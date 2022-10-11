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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Китай та Індія закликали до деескалації війни після масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України

київ,обстріл

У Китаї та Індії закликали до деескалації війни Росії проти України після масованих ракетних ударів окупантів по критичній інфраструктурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили представники МЗС країн, яких цитує газета The New York Times.

Прессекретарка МЗС КНР Мао Нін заявила на брифінгу, що всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету та територіальної цілісності.

"Необхідно надавати підтримку всім зусиллям, які сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказала Нін.

Представник МЗС Індії Аріндам Багчі зазначив, що країна запропонує "підтримку зусиль із припинення бойових дій".

"Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, зокрема ударами по інфраструктурі та загибеллю мирних жителів", - сказав Багчі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники Росії Китай та Індія закликають до припинення війни в Україні, на підтримку РФ висловилася тільки хунта з Малі, - The Guardian

Автор: 

Індія (665) Китай (4501)


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Топ коментарі
+24
А до того все було норм? Папуаси ***** ...
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11.10.2022 11:52
+18
Яка криза, це війна недоумки ...і ніякого мирного врегулювання не буде. Капітуляція рашки, репарації і таке інше ...
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11.10.2022 11:55
+16
перестаньте купувати в терористів нафту та газ, а потім роти розкривайте щодо деескалації.
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11.10.2022 11:55
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11.10.2022 11:52 Відповісти
"....всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету та територіальної цілісності."

ви думаєте це проУкраїну?
дарма!
це китайці про "повернення" Тайваню...
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11.10.2022 11:59 Відповісти
То ще ті профури
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11.10.2022 12:15 Відповісти
А до того все було норм? Папуаси ***** ...
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11.10.2022 11:52 Відповісти
Багчі - то не Ґанді
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11.10.2022 11:52 Відповісти
таке враження, що Азія - цілком ******* на голову
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11.10.2022 11:52 Відповісти
Азия ментально ещё находится в 19 веке.
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11.10.2022 12:07 Відповісти
до нашої ери, я б додав
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11.10.2022 12:09 Відповісти
Яка криза, це війна недоумки ...і ніякого мирного врегулювання не буде. Капітуляція рашки, репарації і таке інше ...
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11.10.2022 11:55 Відповісти
Это реальная дикость. Самая крупная война со времен второй мировой, а они это кризисом называют.
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11.10.2022 11:58 Відповісти
На улицу выйдите и позадавайте вопросы про индо-пакистанскую войну, попросите назвать области Пакистана и что собой каждая представляет (а там и местная вата есть, и ОРДЛО аналог) и вообще ключевые события. Никто и ничего не скажет, всем на это плевать. Так почему им не должно плевать на нас? Сколько военной помощи Украина направила сирийским повстанцам против режима Асада? Только решительные осуждения и жесты поддержки.

Всем на все плевать, выход один: договор секретный с Казахстаном о признании Будапештского меморандума, Договора о нераспространения ядерного оружия, о ликвидации ядерного оружия и многих других как кабальные, не имеющие юридической силы в связи с откровенной диспропорцией выгоды и убытков для наших сторон, восстановлении статуса государств-владельцев ЯО и возобновление производства ядерного оружия в массовом порядке. У Казахстана есть шахты с ресурсами, у нас есть, немного есть, какие-то ракетные разработки для носителей и остального.
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11.10.2022 12:05 Відповісти
Дело не в плевать. А то что они не называют это войной. Это вранье. Вот и всё.
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11.10.2022 12:06 Відповісти
Кацапы не объявили войну нам, мы не объявили войну им. Де-юре это не война, де-факто, в принципе, тоже, слишком много тайных контактов и переговоров никчемных (кацапы на которых продают воздух, типа мы вас не бомбим, когда у них нет ракет, затем воспроизводят новые и ремонтируют нерабочие старые и снова бомбят, но выгоду за переговоры уже получили). А для китайцев и индусов такие жертвы просто нелепость. У них сотни тысяч гибли по разным причинам, часто политическим. И они азиаты, им плевать на человеческую жизнь в принципе, буддизм и коммунизм все же. В любом случае они фактические союзники РФ, получают из нее очень дешевые энергоресурсы. Если вместо РФ будет Украина в НАТО, которая не будет за бесценок присылать им тысячи кораблей с сибирским лесом, то зачем им такое счастье? Их граждане не оценят лишение такой возможности доить русских в обмен на всего лишь формулировки.
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11.10.2022 12:18 Відповісти
Простите, но есть назвать курицу уткой она от этого уткой не станет. Дело не в жертвах, а в военных действиях. Столкновении огромных военных машин.
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11.10.2022 12:20 Відповісти
херня, що касапи не оголосили війни. Головне, що поточну війну ООН визнало війною, причому, неодноразово, від березня 2014-го до березня 2022-го (до речі, на днях буде ще одне подібне визнання, рішенням Генасамблеї). І саме це має значення для міжнародної практики.
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11.10.2022 12:37 Відповісти
Вообще есть разница между тем чтобы не высказывать свое мнение и говорить то что не является правдой.
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11.10.2022 12:09 Відповісти
може більшість і не знає деталей їхньої політики, але Україна ні разу на них й не нападала. То ж незнання широкими масами деталей нормально. А от не знати міжнарожного законодавства щодо співіснування країн і про загальнолюдські цінності - це ганьба навіть бомжам індійським
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11.10.2022 12:24 Відповісти
перестаньте купувати в терористів нафту та газ, а потім роти розкривайте щодо деескалації.
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11.10.2022 11:55 Відповісти
спонсори тероризму обізвались
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11.10.2022 11:57 Відповісти
Просто призвать это ничто
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11.10.2022 11:59 Відповісти
Багато неитральних -- Японія Австралія .
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11.10.2022 12:04 Відповісти
В чому вони нейтральні?Обоє допомагають.Може не так офішується,це інша справа.
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11.10.2022 12:19 Відповісти
Японці ж хочут Куріли Сахалін .
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11.10.2022 12:25 Відповісти
Індія перетворилася з країни Ганді в країну ницого меркантильного духу, яка не викликає поваги. Китай підтримавши на початку агресію Росії зрадив свою старинну орієнтацію на підтримку стабільності. Із втратою традицій приходить смута
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11.10.2022 12:07 Відповісти
придурків на екскурсію треба звозити..бо Індія свій індо-пакистанський на нас приміряла..
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11.10.2022 12:07 Відповісти
Не прошло и полгода как проснулись?

