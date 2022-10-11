Китай та Індія закликали до деескалації війни після масованих ракетних ударів росіян по критичній інфраструктурі України

У Китаї та Індії закликали до деескалації війни Росії проти України після масованих ракетних ударів окупантів по критичній інфраструктурі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили представники МЗС країн, яких цитує газета The New York Times.

Прессекретарка МЗС КНР Мао Нін заявила на брифінгу, що всі країни заслуговують на повагу їхнього суверенітету та територіальної цілісності.

"Необхідно надавати підтримку всім зусиллям, які сприяють мирному врегулюванню кризи", - сказала Нін.

Представник МЗС Індії Аріндам Багчі зазначив, що країна запропонує "підтримку зусиль із припинення бойових дій".

"Індія глибоко стурбована ескалацією конфлікту в Україні, зокрема ударами по інфраструктурі та загибеллю мирних жителів", - сказав Багчі.

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