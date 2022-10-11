Оборона рашистів на півдні України не впливає на плани просування ЗСУ, - ОК "Південь"

Російські окупаційні війська Херсонському напрямку відійшли на нові рубежі оборони та намагаються закріпитися на них, однак це не впливає на заплановані темпи просування Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Те, що відбувається на суходолі: розвиток ситуації під контролем Сил оборони. Ми продовжуємо вивільняти території, ми продовжуємо відтісняти ворога в Херсонській області, де він змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше і протягом всіх цих 7 місяців за допомогою залізобетонних конструкцій", - пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що такі дії росіян не вплинуть на заплановані темпи просування ЗСУ.

"Може здаватися, що наше просування уповільнилося, але воно просто правильно розраховане", - додала вона.

За її словами, при цьому Росія продовжує повітряні атаки на південні регіони України.

"Ми теж перебуваємо в зоні повітряних атак, працює протиповітряна оборона. Вже результати, але закінчення повітряної тривоги я закликаю всіх не орієнтувати ворога, не сповіщати про жодні здобутки чи ураження, оскільки це дуже суттєво впливає на подальший розвиток тих самих повітряних атак", - наголосила посадовиця.

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