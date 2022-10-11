УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4583 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 723 11

Оборона рашистів на півдні України не впливає на плани просування ЗСУ, - ОК "Південь"

зсу

Російські окупаційні війська Херсонському напрямку відійшли на нові рубежі оборони та намагаються закріпитися на них, однак це не впливає на заплановані темпи просування Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Те, що відбувається на суходолі: розвиток ситуації під контролем Сил оборони. Ми продовжуємо вивільняти території, ми продовжуємо відтісняти ворога в Херсонській області, де він змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше і протягом всіх цих 7 місяців за допомогою залізобетонних конструкцій", - пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що такі дії росіян не вплинуть на заплановані темпи просування ЗСУ.

"Може здаватися, що наше просування уповільнилося, але воно просто правильно розраховане", - додала вона.

За її словами, при цьому Росія продовжує повітряні атаки на південні регіони України.

"Ми теж перебуваємо в зоні повітряних атак, працює протиповітряна оборона. Вже результати, але закінчення повітряної тривоги я закликаю всіх не орієнтувати ворога, не сповіщати про жодні здобутки чи ураження, оскільки це дуже суттєво впливає на подальший розвиток тих самих повітряних атак", - наголосила посадовиця.

Також читайте: ЗСУ відбили атаки окупантів у районах Бахмута, Бахмутського, Майорська, Соледара та Первомайського, - Генштаб

Автор: 

ЗСУ (7496) Херсонська область (5701)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Поки рашисти влаштовують ракетний терор, ЗСУ впевнено просуваються на півдні Основні форпости зараз це Берислав та Снігурівка, далі діло піде швидше
показати весь коментар
11.10.2022 12:14
+10
Допомогаємо ЗСУ!
Віримо у ЗСУ!
Поспішати не треба, Україна не рашисти - цінують життя солдатів.
показати весь коментар
11.10.2022 12:27
+8
"... на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше і протягом всіх цих 7 місяців за допомогою залізобетонних конструкцій.."- от же ж тупi кацапи, треба було дороги будувати, на укрипленнях багато в свiй карман не нагребеш...Могли б i звернутися за порадою до своiх партнерiв з моно-бiльшостi у ВР чи ОП...
показати весь коментар
11.10.2022 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По сути лапотные репоеды путаются под ногами наших славных ВСУ, неуклонно превращаясь в хороших кацапов, упакованных в мешки для трупов.
показати весь коментар
11.10.2022 12:12 Відповісти
Вся над1я на вас, наш1 захистники. А ми в тилу, якщо його так можна назвати, будемо б1ля вогнища гр1тися 1 на ньому готувати, а Укра1ну кацапским тварюкам не в1ддамо.
показати весь коментар
11.10.2022 12:49 Відповісти
Поки рашисти влаштовують ракетний терор, ЗСУ впевнено просуваються на півдні Основні форпости зараз це Берислав та Снігурівка, далі діло піде швидше
показати весь коментар
11.10.2022 12:14 Відповісти
Так, цей берег Дніпра прикриває Миколаїв і Одесу. І так,є успіхи на цих плацдармах.
показати весь коментар
11.10.2022 12:21 Відповісти
Допомогаємо ЗСУ!
Віримо у ЗСУ!
Поспішати не треба, Україна не рашисти - цінують життя солдатів.
показати весь коментар
11.10.2022 12:27 Відповісти
Якщо причина не зрозум1ла, то не п1дн1май пан1ку.
показати весь коментар
11.10.2022 12:50 Відповісти
Та Антоша Герадот перший скидає інфу ворогу через відкриті джерела! Й крім Антоши є достатньо корисних ідіотів та зрадників.
показати весь коментар
11.10.2022 12:26 Відповісти
"... на більш глибокі, на ті, що облаштовувалися раніше і протягом всіх цих 7 місяців за допомогою залізобетонних конструкцій.."- от же ж тупi кацапи, треба було дороги будувати, на укрипленнях багато в свiй карман не нагребеш...Могли б i звернутися за порадою до своiх партнерiв з моно-бiльшостi у ВР чи ОП...
показати весь коментар
11.10.2022 12:29 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
11.10.2022 13:06 Відповісти
 
 