Особенно Индия удивила.

Где же ваши высокодуховные махатмы и рамы с кришнами, которые проповедуют не причинении вреда живым существам и абсолютное ненасилие ?
А тут вы видите как рашисты устраивают геноцид целому народу и вас это не обходит.
Тогда ваша воспетая духовность просто сказки
Печальное разочарование
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11.10.2022 12:07 Відповісти
И Индия, и Китай не являются просвещенными странами. Они где-то сейчас на уровне 18-19 го века по общественному развитию.
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11.10.2022 12:10 Відповісти
ти написав про населення, а керівництво країн теж у 18 столітті?
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11.10.2022 12:15 Відповісти
Культурное развитие такое.
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11.10.2022 12:16 Відповісти
Я,зазвичай,перед тим як щось писати думаю про те,що мене можуть прочитати не тільки дурні та ідіоти.Розумію,що на Цензорі таких багато,але не всі ж
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11.10.2022 12:33 Відповісти
Переживають китайці, що їхнє фуфло не буде кому в нас купувати . А це економіка, зростання населення , експансія сусідніх країн , зокрема тієї ж самої росії.
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11.10.2022 12:15 Відповісти
брехуни. Всі зусилля - це Китаю один раз сказати: "вова пшол під лавку, мудак". Але замість того - брехливі лицемірні падлючі брехні
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11.10.2022 12:21 Відповісти
ніззя. бо вова може газ перекрити і перестати продавати їм нафту..
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11.10.2022 12:25 Відповісти
добре, що хоч висловили повагу до суверенітету і територіальної цілісності. так що велике "дякую" від українців. можете і далі продовжувати купувати ********** нафту на мільярди доларів.
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11.10.2022 12:24 Відповісти
До кого саме вони звертались з вимогою деескалації? Таке враження що це просто слова в пустоту. Ну сказали. І що?
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11.10.2022 12:35 Відповісти
Товаристч Си кинул путлера с газом,покупая его в Туркмении...так что Сила Сибири накрылась тазом медным

...,а Индия отказалась от производства типа АналоГовнета СУ-57..., послав хмыря мавзолейного на большой и толстый...,решать судьбу мавзолейных крыс скорее всего Эрдоган...,но у него большие проблемы в экономике,впрочем у Китая тоже...Юань упал нехило,а турецкая липа хочет обогнать инфляцию в Венесуэле...😆
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11.10.2022 12:35 Відповісти
«Необхідно надавати підтримку всім зусиллям, які сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказала Нін.
Точніше скласти зброю, перестати захищатися, віддати окуповане та вкрадене і забути про вбитих??
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11.10.2022 13:12 Відповісти
Як вже за.бала їхня "озабоченость". Дійсно, хоч би не п.зділи. Тільки грішити заставляють
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11.10.2022 13:18 Відповісти
да плевать эта индия хотела -они перепродают дешевую нефть
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11.10.2022 13:23 Відповісти
Вот уроды. Призвали к деэскалации войны. Это, типа, нам все-равно, хоть сдавайтесь, лишь бы война закончилась. Потребуйте от мокшании вывести войск из Украины - вот и будет деэсколация. С другой стороны - напряг между Индией и Пакистаном, а так же Индией и Китаем - такая неслабая угроза для мира. Надо призвать Индию к деэсклации - отдать Пакистану Джамму и Кашмир и признать Аксайчин китайским.
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11.10.2022 14:03 Відповісти
 
 