Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 9 кораблів
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 11.10.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 ворожі носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 20 ракет;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
- в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "Калібр";
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 11 суден, з них жодне судно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 27 суден, з них 4 судна рухались з протоки Босфор.
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А чи є в нас стратегічний запас продовольства в підземних сховищах?!... Чи влада швиденько вивозить харчі з воюючої країни!...
Конкретно для решения задачи потопления кацапского флота нужны самолеты-целеуказатели и рядом с ними самолеты-ракетоносцы с гарпунами для атаки. Кстати, вполне себе обычные боинги, а не какие-то крутые бомбардировщики. И массовый ракетный удар. Тогда кацапскому флоту конец. Притом все это у США есть, в большом количестве, без секретных технологий. Но по политическим соображениям они этого делать не хотят, примерно ясно, почему.
А атаки на кораблі повністю припинилися!... Штати ж дають розвідінформацію ...
Складається враження, що немає волі політичної, чи цілесообразності...