...
А чи є в нас стратегічний запас продовольства в підземних сховищах?!... Чи влада швиденько вивозить харчі з воюючої країни!...
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11.10.2022 11:49 Відповісти
Мы не на плоской Земле живем, чтобы бить по кораблю, нужна не просто дальнобойная ракета вдоль уровня воды, а целеуказатель на самолете или на корабле, который недалеко от целей находится. Притом целеуказатель компьютерный, сам будет наводить ракету большую часть ее полетного время. И саму ракету тоже желательно пускать с воздуха. Альтернативой может быть инерциальная система наведения, огибание рельефа и доводка на цель по 1-2 радарам в голове, но это мощные дальнобойные ракеты и их можно и сбить, и помехи поставить.

Конкретно для решения задачи потопления кацапского флота нужны самолеты-целеуказатели и рядом с ними самолеты-ракетоносцы с гарпунами для атаки. Кстати, вполне себе обычные боинги, а не какие-то крутые бомбардировщики. И массовый ракетный удар. Тогда кацапскому флоту конец. Притом все это у США есть, в большом количестве, без секретных технологий. Но по политическим соображениям они этого делать не хотят, примерно ясно, почему.
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11.10.2022 11:59 Відповісти
Ви впевнені, що Земля має шаровидну форму?
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11.10.2022 12:03 Відповісти
А послать их в гости к крейсеру "Москва" никак нельзя?
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11.10.2022 11:49 Відповісти
Незрозуміло, писали, що " Гарпуни" отримали, дрони підводні!...
А атаки на кораблі повністю припинилися!... Штати ж дають розвідінформацію ...
Складається враження, що немає волі політичної, чи цілесообразності...
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11.10.2022 12:17 Відповісти
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ...
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11.10.2022 12:34 Відповісти
 
 