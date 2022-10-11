Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 9 кораблів

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 11.10.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;

в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр";

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