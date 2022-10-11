Китай та Індія закликали до деескалації війни після масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України
У Китаї та Індії закликали до деескалації війни Росії проти України після масованих ракетних ударів окупантів по критичній інфраструктурі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили представники МЗС країн, яких цитує газета The New York Times.
Прессекретарка МЗС КНР Мао Нін заявила на брифінгу, що всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету та територіальної цілісності.
"Необхідно надавати підтримку всім зусиллям, які сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказала Нін.
Представник МЗС Індії Аріндам Багчі зазначив, що країна запропонує "підтримку зусиль із припинення бойових дій".
"Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, зокрема ударами по інфраструктурі та загибеллю мирних жителів", - сказав Багчі.
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ви думаєте це проУкраїну?
дарма!
це китайці про "повернення" Тайваню...
Всем на все плевать, выход один: договор секретный с Казахстаном о признании Будапештского меморандума, Договора о нераспространения ядерного оружия, о ликвидации ядерного оружия и многих других как кабальные, не имеющие юридической силы в связи с откровенной диспропорцией выгоды и убытков для наших сторон, восстановлении статуса государств-владельцев ЯО и возобновление производства ядерного оружия в массовом порядке. У Казахстана есть шахты с ресурсами, у нас есть, немного есть, какие-то ракетные разработки для носителей и остального.
Особенно Индия удивила.
Где же ваши высокодуховные махатмы и рамы с кришнами, которые проповедуют не причинении вреда живым существам и абсолютное ненасилие ?
А тут вы видите как рашисты устраивают геноцид целому народу и вас это не обходит.
Тогда ваша воспетая духовность просто сказки
Печальное разочарование
...,а Индия отказалась от производства типа АналоГовнета СУ-57..., послав хмыря мавзолейного на большой и толстый...,решать судьбу мавзолейных крыс скорее всего Эрдоган...,но у него большие проблемы в экономике,впрочем у Китая тоже...Юань упал нехило,а турецкая липа хочет обогнать инфляцию в Венесуэле...😆
Точніше скласти зброю, перестати захищатися, віддати окуповане та вкрадене і забути про вбитих??